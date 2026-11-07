افغان پولیو وائرس پاکستان میں پھیلا، ۴۰ فیصد کیسز کا تعلق افغان سرحد سے
پاکستان میں پولیو کے حالیہ کیسز کا زور دار تعلق افغان وائرس سے ہے، سیوریج نمونوں میں وائرس کی تصدیق، کراچی اور ملتان سمیت شہر متحرک، ابھی کیا قدم اٹھے؟
پچھلے دو مہینوں کے دوران پاکستان میں رپورٹ ہونے والے پولیو کے کیسز میں سے تقریباً ۴۰ سے ۵۰ فیصد کیسز کا براہ راست تعلق افغانستان سے آنے والے وائرس سے پایا گیا ہے، جس نے صحت کے ماہرین اور حکومتی حکام کے درمیان گہری بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اس عرصے میں افغانستان میں پولیو کے ۵۰ کیسز سامنے آئے ہیں، جو کہ پاکستان میں وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کو نمایاں کر رہے ہیں، کیونکہ غیر قانونی سرحدی حرکت وائرس کے پھیلاؤ کا اہم ذریعہ بن چکا ہے۔
پولیو وائرس کا پھیلاؤ اور جینیاتی ٹیسٹ کی حقائق
کھیرا ضلع میں رپورٹ ہونے والے تمام تین پولیو کیسز کی جینیاتی ٹیسٹنگ کے نتائج سے ثابت ہوا ہے کہ یہ کیسز افغانستان میں گردش کرنے والے پولیو وائرس سے ہی منسلک ہیں، جو کہ علاقائی سطح پر وائرس کے منتقل ہونے کی واضح نشانی ہے۔ پاکستان میں اس سال اب تک کل نو پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ افغانستان میں یہ تعداد پچاس تک پہنچ چکی ہے، جو کہ دونوں ممالک کے درمیان صحت کی صورتحال میں واضح اختلاف کو اجاگر کرتی ہے۔Also readپشاور میں سرکاری MQMHKM ケ colonys 60 سے زائد Qabaiz Haqeeqat
صحت کے اعلیٰ حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے مختلف حصوں سے جمع کیے گئے ۲۹ سیوریج کے نمونوں میں افغان منشأ پولیو وائرس کا پتہ چلا ہے، جو کہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ وائرس کمیونٹی کی سطح پر پھیل چکا ہے۔ یہ وائرس اب صرف سرحدی علاقوں تک محدود نہیں رہا بلکہ کراچی، جھمری، راولپنڈی اور ملتان سمیت بڑے شہروں میں بھی موجود ہے، جس سے مزید انسانی منتقلی کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔
غیر قانونی آمد اور پھیلاؤ کا نیا خطرہ
حکام نے واضح کیا ہے کہ بھارتی دباؤ کے تحت افغانستان سے دیپورٹ کیے گئے شہریوں کا پاکستان میں غیر سرکاری راستوں سے قانونی حدود سے ہٹ کر واپس آنا وائرس کے پھیلاؤ کا ایک بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ ان غیر قانونی راستوں سے آنے والے افراد میں وائرس کی موجودگی کا امکان ہوتا ہے، جو کہ صحت کے نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ ان افراد کی نگرانی اور قرنطینہ کا نظام عام سرحدوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتا ہے۔
سیکیورٹی اور صحت کے اہلکاروں کے درمیان ہم آہنگی کی کمی اور سرحدی عبور کے بڑھتے ہوئے مسائل کی وجہ سے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے حکام نے اب تک کے اقدامات میں مزید سختی لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ وائرس کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔
بڑے شہروں میں متحرک ہونے والے کیسز
کراچی، جھمری، راولپنڈی اور ملتان جیسے بڑے شہروں میں سیوریج کے نمونوں میں وائرس کی موجودگی نے مقامی انتظامیہ اور صحت کے محکموں کو مزید سنجیدہ ہو کر کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان شہروں کی بڑی آبادی اور گہری آمد و رفت کی وجہ سے اگر وائرس یہاں پھیل گیا تو اس کا اثر ہزاروں لوگوں پر پڑ سکتا ہے، اس لیے فوری طور پر ویکسینیشن مہم کو تیز کرنے اور عوام میں آگاہی پھیلائی جانے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔
صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک کی گئی کوششوں کے باوجود پولیو کو ختم کرنے کا مشن اب زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے، کیونکہ وائرس کی منتقلی کے ذرائع صرف سرحدی علاقے ہی نہیں رہے بلکہ یہ شہری علاقوں میں بھی موجود ہے، جس کے لیے مسلسل مانیٹرنگ اور عوامی تعاون کی ضرورت ہے۔
پولیو خاتمے کے لیے آنے والے اقدامات
حکام اس بات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں کہ کس طرح افغان منشأ وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور ملک بھر میں پولیو خاتمے کے موجودہ مشن کو کامیاب بنایا جا سکے۔ آئندہ کوششوں میں ویکسینیشن کے دائرے کو وسیع کرنے، غیر قانونی راستوں پر نگرانی کو مزید سخت بنانے اور متاثرہ علاقوں میں فوری اقدامات اٹھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ مزید کیسز سامنے آنے سے روکا جا سکے۔
پاکستان میں پولیو خاتمے کے لیے جاری یہ مہم اب صرف ایک قومی سطح کا معاملہ نہیں رہا بلکہ یہ بین الاقوامی سطح پر بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ افغانستان سے آنے والے وائرس کو روکنے کے بغیر پاکستان کو پولیو سے پاک قرار دلانا مشکل ہو جائے گا۔ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ عوامی تعاون اور سرکاری اقدامات کے ذریعے اس خطرے کو کنٹرول کیا جا سکے گا اور ملک کو پولیو سے پاک بنانے کا مشن کامیابی سے انجام پذیر ہو سکے گا۔
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