اقوام متحدہ میں روایتی ہتھیاروں پر قرارداد منظور، صرف ہندوستان اور اسرائیل کی مخالفت
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی پہلی کمیٹی نے روایتی ہتھیاروں کے کنٹرول پر پاکستان کی جانب سے پیش کردہ قرارداد 180 ووٹوں سے منظور کر لی۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی فرسٹ کمیٹی نے پاکستان اور بیلاروس کی جانب سے پیش کردہ روایتی ہتھیار وں کے کنٹرول سے متعلق قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کر لیا ہے۔ اس تاریخی ووٹنگ عمل میں عالمی طاقتوں نے بھی قرارداد کی حمایت کی جبکہ صرف دو ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔
180 ووٹوں سے قرارداد کی منظوری
قرارداد کے حق میں 180 ووٹ ڈالے گئے جبکہ اس کے خلاف صرف 2 ممالک نے ووٹ دیا۔ امریکہ، چین اور روس سمیت تقریباً تمام بڑی عالمی طاقتوں نے پاکستان اور بیلاروس کی اس تجویز کی تائید کی۔ اس قرارداد کا بنیادی مقصد علاقائی اور ذیلی سطح پر روایتی ہتھیاروں کے کنٹرول کے لیے نفاذ ہے۔ انڈیا اور اسرائیل ہی وہ دو واحد ممالک تھے جنھوں نے قرارداد کی مخالفت کی۔Also readA record 383 aid workers were killed in global hotspots in 2024, nearly half in Gaza, UN says
پاکستان کا مستقل نمائندے طاہر اندرابی اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کے مستقل نمائندے ریاض حمید اللہ کے ساتھ اس کامیابی کی نشاندہی کرتے نظر آئے۔ یہ ووٹنگ پروسیس یہ واضح کرتا ہے کہ عالمی برادری علاقائی سطح پر امن اور سلامتی کے تحفظ کے لیے بات چیت پر یقین رکھتی ہے۔
ہندوستان کا اختلافی موقف اور دلیل
ہندوستان نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیتے ہوئے اپنے اختلاف کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن کے فرسٹ سیکریٹری انمول شیر بیدی نے وضاحت کی کہ سیکیورٹی خدشات علاقائی سطح تک محدود نہیں رہ سکتے۔ انھوں نے کہا کہ روایتی ہتھیاروں پر کنٹرول ایک عالمی مسئلہ ہے جسے علاقائی فریم ورک سے حل کرنا مناسب نہیں۔
انمول شیر بیدی کا کہنا تھا کہ وہ اس بات پر پوری طرح قائل نہیں ہیں کہ اس مسئلے کو بنیادی طور پر علاقائی اور ذیلی علاقائی تناظر میں آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے اسلحہ کمیشن کو ایسے اصول تیار کرنے کی تجویز تشویشناک ہے۔
انڈیا کے مندوب نے یہ بھی کہا کہ کمیشن پہلے ہی روایتی ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق رہنما خطوط پر اتفاق رائے پر پہنچ چکا ہے۔ ان میں 1993 میں اختیار کردہ علاقائی تخفیف اسلحہ سے متعلق رہنما خطوط شامل ہیں۔ اسی طرح 1999 میں اپنائے گئے روایتی ہتھیاروں کے کنٹرول اور تخفیف اسلحہ سے متعلق رہنما خطوط بھی موجود ہیں۔
عالمی حمایت اور علاقائی سلامتی کے اہم نکات
قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کو موجودہ خطرات پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے روایتی ہتھیاروں کے کنٹرول کی کوششوں کو بنیادی طور پر علاقائی اور ذیلی علاقائی میکانزم کے ذریعے آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ قرارداد کا مقصد ایسے معاہدوں کو فروغ دینا ہے۔
یہ معاہدے ہتھیاروں اور فوجی دستوں کی تعداد کو کم سے کم سطح پر رکھ کر علاقائی سلامتی کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ قرارداد میں ایسے معاہدوں کا مطالبہ کیا گیا ہے جن کا مقصد علاقائی سلامتی کو بہتر بنانا ہے۔ اس تجویز میں علاقائی سلامتی کے انتظامات کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ فوجی صلاحیتوں کے حامل ممالک کو خصوصی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔
قرارداد میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اہم ممالک اور زیادہ فوجی صلاحیتوں کے حامل ممالک پر ایسے معاہدوں کو فروغ دینے کی خصوصی ذمہ داری ہے۔ روس نے 2025 میں اس قرارداد کے پچھلے ورژن کی حمایت کی تھی، جس کی بنیاد پر اسے اپنی پالیسی میں نئی تبدیلی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔
قرارداد کے اثرات اور آئندہ اقدامات
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کا 20 فروری 2018 کو ماسکو کے دورے پر استقبال کر رہے تھے۔ حمایت کرنے والے ممالک علاقائی ہتھیاروں کے کنٹرول کے اصولوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہندوستان کا خیال ہے کہ علاقائی فوجی توازن کا فریم ورک اس کی وسیع تر سلامتی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔
قرارداد کے مسودے میں نہ تو کوئی پابند علاقائی ہتھیاروں کی حد مقرر کی گئی ہے، نہ ہی یہ ہندوستانی ہتھیاروں کی خریداری پر پابندی عائد کرتی ہے۔ یہ قرارداد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فوجی برابری کا کوئی طریقہ کار بھی قائم نہیں کرتی۔ اس کا مقصد اصولوں پر مبنی اور بات چیت کے ذریعے علاقائی معاہدوں کو فروغ دینا ہے۔
اقوام متحدہ کی جنرل قرارداد کی حمایت کرنا اور ایک مخصوص، قانونی طور پر پابند معاہدے کے تحت پابندیاں قبول کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس عمل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اور بیلاروس کی کوششیں علاقائی سطح پر امن کے لیے مثبت قدم ہیں۔
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