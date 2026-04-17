افغان طالبان کی فتنہ خوارج کے مراکز کو حمایت، امیر سہیل کا انکشاف

سیکیورٹی فورسز نے فتنہ خوارج کے ایک اہم رہنما امیر سہیل عرف مولوی حیدر کو گرفتار کر لیا ہے، جس نے دوران تفتیش اہم انکشافات کیے ہیں۔ امیر سہیل نے بتایا کہ افغانستان میں فتنہ خوارج کے مراکز کو افغان طالبان کی حمایت حاصل تھی اور داعش و القاعدہ جیسے گروہوں سے بھی قریبی تعلقات تھے۔
پاکستان میں فتنہ خوارج کے خلاف جاری آپریشن میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ خوارج کے ایک کلیدی رہنما امیر سہیل عرف مولوی حیدر کو گرفتار کر لیا ہے۔
دوران تفتیش امیر سہیل نے ایسے ہولناک انکشافات کیے ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کے عزائم کو بے نقاب کرتے ہیں۔
ابتدائی طور پر، امیر سہیل نے بتایا کہ وہ پاکستان کے خلاف چلائی جانے والی گمراہ کن پروپیگنڈے کا شکار ہوا اور اسی غلط فہمی کی بنا پر اس نے فتنہ خوارج نامی تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد، اسے افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں واقع فتنہ خوارج کے مرکز میں دہشت گردانہ تربیت دی گئی۔ یہیں سے اس نے اپنی کالعدم تنظیم کے خفیہ نیٹ ورک اور اس کی پشت پناہی کے بارے میں اہم حقائق بیان کیے۔
امیر سہیل کے اعترافی بیان کے مطابق، افغانستان میں موجود فتنہ خوارج کے مراکز کو نہ صرف افغان طالبان کی جانب سے بھرپور حمایت حاصل تھی بلکہ ان کے داعش اور القاعدہ جیسے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ بھی قریبی روابط تھے۔ یہ انکشاف پاکستان کے دشمنوں کے اتحاد کو واضح کرتا ہے جو خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔
امیر سہیل نے یہ بھی بتایا کہ اس کی اپنی آپریشنل یونٹ میں بیس سے زائد جنگجو شامل تھے، جن میں افغان شہری بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ، اس نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ فتنہ خوارج کو افغانستان سے نہ صرف مالی امداد فراہم کی جاتی تھی بلکہ انٹیلی جنس ذرائع بشمول ہندوستان کی بدنام زمانہ تحقیقاتی ایجنسی را (RAW) بھی ان کی مالی معاونت میں ملوث تھی۔ ان انکشافات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کس طرح بیرونی طاقتیں پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔
امیر سہیل نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر بنوں، لکی مروت اور میانوالی سمیت دیگر علاقوں میں ہونے والے حملوں میں اپنے ملوث ہونے کا بھی اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ فتنہ خوارج کا اسلام اور جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تنظیم محض پیسوں کے لیے دہشت گردانہ کارروائیاں کرتی ہے۔ ان کی جانب سے اسلام کے نام پر کیے جانے والے مظالم دراصل مکروہ عزائم کو چھپانے کا ایک حربہ ہیں۔
حکام کے مطابق، امیر سہیل کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ علاج کے سلسلے میں پشاور جا رہا تھا۔ اس کی گرفتاری سے فتنہ خوارج کے خلاف جاری آپریشن میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور ان کی اندرونی کارروائیوں اور بیرونی روابط کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے آنے کی توقع ہے۔ یہ گرفتاری پاکستان میں امن و امان کو بحال کرنے اور دہشت گردی کے خاتمے کے حکومتی عزم کا ایک اور ثبوت ہے۔
