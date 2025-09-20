افغانستان میں قید برطانوی جوڑے کی رہائی، برطانیہ واپسی کی تیاری

افغانستان میں تقریباً آٹھ ماہ سے قید برطانوی جوڑے کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ اب برطانیہ واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کی گرفتاری اور رہائی کے حالات اور بین الاقوامی ردعمل کا جائزہ۔
جنوبی ایشیا کی سارہ اینٹوسٹل (بائیں) اپنے والدین باربی (درمیان) اور پیٹر رینالڈس کے ساتھ دوحہ کے ہوائی اڈے پر اترنے کے بعد بیٹھی ہیں۔ - اے ایف پی۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ جوڑے کو تقریباً آٹھ ماہ تک افغانستان میں حراست میں رکھنے کے بعد رہا کیا گیا ہے اور ہفتہ کو برطانیہ واپس جانے کی توقع ہے۔ طالبان حکام نے فروری میں 80 سالہ پیٹر رینالڈس اور ان کی 76 سالہ اہلیہ باربی کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ وسطی افغانستان کے صوبہ بامیان میں اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ ان کی صحت کے بارے میں خدشات کے
بعد، جوڑے کو جمعہ کو رہا کیا گیا اور قطری دارالحکومت دوحہ لے جایا گیا۔ طبی معائنے مکمل کرنے کے بعد ہفتہ کو کمرشل فلائٹ کے ذریعے لندن کے لیے روانہ ہونے کی توقع ہے۔ رینالڈز نے 1970 میں کابل میں شادی کی اور تقریباً دو دہائیوں تک افغانستان میں گزارے، خواتین اور بچوں کے لیے تعلیمی پروگرام چلائے۔ وہ افغان شہری بھی بن گئے۔ جب 2021 میں طالبان اقتدار میں واپس آئے تو وہ برطانوی سفارت خانے کے مشورے کے خلاف افغانستان میں رہے۔ طالبان نے اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے کہ جوڑے کو کیوں حراست میں لیا گیا تھا، اور قطر نے ان کی رہائی کے لیے مذاکرات کیے۔ جمعہ کو کابل ہوائی اڈے پر بات کرتے ہوئے، باربی رینالڈس نے کہا کہ جوڑے کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور وہ'اپنے بچوں کو دیکھنے کے منتظر ہیں'۔ دوحہ پہنچنے پر ان کے اہل خانہ نے گلے لگایا، ان کی بیٹی سارہ اینٹوسٹل نے اے ایف ٹی وی کو بتایا کہ وہ'شکر گزاری اور سکون سے مغلوب'ہوگئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کہا ہے کہ جوڑے کو پہلے ایک انتہائی سیکیورٹی سہولت میں رکھا گیا، 'پھر زیر زمین سیلوں میں، بغیر دن کی روشنی کے، اس سے پہلے کہ انہیں کابل میں انٹیلی جنس سروسز میں منتقل کیا جائے۔ جولائی میں، اقوام متحدہ کے آزاد انسانی حقوق کے ماہرین نے طالبان حکومت سے انہیں رہا کرنے کا مطالبہ کیا، خبردار کیا کہ ان کی صحت بگڑنے سے ' ناقابل تلافی نقصان یا یہاں تک کہ موت' کا خطرہ ہے۔ طالبان وزارت خارجہ کے ترجمان عبد القہار بلخی نے جمعہ کو کہا کہ جوڑے نے 'افغانستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے' اور انہیں 'عدالتی عمل کے بعد' حراست سے رہا کیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ 'طویل انتظار کی خبر خاندان کے لیے ایک بہت بڑا سکون لے کر آئے گی'۔ برطانوی حکومت شہریوں کو افغانستان کا سفر کرنے کے خلاف مشورہ دیتی ہے، اس نے خبردار کیا کہ قونصلر مدد فراہم کرنے کی اس کی صلاحیت 'انتہائی محدود' ہے۔ روس واحد ملک ہے جس نے طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے، جس نے اسلامی قانون کا سخت ورژن نافذ کیا ہے اور اس پر انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ نیٹو کے انخلا کے بعد اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار میں واپس آنے کے بعد درجنوں غیر ملکی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔\برطانوی جوڑے کی رہائی ایک اہم پیشرفت ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ جوڑے کی گرفتاری نے بین الاقوامی برادری کی جانب سے طالبان کی جانب سے غیر ملکی شہریوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں شدید تنقید کی تھی۔ ان کی رہائی ایک مثبت اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کے مسائل کو مکمل طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی برادری کو طالبان پر دباؤ ڈالنا جاری رکھنا چاہیے تاکہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں اور تمام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ سفارتی کوششیں اور بات چیت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، خاص طور پر مشکل حالات میں۔ قطر کی جانب سے مذاکرات میں سہولت فراہم کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سفارت کاری تنازعات کو حل کرنے اور لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔\اس خبر کے نتیجے میں مختلف سوالات اٹھتے ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے، طالبان نے جوڑے کو گرفتار کرنے کی اصل وجوہات کیا تھیں؟ کیا یہ کسی مخصوص قانون کی خلاف ورزی تھی، یا سیاسی محرکات شامل تھے؟ دوم، طالبان کی جانب سے غیر ملکی شہریوں کے ساتھ سلوک کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا کوئی واضح پالیسیاں ہیں جو رہنمائی کرتی ہیں؟ سوم، برطانیہ اور دیگر ممالک طالبان کے ساتھ تعلقات میں کس طرح آگے بڑھیں گے؟ کیا سفارتی کوششوں کو جاری رکھا جائے گا، یا کیا سخت موقف اختیار کیا جائے گا؟ چہارم، بین الاقوامی برادری طالبان پر انسانی حقوق کا احترام کرنے کے لیے کس طرح زیادہ موثر طریقے سے دباؤ ڈال سکتی ہے؟ کیا اقتصادی پابندیاں، سفارتی تنہائی، یا دیگر اقدامات زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات مستقبل میں افغانستان میں بین الاقوامی تعلقات اور انسانی حقوق کی صورتحال کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کریں گے
افغانستان طالبان برطانیہ رہائی انسانی حقوق سفارتکاری