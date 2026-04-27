افغانستان میں مبینہ حملے کے الزامات: پاکستان کا شدید ردعمل

اطلاعات و نشریات کی وزارت نے افغان میڈیا کے الزامات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے کہ پاکستانی فوج نے کنڑ میں ایک یونیورسٹی پر حملہ کیا۔ وزارت نے ان الزامات کو بلا بنیاد اور جھوٹ قرار دیا۔
افغانستان کے صوبہ کنڑ میں ایک یونیورسٹی پر مبینہ حملے کے حوالے سے افغان میڈیا کے دعوؤں کو اطلاعات و نشریات کی وزارت نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ تولُو نیوز کی ایک رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ پاکستان ی فوج نے 27 اپریل 2026 کو کنڑ میں سید جمال الدین افغان یونیورسٹی اور اس کے گردونواح کے رہائشی علاقوں پر حملے کیے۔ تاہم، وزارت نے ان دعوؤں کو مکمل طور پر جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی حملہ نہیں ہوا۔ وزارت نے ان الزامات کو بلا بنیاد اور غلط قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ یونیورسٹی پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغان میڈیا اور سرکاری عہدیداروں کی جانب سے کنڑ میں فرضی حملوں کے بارے میں مسلسل پروپیگنڈا ، جو بھارت ی پروپیگنڈا کاروں کے ذریعے حمایت یافتہ ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایک منظم کوشش ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس طرح کے دعوے ایک خاص رجحان کا حصہ ہیں جس میں افغان میڈیا عسکریت پسند گروہوں کی مبینہ حمایت کو چھپانے کے لیے جعلی خبریں پھیلاتا ہے، جن کو انہوں نے 'فتنہ الخوارج' قرار دیا۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ ان بیانیوں کو اکثر بھارت ی میڈیا کے ذریعے بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں کے بارے میں وزارت نے اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی کارروائیاں انٹیلیجنس معلومات پر مبنی ہیں اور انتہائی درستگی سے کی جاتی ہیں، اور کسی بھی طرح سے شہریوں یا تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزارت نے واضح طور پر کہا کہ یہ الزامات نہ صرف حقیقت سے دور ہیں بلکہ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دی جانے والی قربانیوں کو کمزور کرنے کی ایک مذموم کوشش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے دفاع اور علاقائی سلامتی کے لیے پرعزم ہے اور کسی بھی قسم کے منفی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوگا۔ وزارت نے بھارت ی میڈیا پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ افغانستان میں جاری صورتحال کو مسخ کرنے اور پاکستان کے خلاف غلط بیانی کرنے میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ی میڈیا کی جانب سے پھیلائی جانے والی یہ جھوٹی خبریں علاقائی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ وزارت نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اس پروپیگنڈے کو سمجھیں اور حقائق کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی افغانستان میں امن اور استحکام کا حامی رہا ہے اور اس سلسلے میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پر کی جانے والی کارروائیاں صرف دہشت گردوں کے خلاف ہیں اور ان کا مقصد کسی بھی طرح سے افغان عوام کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان عوام کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھتا ہے اور ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے گا۔ وزارت نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دی جانے والی قربانیوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے شہریوں اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ وزارت نے بین الاقوامی میڈیا سے بھی اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہتے ہوئے حقائق کی بنیاد پر خبریں شائع کریں۔ انہوں نے کہا کہ غلط خبریں پھیلانے سے علاقائی امن اور استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے اپنے بیان کے آخر میں کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ امن اور تعاون کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ کوششیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی تعلقات قائم کرنا ضروری ہے۔ وزارت نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے بین الاقوامی تعاون بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کرتا رہے گا.
