افغان میڈیا کی خبریں بے بنیاد، پاکستان کی جانب سے دہشتگردی کے خلاف کارروائیوں میں شفافیت

وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان میڈیا اور حکام کی جانب سے کنڑ میں مبینہ حملوں کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ پاکستان کی جانب سے دہشتگردی کے خلاف کارروائیوں میں ہمیشہ ٹھوس شواہد پیش کیے جاتے ہیں۔
پاکستان کی جانب سے کسی بھی دہشتگرد انفراسٹرکچر کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں میں ہمیشہ ٹھوس شواہد پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بیان وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان میڈیا اور بعض حکام کی جانب سے ضلع کنڑ میں مبینہ حملوں کے حوالے سے پھیلائی جانے والی بے بنیاد خبروں کے ردعمل میں جاری کیا ہے۔ وزارت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ خبریں منفی پروپیگنڈا کا حصہ ہیں اور ایک پرانی سازش کی کڑی ہیں۔ کنڑ میں مبینہ 'فینٹم اسٹرائیکس' کے بارے میں افغان میڈیا میں گردش کرنے والی اطلاعات کو گمراہ کن اور حقیقت سے دور قرار دیا گیا ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق، اس پروپیگنڈے کے پیچھے بھارتی عناصر کی سرگرمیوں کا ہاتھ ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے فیکٹ چیک یونٹ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان حکومت اپنی نااہلی اور عوام کو بہتر حکمرانی، فلاح و بہبود اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکامی کو چھپانے کے لیے غلط معلومات اور نفرت انگیز بیانیے پھیلانے پر مجبور ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف لگائے جانے والے الزامات نہ صرف بے بنیاد بلکہ مضحکہ خیز بھی ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شفاف طریقے سے کارروائی کرتا ہے اور اس کے تمام اقدامات واضح طور پر سامنے لائے جاتے ہیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت، پاکستان اپنی سلامتی کو درپیش خطرات کے خلاف کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس سلسلے میں کیے جانے والے ہر قدم کو مکمل طور پر شفاف رکھا جاتا ہے۔ وزارت اطلاعات نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بے بنیاد الزامات اور منفی پروپیگنڈا خطے میں کشیدگی پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے، لہذا تمام فریقین کو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح کے اقدامات سے علاقائی امن اور استحکام کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ وزارت نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشتگردی کے خلاف بلا کسی تفریق کارروائی کرے گا اور اس سلسلے میں تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کا احترام کیا جائے گا۔ یہ بیان پاکستان کی جانب سے دہشتگردی کے خلاف اپنی پالیسی کی وضاحت اور افغان میڈیا میں پھیلائی جانے والی غلط اطلاعات کے ردعمل کا حصہ ہے۔
