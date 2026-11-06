افغان دہشت گرد قاری وقاص گرفتار، پاکستان میں داخلے کی کوشش ناکام
سیکیورٹی اداروں نے افغان دہشت گرد قاری وقاص کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے قبضے سے سب مشین گن اور گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں نے افغان دہشت گرد قاری وقاص عرف قدوس کو اپر کرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ملزم افغانستان سے پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔
افغان خارجی کی گرفتاری اور اسلحہ برآمد
قاری وقاص عرف قدوس کا تعلق افغانستان کے اسپین غر سے ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اس نے دراندازی کے دوران بارڈر کراس کرنے میں ناکام رہا اور فوراً ہی گرفتار ہو گیا۔ تفتیش کے دوران اس نے اعتراف کیا کہ وہ خارجی کاظم گروپ میں شمولیت کے لیے پاکستان میں داخل ہونے والا ہے۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
ملزم کے قبضے سے برآمد ہونے والا ہتھیار
قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیم نے ملزم کی تلاشی لی تو اس کے قبضے سے ایک سب مشین گن برآمد ہوئی۔ اس کے علاوہ چار میگزین اور 88 گولیاں بھی ملزم کے پاس سے برآمد کی گئیں۔ یہ تمام اسلحہ اور گولہ بارود افغان دہشت گرد کی غیر قانونی سرگرمیوں کے واضح ثبوت ہیں۔
بم بنانے کی ٹیکنیک سے متعلق نوٹ بک
تفتیش کاروں کو ملزم کے قبضے سے ایک نوٹ بک بھی ملی جس میں مختلف مقامات اور بم بنانے کی تکنیک سے متعلق نوٹس موجود تھے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ اس نوٹ بک کی تفصیلی جانچ کی جا رہی ہے۔ یہ دستاویزات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ملزم سنگین دہشت گردانہ اقدامات کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔
دراندازی میں استعمال ہونے والی تکنیک
سیکیورٹی اداروں کے مطابق افغان خارجی نے دراندازی کے لیے مختلف راستوں اور طریقوں کا استعمال کیا تھا۔ تاہم، جدید نگرانی اور کڑی چوکسی کی وجہ سے اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ گرفتاری کے بعد ملزم سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے تفتیش جاری ہے۔
پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف کارروائی
یہ گرفتاری پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری مہم کا ایک اہم حصہ ہے۔ سیکیورٹی ادارے اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی عنصر ملک میں داخل ہونے یا دہشت گردی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی کوشش نہ کر سکے۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime