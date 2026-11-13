افغان طالبان نے پاکستانی ادویات کی ضبطی کے خلاف مظاہرے کیے
افغان وزارت صحت کے مطابق پاکستان سے آنے والی ادویات میں 70 فیصد جعلی ہیں جس کے نتیجے میں قندھار میں شدید پرتشدد احتجاج ہوا اور شہریوں نے طالبان اہلکاروں سے جھڑپیں کیں۔
افغانستان کے صوبہ قندھار میں افغان طالبان کے اہلکاروں نے پاکستان سے درآمد ہونے والی ادویات کی مارکیٹوں میں آپریشن کے دوران ضبطی کی جس کے فوری بعد مقامی شہریوں نے شدید پرتشدد احتجاج شروع کر دیا۔ مظاہرین نے طالبان افواج کی گاڑیوں پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملے کیے اور ان اہلکاروں کے خلاف شدید مزاحمت کا اظہار کیا۔
ادویات کی معیار کی شدید ناکامی
منشیات اور صحت کے حوالے سے طالبان حکومت کے ترجمان شرافت زمان امرخیل نے بتایا کہ افغانستان میں داخل ہونے والی پاکستانی ادویات کا ایک بڑا حصہ جعلی، غیر معیاری یا مناسب ریگولیٹری کنٹرولز پر پورا نہیں اترتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس صورت حال سے ملک میں صحت عامہ کے مسائل براہ راست بڑھ رہے ہیں اور یہ شہریوں کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن رہا ہے۔Also readMicrosoft says global outage fixes not going ‘as expected’
افغانستان بنیادی طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے درآمدی ادویات پر بڑے پیمانے پر انحصار کرتا ہے، جن میں سے تقریبا 70 فیصد ادویات پاکستان سے آتی ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ افغانستان کی دارالحکومت اور دیگر بڑے شہروں میں استعمال ہونے والی اکثر ادویات کی زنجیر کا منبع پاکستان ہے، جہاں سے آنے والی سپلائی پر سخت نظر رکھی جانی چاہیے۔
مظاہرین اور طالبان اہلکاروں میں جھڑپیں
قندھار میں ہونے والے اس واقعے کے دوران شہریوں نے افغان طالبان کے ان اہلکاروں کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کیا جو ادویات کی ضبطی کے آپریشن میں مصروف تھے۔ مظاہرین نے ان اہلکاروں کو نشانہ بناتے ہوئے گاڑیوں پر پتھراؤ کیا اور انہیں ڈنڈوں سے پیٹنے کی کوشش کی، جس سے علاقے میں شدید بے چینی پھیل گئی۔
اس پرتشدد واقعے کی وجہ سے قندھار شہر کے بعض حصوں میں عام زندگی متاثر ہوئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ جعلی ادویات کا مسئلہ سنگین ہے، لیکن ان کا زیادہ تر غصہ ان اقدامات پر ہے جو بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان اہلکاروں کو غیر ضروری زبردستی استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی۔
صحت کے شعبے پر آنے والے اثرات
افغان وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے مریضوں کی صحت پر براہ راست منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، جعلی ادویات کے مارکیٹ میں آگے بڑھنے سے علاج کا معیار بھی متاثر ہوتا ہے، جس سے ملک میں بیماریوں کے پھیلاؤ کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
افغان طالبان انتظامیہ کے منشیات کے دفتر کی ذمہ داریوں میں سے ایک مارکیٹ میں موجود ادویات کی نگرانی اور معیار کی جانچ پڑتال ہے۔ اس بارے میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان سے آنے والی تمام بڑی ترسیلات کو سختی سے چیک کریں گے تاکہ جعلی ادویات کا بازار نہ چل سکے۔ اس عمل میں شفافیت اور مناسب طریقہ کار اپنانا انتہائی ضروری ہے تاکہ شہریوں کا اعتماد بحال ہو سکے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان صحت کے نظام کو پاکستان کے ساتھ مل کر ایک مضبوط ریگولیٹری فریم ورک تشکیل دینا چاہیے جس سے دونوں ممالک کے درمیان ادویات کی تبادلے کے دوران معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، مستقبل میں آنے والی سپلائی کے لیے مشترکہ نگرانی کی کمیٹی قائم کی جا سکتی ہے تاکہ مستقبل میں ایسے مسائل کو پہلے سے روکا جا سکے۔
قندھار میں ہونے والے اس واقعے نے نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی افغان طالبان کی پالیسیوں پر سوالات اٹھائے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ ان مسائل کا حل بات چیت اور سفارتی ذرائع سے نکالے، نہ کہ زبردستی اور تشدد کے ذریعے۔ اس صورت حال کا تجزیہ کرنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے افغان معیشت اور صحت کے شعبے کو بھی براہ راست نقصان پہنچ رہا ہے۔
افغان وزارت صحت نے آئندہ کئی دنوں میں قندھار سمیت دیگر صوبوں میں مزید آپریشنز کا ارادہ ظاہر کیا ہے تاکہ جعلی ادویات کو مکمل طور پر مارکیٹ سے نکالا جا سکے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان آپریشنز کے دوران طالبان اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی قسم کی پرتشدد کارروائی سے گریز کریں۔
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