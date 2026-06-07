افغانستان میں جنگلات کی بحالی کی کوششیں: دہائیوں کی جنگوں کے بعد سبزے کی طرف واپسی

افغانستان میں جنگوں کی وجہ سے تباہ ہونے والے جنگلات کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے 2030 تک 20 کروڑ درخت لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے تاکہ ماحولیاتی توازن قائم کیا جا سکے۔
افغانستان کی زمین، جو کبھی گھنے جنگلات اور سرسبز و شاداب پہاڑوں سے ڈھکی ہوتی تھی، دہائیوں تک جاری رہنے والی خانہ جنگیوں اور بیرونی مداخلتوں کی نذر ہوگئی۔ 1979 میں سوویت یونین کے حملے سے لے کر 2000 کی دہائی کے اوائل میں پہلی طالبان حکومت کے خاتمے تک، افغانستان نے اپنے جنگلات ی رقبے کا تقریباً 50 فیصد حصہ کھو دیا۔ نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی کے محقق محمد ناصر شالizi کے مطابق، جنگوں کے اس دور نے ملک کے قدرتی حسن اور ماحولیات ی توازن کو شدید نقصان پہنچایا۔ خاص طور پر مشرقی افغانستان میں لکڑی کی پاکستان کو اسمگلنگ نے جنگلات کی کٹائی میں بے پناہ اضافہ کیا، جبکہ مرکزی اور شمالی علاقوں کے خشک بیلٹ میں لوگوں نے سردیوں میں تپائی اور کھانا پکانے کے لیے درختوں کا بے دریغ استعمال کیا۔ اگرچہ 2011 کے بعد سے ملک بھر میں جنگلات ی رقبے میں 35 فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے، لیکن 2025 تک بھی یہ رقبہ کل زمین کا صرف 2.
5 فیصد رہا، جو کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے اور کئی علاقوں میں یہ رقبہ اب بھی کم ہو رہا ہے، جس سے زمین کی کٹاؤ اور موسمیاتی تبدیلیاں مزید شدت اختیار کر رہی ہیں۔ اس ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے افغان حکام نے ایک انتہائی جامع اور بلند ہمت منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے تحت 2023 سے 2030 کے درمیان 20 کروڑ درخت لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے حکومت، غیر سرکاری تنظیموں (NGOs)، اقوام متحدہ اور نجی شعبے کے درمیان گہرا تعاون کیا جا رہا ہے۔ جنرل انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے کلائمیٹ چینج کے سربراہ روح اللہ امین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 80 لاکھ درخت لگانے کا ہدف تھا، لیکن عوامی جوش و جذبے اور انتظامی کوششوں کی بدولت 170 لاکھ درخت لگائے گئے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ افغانستان میں درخت لگانے کی مہمات کو صرف موجودہ انتظامیہ ہی نہیں بلکہ اس سے قبل کی امریکی حمایت یافتہ حکومت نے بھی بھرپور تعاون فراہم کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شجرکاری ایک ایسی قومی ضرورت بن چکی ہے جس پر تمام سیاسی نظریات سے بالاتر ہو کر عمل کیا جا رہا ہے۔ تاہم، اس راہ میں کئی سنگین چیلنجز بھی درپیش ہیں، جن میں پانی کی شدید قلت، مسلسل خشک سالی اور مویشیوں کی جانب سے ننھے پودوں کی تباہی شامل ہے۔ کچھ مقامات پر تو شدید خشک سالی کی وجہ سے 70 فیصد پائن کے پودے ختم ہو گئے، جس نے حکام کو مقامی اور آب و ہوا کے مطابق انواع کے انتخاب کی اہمیت کا احساس دلایا۔ مقامی سطح پر شجرکاری کی بہترین مثالیں شمال مشرقی افغانستان کے علاقے چار باغ میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں آغا خان ڈویلپمنٹ نیٹ ورک کے تعاون سے ایک مربع کلومیٹر پر مشتمل چھوٹا جنگل یعنی مائیکرو فاریسٹ قائم کیا گیا ہے، جس میں پوپلر، پاولونیا، انار اور خشک آلو کے درخت شامل ہیں۔ یہ جنگل جاپانی ماہر نباتات اکیرا میاواکی کے اصولوں پر مبنی ہے، جس میں مقامی انواع کے درختوں کو انتہائی گنجان انداز میں مختلف اونچائیوں پر لگایا جاتا ہے تاکہ قدرتی جنگل کا ماحول پیدا کیا جا سکے۔ اس اقدام سے نہ صرف علاقے کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے بلکہ مٹی کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور زمین کے کٹاؤ کا عمل رک گیا ہے۔ مقامی زمیندار بس بیگم احمدی، جو اپنے شوہر کے ساتھ ان درختوں کی شب و روز دیکھ بھال کرتی ہیں، کا کہنا ہے کہ اس ہریالی نے ان کی زندگی میں خوشحالی لائی ہے اور اب وہ یہاں سے پھل اور گھر میں بنے جام بیچ کر اپنے چار بچوں کی پرورش کر رہی ہیں۔ ان کے بقول، سبز ماحول نے نہ صرف تازہ ہوا فراہم کی ہے بلکہ ایک سکون بخش نفسیاتی احساس بھی دیا ہے جس کی کمی وہ دہائیوں سے محسوس کر رہی تھیں۔ افغانستان میں جنگلات کی بحالی کے لیے کمیونٹی بیسڈ مینجمنٹ یعنی مقامی آبادی کی فعال شرکت کو سب سے مؤثر طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ ریاست کے پاس مالی وسائل محدود ہیں اور بہت سے علاقے جغرافیائی طور پر دور دراز ہیں، اس لیے مقامی لوگوں کو اس عمل میں شامل کرنا ناگزیر ہے۔ کئی علاقوں میں قبائلی کونسلز نے جنگلات کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور درختوں کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے سخت جرمانے مقرر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ منتخب دیہاتیوں اور کسانوں پر مشتمل فاریسٹ مینجمنٹ ایسوسی ایشنز قائم کی گئی ہیں جو جنگلات کی نگرانی کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن (FAO) نے بھی 2019 سے اب تک پانچ ملین درخت لگانے میں تکنیکی اور مالی مدد کی ہے۔ کابل کے مضافات میں پغمانی جیسے علاقوں میں سرکاری نرسریاں قائم کی گئی ہیں جہاں بادام، چلغوز، اخروٹ اور دیودار کے پودے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں ملک بھر میں تقسیم کیا جا سکے۔ چاریکار جیسے شہروں میں سڑکوں، پارکوں اور پہاڑی ڈھلوانوں پر ہزاروں پودے لگائے گئے ہیں، جس سے لوگوں کے رویے میں ایک واضح مثبت تبدیلی آئی ہے اور اب وہ شجرکاری کو صرف ایک سرکاری کام نہیں بلکہ ایک سماجی اور ماحولیاتی فرض سمجھنے لگے ہیں۔ یہ کوششیں نہ صرف زمین کو دوبارہ سبز بنا رہی ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور صحت مند ماحول کی ضمانت بھی دے رہی ہیں
افغانستان شجرکاری ماحولیات جنگلات کلائمیٹ چینج
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