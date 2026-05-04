اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل کا غزہ کے مظالم پر اظہارِ افسوس اور عالمی ضمیر کی موت کا سوال

آمنہ جے محمد نے غزہ میں جاری انسانی بحران اور صہیونی مظالم پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے عالمی ضمیر کی خاموشی پر سوال اٹھایا ہے اور برلن فلم فیسٹیول میں صہیونی اثرات کی نشاندہی کی ہے۔
آمنہ جے محمد اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں۔ وہ نائیجیریا سے تعلق رکھتی ہیں لیکن پیدائشی طور پر برطانیہ کی شہری ہیں۔ فلسطین اور غزہ پر اسرائیلی مظالم اور امریکہ کی حمایت کے باعث وہ گہری پریشانی میں ہیں۔ 27 اپریل 2026 کو نیویارک میں انسانی ہمدردی کے بحرانوں پر ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسپتالوں کو جنگی میدان بنانا اور امدادی کارکنوں کو نشانہ بنانا وحشت کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ معصوم جانوں کے ضیاع پر عالمی ضمیر خاموش ہے۔ آمنہ جے محمد مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، جو کہ قابل فہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سنگین حالات میں عالمی ضمیر مردہ ہو چکا ہے یا ابھی زندہ ہے؟
امریکہ اور مغربی ممالک کی کوشش ہے کہ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی آواز دبائی جائے۔ تاہم، ضمیر زندہ رکھنے والے افراد، گروہ اور تنظیمیں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ مغربی ارب پتی فلمساز ادارے بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی خونریزی اور نسل کشی کی عکاسی کرنے والی کوئی فلم نہ بن سکے۔ برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں یہ کوششیں واضح طور پر سامنے آئی ہیں۔ پاکستان نے بھی رواں سال برلن فلم فیسٹیول میں شرکت کی، جہاں ایک تعلیمی منصوبے پر مبنی اینی میٹڈ سیریز کو پذیرائی ملی۔ یہ سیریز بچوں کو بدسلوکی کی پہچان کرنے اور اپنی حدود متعین کرنے کا شعور دیتی ہے۔ اس منصوبے کو اسلام آباد میں موجود ایک مغربی سفارتخانے کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ پاکستانی آرٹسٹ سرمد کھوسٹ نے بھی اپنی فلم 'لالی' پیش کرکے تاریخ رقم کی ہے۔ ایرانی فلم ساز مہناز محمدی نے اپنی فلم 'رویا' پیش کی، جو ان کی حراست کے تجربات پر مبنی ہے۔ میلے میں قید، ہجرت اور نسلی صدمات جیسے موضوعات زیر بحث رہے، جبکہ پاکستان نے Animation کے ذریعے ایک اہم پیغام دیا۔ عالمی شہرت یافتہ اداکار اور فلمسازوں نے غزہ کے خلاف اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ غزہ میں صہیونی مظالم اور نسل کشی کو موضوع بنانے والی کسی فلم کو میلے میں دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میلے کے منتظم اعلیٰ نے فلسطینی موضوع پر فلمسازوں کو سیاست سے دور رہنے کو کہا، جس کی شدید مذمت کی گئی۔ معروف فلم ڈائریکٹرز نے میلے کے منتظمین کو ایک مذمتی خط لکھا، جس میں کہا گیا کہ صہیونی مظالم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ خط میں جرمنی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ غزہ میں تباہ کن ہتھیاروں کا استعمال جرمنی سے کیا گیا تھا۔ غزہ کے مظلومین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے والوں میں کوثر بن ہانیہ کا نام بھی شامل ہے
آمنہ جے محمد غزہ فلسطین اقوام متحدہ برلن فلم فیسٹیول اسرائیلی مظالم عالمی ضمیر