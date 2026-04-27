حکومتِ پاکستان نے افغان میڈیا میں کنڑ میں مبینہ حملوں کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا، اور بھارتی عناصر کی پشت پناہی سے ہونے والے منفی پروپیگنڈے کا الزام عائد کیا۔
حکومتِ پاکستان نے افغان میڈیا اور بعض حکام کی جانب سے صوبہ کنڑ میں مبینہ حملوں کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبروں کو مکمل طور پر بے بنیاد اور حقیقت سے دور قرار دیا ہے۔ وزارتِ اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ خبریں منفی پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں اور کنڑ میں مبینہ 'فینٹم اسٹرائیکس' کے حوالے سے افغان میڈیا میں گردش کرنے والی اطلاعات گمراہ کن ہیں۔ وزارت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا بھارت ی عناصر کی جانب سے کی جا رہی ہے جو علاقائی امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزارتِ اطلاعات کے فیکٹ چیک یونٹ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ افغان طالبان حکومت اپنی عوام کو اچھی حکمرانی، فلاح و بہبود اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ غلط معلومات اور نفرت انگیز بیانیے پھیلانے پر مجبور ہے۔ پاکستان کے خلاف لگائے جانے والے الزامات کو یونٹ نے بے بنیاد اور مضحکہ خیز قرار دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان کو کسی بھی دہشت گردی کے انفرا اسٹرکچر کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کارروائی مکمل طور پر واضح طور پر، ذمہ داری کے ساتھ اور ٹھوس شواہد کے ساتھ کی جائے گی۔ پاکستان اپنے دفاع اور سلامتی کو درپیش خطرات کے خلاف کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس سلسلے میں اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کو شفاف انداز میں عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاکستان اپنی سرزمین کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ وزارتِ اطلاعات نے خبردار کیا ہے کہ بے بنیاد الزامات اور منفی پروپیگنڈا مہمیں خطے میں کشیدگی اور عدم اعتماد کو بڑھا سکتی ہیں۔ اس لیے، تمام فریقوں کو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے اور حقائق پر مبنی معلومات کے تبادلے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال میں، میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق کی جانچ پڑتال کرے اور گمراہ کن اطلاعات کو پھیلانے سے گریز کرے۔ حکومتِ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔
حکومتِ پاکستان نے افغان میڈیا اور بعض حکام کی جانب سے صوبہ کنڑ میں مبینہ حملوں کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبروں کو مکمل طور پر بے بنیاد اور حقیقت سے دور قرار دیا ہے۔ وزارتِ اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ خبریں منفی پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں اور کنڑ میں مبینہ ’فینٹم اسٹرائیکس‘ کے حوالے سے افغان میڈیا میں گردش کرنے والی اطلاعات گمراہ کن ہیں۔ وزارت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا بھارتی عناصر کی جانب سے کی جا رہی ہے جو علاقائی امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزارتِ اطلاعات کے فیکٹ چیک یونٹ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ افغان طالبان حکومت اپنی عوام کو اچھی حکمرانی، فلاح و بہبود اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ غلط معلومات اور نفرت انگیز بیانیے پھیلانے پر مجبور ہے۔ پاکستان کے خلاف لگائے جانے والے الزامات کو یونٹ نے بے بنیاد اور مضحکہ خیز قرار دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان کو کسی بھی دہشت گردی کے انفرا اسٹرکچر کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کارروائی مکمل طور پر واضح طور پر، ذمہ داری کے ساتھ اور ٹھوس شواہد کے ساتھ کی جائے گی۔ پاکستان اپنے دفاع اور سلامتی کو درپیش خطرات کے خلاف کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس سلسلے میں اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کو شفاف انداز میں عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاکستان اپنی سرزمین کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ وزارتِ اطلاعات نے خبردار کیا ہے کہ بے بنیاد الزامات اور منفی پروپیگنڈا مہمیں خطے میں کشیدگی اور عدم اعتماد کو بڑھا سکتی ہیں۔ اس لیے، تمام فریقوں کو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے اور حقائق پر مبنی معلومات کے تبادلے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال میں، میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق کی جانچ پڑتال کرے اور گمراہ کن اطلاعات کو پھیلانے سے گریز کرے۔ حکومتِ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔ اس کے علاوہ، اسلام آباد میں ریڈ زون کے اطراف ٹریفک پابندیاں مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہیں، جس سے شہریوں کی نقل و حرکت میں آسانی ہوگی۔ کراچی میں کلفٹن میں ایف بی آر افسر کے زخمی ہونے کے کیس میں، ملزم کے والد کا بیان سامنے آیا ہے، جو تحقیقات میں اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالاتِ حاضرہ سے متعلق معلومات پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، اور ان کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ ویب سائٹ عوام کو درست اور بروقت معلومات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے
