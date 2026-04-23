اقوام متحدہ کے اگلے سکریٹری جنرل: امیدواروں کی امن کے لیے تجاویز

اقوام متحدہ کے اگلے سکریٹری جنرل کی امیدواروں نے امن اور اصلاحات پر اپنی رائے پیش کی، لیکن انہوں نے رکن ممالک کو ناراض کرنے سے گریز کیا۔
اقوام متحدہ کے اگلے سکریٹری جنرل کی امیدواروں نے اس ہفتے ایک ایسے ادارے کے لیے اپنی رائے پیش کی جو امن میں زیادہ سرمایہ کاری کرے۔ تاہم، انہوں نے ایسی کوئی موقف نہیں اختیار کیا جو ان رکن ممالک کو ناراض کر سکے جو عالمی ادارے کے اگلے سربراہ کا انتخاب کریں گے۔ چلی کی مشیل باچلیٹ، ارجنٹینا کے رافیل گروسی، کوسٹا ریکا کی ریبیکا گرین سپان اور سینیگال کے میکی سال جنوری 1، 2027 کو اینٹونیو گوٹیرس کے دوسرے پانچ سالہ دور کے اختتام پر ان کی جگہ لینے کی امید کر رہے ہیں۔ ہر امیدوار نے 193 رکن ممالک اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے وسیع سوالات کے جواب میں تین گھنٹے صرف کیے۔ تاہم، 'بہت سے سفارتکار ان سماعتوں کے بارے میں کچھ حد تک مایوس ہیں،' انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے رچرڈ گوون نے اے ایف پی کو بتایا۔ 'اس بات کا وسیع پیمانے پر شبہ ہے کہ امریکہ اور سلامتی کونسل میں دیگر ویٹو طاقتیں نجی طور پر ایک فاتح کا انتخاب کریں گی اور اسمبلی کی اس عمل میں کردار کو کم سے کم رکھیں گی۔' جنرل اسمبلی، جہاں ہر رکن ریاست کو ایک نشست حاصل ہے، صرف سلامتی کونسل کی سفارش پر سکریٹری جنرل کا انتخاب کر سکتی ہے، جہاں پانچ مستقل ارکان - امریکہ، چین، روس، برطانیہ اور فرانس - کے پاس ویٹو کی طاقت ہے۔ امیدواروں نے جو کچھ کہا اس کا زیادہ تر حصہ 'روایتی' تھا لیکن انہوں نے کچھ 'اہم پیغامات' بھیجے، گوون کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ گروسی نے 'آج اقوام متحدہ کتنی نازک ہے' پر زور دیا اور اصلاحات پر گوٹیرس سے زیادہ 'تیار' دکھائی دیے۔ تمام امیدواروں نے ایک ایسے اقوام متحدہ میں اعتماد بحال کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا جو مالی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ مسلح تنازعہ کی سطح، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے نہیں دیکھی گئی، کے تناظر میں اس کی متعلقیت پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے۔ چلی کی باچلیٹ، جو سابق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے سربراہ ہیں، نے کہا کہ سکریٹری جنرل کو جہاں بھی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہو وہاں 'جسمانی طور پر میدان میں موجود' ہونا چاہیے - یہ موقف گروسی نے بھی اختیار کیا۔ سینیگال کے سابق صدر سال نے تجویز دی کہ اقوام متحدہ کو 'از سر نو تخلیق' کیا جائے تاکہ یہ 'عالمی میز پر اپنی جگہ دوبارہ حاصل کر سکے۔' کچھ نے یوکرین یا مشرق وسطیٰ میں تنازعات پر اثر انداز ہونے میں ناکام رہنے پر گوٹیرس پر تنقید کی ہے۔ گرین سپان نے کہا کہ اگلے اقوام متحدہ کے سربراہ کو 'خطرہ مول لینا' ہوگا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا: 'ہم ایک خطرہ سے بچنے والا ادارہ بن گئے ہیں۔' ' اقوام متحدہ صرف اس وقت ناکام ہوتی ہے جب ہم کوشش نہیں کرتے، ہمیں کوشش کرنی ہوگی،' گرین سپان نے مزید کہا، جنہوں نے اقوام متحدہ کے تجارت اور ترقی کے سربراہ کے طور پر 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یوکرینی اناج کی برآمدات کی سہولت کے لیے ایک معاہدے پر مذاکرات کیے تھے۔ امیدواروں نے اقوام متحدہ کے تین ستونوں - امن ، انسانی حقوق اور ترقی - کے درمیان تعلق کو تسلیم کیا، جبکہ تنظیم کے پہلے اصول کو برقرار رکھنے میں اس کے بنیادی کردار پر زور دیا۔ بہت کم سوالات خاص تنازعات پر مرکوز تھے، اور امیدواروں نے عام طور پر کنکریٹ شرائط میں جواب دینے سے گریز کیا، اس کے بجائے اقوام متحدہ کے چارٹر کے لیے اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ تاہم، غزہ کے بارے میں پوچھے جانے پر، گرین سپان نے 'بے قابو' انسانی امداد کی آمد پر زور دیا اور دو ریاستوں کے لیے ایک طویل مدتی حل کی حمایت کا اظہار کیا جو ' امن اور سلامتی' میں ایک ساتھ رہیں۔ امیدواروں کے ماضی کے موقف اور اقدامات بلا شبہ حتمی انتخاب کو متاثر کریں گے۔ ریپبلکن قانون سازوں نے پہلے ہی واشنگٹن پر اسقاط حمل کے حقوق کے دفاع کی وجہ سے باچلیٹ کو بلاک کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رافیل گروسی، جو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے موجودہ سربراہ ہیں، حساس معاملات جیسے ایران کے جوہری پروگرام کے ردعمل میں شامل ہیں۔ سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان اپنی ترجیحات کے بارے میں خاموش ہیں، اور اقوام متحدہ کے سربراہ کے لیے مزید امیدوار ابھر سکتے ہیں۔ 'مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کافی امیدوار ہیں جو اس بات کا جائزہ لینے کے لیے گھوم رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ معاملات کیسے نکلتے ہیں' اس سے پہلے کہ وہ اپنی امیدوار کے طور پر اعلان کریں.
اقوام متحدہ کے اگلے سکریٹری جنرل کی امیدواروں نے اس ہفتے ایک ایسے ادارے کے لیے اپنی رائے پیش کی جو امن میں زیادہ سرمایہ کاری کرے۔ تاہم، انہوں نے ایسی کوئی موقف نہیں اختیار کیا جو ان رکن ممالک کو ناراض کر سکے جو عالمی ادارے کے اگلے سربراہ کا انتخاب کریں گے۔ چلی کی مشیل باچلیٹ، ارجنٹینا کے رافیل گروسی، کوسٹا ریکا کی ریبیکا گرین سپان اور سینیگال کے میکی سال جنوری 1، 2027 کو اینٹونیو گوٹیرس کے دوسرے پانچ سالہ دور کے اختتام پر ان کی جگہ لینے کی امید کر رہے ہیں۔ ہر امیدوار نے 193 رکن ممالک اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے وسیع سوالات کے جواب میں تین گھنٹے صرف کیے۔ تاہم، 'بہت سے سفارتکار ان سماعتوں کے بارے میں کچھ حد تک مایوس ہیں،' انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے رچرڈ گوون نے اے ایف پی کو بتایا۔ 'اس بات کا وسیع پیمانے پر شبہ ہے کہ امریکہ اور سلامتی کونسل میں دیگر ویٹو طاقتیں نجی طور پر ایک فاتح کا انتخاب کریں گی اور اسمبلی کی اس عمل میں کردار کو کم سے کم رکھیں گی۔' جنرل اسمبلی، جہاں ہر رکن ریاست کو ایک نشست حاصل ہے، صرف سلامتی کونسل کی سفارش پر سکریٹری جنرل کا انتخاب کر سکتی ہے، جہاں پانچ مستقل ارکان - امریکہ، چین، روس، برطانیہ اور فرانس - کے پاس ویٹو کی طاقت ہے۔ امیدواروں نے جو کچھ کہا اس کا زیادہ تر حصہ 'روایتی' تھا لیکن انہوں نے کچھ 'اہم پیغامات' بھیجے، گوون کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ گروسی نے 'آج اقوام متحدہ کتنی نازک ہے' پر زور دیا اور اصلاحات پر گوٹیرس سے زیادہ 'تیار' دکھائی دیے۔ تمام امیدواروں نے ایک ایسے اقوام متحدہ میں اعتماد بحال کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا جو مالی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ مسلح تنازعہ کی سطح، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے نہیں دیکھی گئی، کے تناظر میں اس کی متعلقیت پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے۔ چلی کی باچلیٹ، جو سابق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے سربراہ ہیں، نے کہا کہ سکریٹری جنرل کو جہاں بھی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہو وہاں 'جسمانی طور پر میدان میں موجود' ہونا چاہیے - یہ موقف گروسی نے بھی اختیار کیا۔ سینیگال کے سابق صدر سال نے تجویز دی کہ اقوام متحدہ کو 'از سر نو تخلیق' کیا جائے تاکہ یہ 'عالمی میز پر اپنی جگہ دوبارہ حاصل کر سکے۔' کچھ نے یوکرین یا مشرق وسطیٰ میں تنازعات پر اثر انداز ہونے میں ناکام رہنے پر گوٹیرس پر تنقید کی ہے۔ گرین سپان نے کہا کہ اگلے اقوام متحدہ کے سربراہ کو 'خطرہ مول لینا' ہوگا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا: 'ہم ایک خطرہ سے بچنے والا ادارہ بن گئے ہیں۔' 'اقوام متحدہ صرف اس وقت ناکام ہوتی ہے جب ہم کوشش نہیں کرتے، ہمیں کوشش کرنی ہوگی،' گرین سپان نے مزید کہا، جنہوں نے اقوام متحدہ کے تجارت اور ترقی کے سربراہ کے طور پر 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یوکرینی اناج کی برآمدات کی سہولت کے لیے ایک معاہدے پر مذاکرات کیے تھے۔ امیدواروں نے اقوام متحدہ کے تین ستونوں - امن، انسانی حقوق اور ترقی - کے درمیان تعلق کو تسلیم کیا، جبکہ تنظیم کے پہلے اصول کو برقرار رکھنے میں اس کے بنیادی کردار پر زور دیا۔ بہت کم سوالات خاص تنازعات پر مرکوز تھے، اور امیدواروں نے عام طور پر کنکریٹ شرائط میں جواب دینے سے گریز کیا، اس کے بجائے اقوام متحدہ کے چارٹر کے لیے اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ تاہم، غزہ کے بارے میں پوچھے جانے پر، گرین سپان نے 'بے قابو' انسانی امداد کی آمد پر زور دیا اور دو ریاستوں کے لیے ایک طویل مدتی حل کی حمایت کا اظہار کیا جو 'امن اور سلامتی' میں ایک ساتھ رہیں۔ امیدواروں کے ماضی کے موقف اور اقدامات بلا شبہ حتمی انتخاب کو متاثر کریں گے۔ ریپبلکن قانون سازوں نے پہلے ہی واشنگٹن پر اسقاط حمل کے حقوق کے دفاع کی وجہ سے باچلیٹ کو بلاک کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رافیل گروسی، جو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے موجودہ سربراہ ہیں، حساس معاملات جیسے ایران کے جوہری پروگرام کے ردعمل میں شامل ہیں۔ سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان اپنی ترجیحات کے بارے میں خاموش ہیں، اور اقوام متحدہ کے سربراہ کے لیے مزید امیدوار ابھر سکتے ہیں۔ 'مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کافی امیدوار ہیں جو اس بات کا جائزہ لینے کے لیے گھوم رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ معاملات کیسے نکلتے ہیں' اس سے پہلے کہ وہ اپنی امیدوار کے طور پر اعلان کریں
