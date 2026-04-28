اقوام متحدہ کا پاکستان کی امن کوششوں کے لیے مکمل تعاون کا عزم

اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ میں پاکستان کی سفارتی کوششوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار کو سراہا اور تعاون کا عزم ظاہر کیا۔
اقوام متحدہ نے پاکستان کی امن کی کوششوں کے لیے مکمل تعاون جاری رکھنے کا عہد دہرایا ہے۔ یہ بیان اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اور پاکستان کے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطے کے بعد س امن ے آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق، سیکریٹری جنرل گوتریس نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلیفون کیا اور پاکستان کی سفارتی کوششوں اور خطے و عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے اس کے تعمیری کردار کی گہری تعریف کی۔ انہوں نے خاص طور پر پاکستان کی جانب سے مختلف فریقوں کے ساتھ جاری سفارتی روابط کو سراہا، جو تناؤ کم کرنے اور مذاکرات کی فضا کو فروغ دینے کے لیے اہم ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ پیش رفت پر گہری گفتگو کی۔ اس گفتگو میں، انہوں نے افغانستان، بھارت اور دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات سمیت، پاکستان کے موروثی مسائل اور ان کے حل کے لیے پاکستان کے نقطہ نظر پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سیکریٹری جنرل گوتریس کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم نکات سے آگاہ کیا، جس میں علاقائی تعاون، دہشت گردی کا مقابلہ اور اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز تھی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی مدد اور تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ سیکریٹری جنرل گوتریس نے پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار کو بھی سراہا اور اس سلسلے میں پاکستان کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ پاکستان کی امن کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتی ہے اور مستقبل میں بھی تعاون جاری رکھے گی۔ اس ٹیلی فونک رابطے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ خطے میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کے وقت میں ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں، افغانستان میں صورتحال بگڑی ہے اور بھارت کے ساتھ تعلقات میں بھی تناؤ موجود ہے۔ ایسے میں، اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان کی امن کی کوششوں کے لیے مکمل تعاون کا اظہار ایک مثبت پیش رفت ہے۔ یہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کی کامیابی اور بین الاقوامی برادری میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا ثبوت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اس ٹیلی فونک رابطے پر اظہار مسرت کیا ہے اور سیکریٹری جنرل گوتریس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر خطے اور دنیا میں امن و استحکام قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ ایونٹ لاہور میں منعقد ہونے والے سیاحت اور سرمایہ کاری کے ایک بڑے اجتماع کے موقع پر ہوا، جو پاکستان میں اقتصادی سرگرمیوں اور بین الاقوامی تعاون کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبر پاکستان کے حالات حاضرہ اور خبروں کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ خبر پاکستان کی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں اہم ہے.
