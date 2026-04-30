اقرا کنول کی سکردُو کی سیر: ماں بننے کی خوشیوں اور فطرت کی سکون بخش خوبصورتی کا حسین امتزاج

معروف یوٹیوبر اقرا کنول نے شوہر اور بیٹی کے ساتھ سکردُو کے دلکش مناظر میں گزارے گئے لمحات کی دلکش تصاویر شیئر کیں، جو خاندانی تعلقات اور فطرت کی سکون بخش خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہیں۔
کراچی: معروف یوٹیوبر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر اقرا کنول نے اپنی زندگی کے ایک انتہائی ذاتی باب کو مداحوں کے ساتھ بانٹتے ہوئے ماں بننے کی خوشیوں اور فطرت کی سکون بخش خوبصورتی کو یکجا کردیا ہے۔ انسٹاگرام پر اپنے تازہ ترین پوسٹ میں، اس مقبول کینٹینٹ تخلیق کار نے اپنے شوہر عریب پرویز اور بیٹی انویہ کے ساتھ شمالی علاقہ جات کے دورے کی دلکش تصاویر شیئر کی ہیں۔ یہ پوسٹ خاندان ی تعلقات اور خود غرضی کے درمیان ایک خوبصورت توازن کو بخوبی اجاگر کرتی ہے، جو سکردُو کے دلکش مناظر کے پس منظر میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک دلکش لمحے میں، اقرا کو بیٹی انویہ کو خوشی سے ہوا میں اٹھاتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ ننھی انویہ، جو نیوی بلیو چیری کے نمونے والے ونسی اور روشن سرخ موزوں میں ملبوس ہے، پہاڑوں کے آرام دہ ماحول کو مکمل طور پر عکاس ہے۔ ایک اور دلگداز تصویر میں، خاندان ستپارہ جھیل پر ایک پرسکون کشتی کی سواری کا لطف اٹھا رہا ہے، جو پرسکون پانیوں اور بلند چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اقرا نے فیشن اور عملیت کو بھی بخوبی ہم آہنگ کیا ہے۔ انہوں نے ٹرینڈنگ ہاؤنڈزٹوتھ سویٹر ویسٹ کو کیژول لباس کے ساتھ جوڑ کر آرام دہ واید لیگ ڈینم کے ساتھ پہنا، جو پہاڑی علاقے میں سفر کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ ایک اوپن جیپ پر بیٹھی، آنکھیں بند اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، اقرا کی یہ تصویر اس سکون اور اطمینان کو ظاہر کرتی ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ یہ لمحہ پرسکون، متفکرانہ اور گہرا ہے۔ مداحوں اور فالوورز نے کمنٹس سیکشن میں محبت اور خلوص کا اظہار کیا۔ ایک اور معروف انفلوئنسر ایمان راجاب نے بھی ان کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ دیگر نے خاندان ی مواد کی تعریف کی۔ 'ماشااللہ… بہت خوبصورت' اور 'پیارے بچے' جیسی کمنٹس نے ان کے مداحوں کے جذبات کو بیان کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اقرا کنول ، جو سسٹرولوجی کے نام سے مشہور ہیں، حال ہی میں ذاتی سنگ میل اور عوامی تنقید دونوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ دسمبر 2025 میں، وہ غیر منظم پلیٹ فارمز کے مبینہ طور پر فروغ دینے کے الزام میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی (این سی آئی اے) کے ذریعے طلب کی گئی تھیں۔ ان چیلنجز کے باوجود، اقرا پاکستان کے ڈیجیٹل اسپیس میں ایک اہم آواز بنی ہوئی ہیں، جو ایک نئی ماں ، کینٹینٹ تخلیق کار اور کہانی سنانے والے کے طور پر اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو کامیابی سے کیسے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی یہ تصاویر نہ صرف ان کے مداحوں کے لیے ایک تحفہ ہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہیں جو ماں بننے کے بعد اپنی شناخت اور شوق کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اقرا کنول کی یہ شمالی علاقہ جات کی سیر ایک یادگار تجربہ ثابت ہوئی، جس نے انہیں اور ان کے خاندان کو فطرت کے قریب لایا اور ان کے دلوں میں خوشی کے لمحات کو ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا۔ ان کی یہ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں اور ان کے مداحوں نے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اقرا کنول نے ہمیشہ مثبت اور پر اعتماد رویہ اختیار کیا ہے اور وہ اپنے مداحوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہیں.
