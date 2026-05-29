اقوام متحدہ کی رپورٹ میں اسرائیلی جیلوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعات کا انکشاف

اقوام متحدہ کی رپورٹ میں اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ جنسی تشدد، اجتماعی زیادتی اور جنسی ہراسانی کے متعدد واقعات کی تصدیق کی گئی ہے۔ رپورٹ میں غزہ اور مغربی کنارے سے تعلق رکھنے والے 14 مردوں، 7 خواتین، 9 کم عمر لڑکوں اور ایک بچی کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات درج ہیں۔ اسرائیل کو پہلی بار جنسی تشدد میں ملوث فریقوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں اسرائیل ی جیلوں میں فلسطینی قیدی وں کے ساتھ جنسی تشدد ، اجتماعی زیادتی اور جنسی ہراسانی کے متعدد واقعات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 35 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں دنیا بھر کے جنگی تنازعات میں جنسی تشدد کے واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ اقوام متحدہ نے اس رپورٹ میں 2025 کے دوران اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف جنسی تشدد کے منظم رجحانات کو دستاویزی شکل میں ریکارڈ کیا ہے جس کے لیے متعدد انٹرویوز کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے سے تعلق رکھنے والے 14 مردوں، 7 خواتین، 9 کم عمر لڑکوں اور ایک بچی کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات کی تصدیق کی گئی ہے جن میں بعض واقعات کو تشدد اور اذیت دینے کے حربے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے کم از کم 9 متاثرین کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان میں سے بیشتر غزہ سے تعلق رکھتے تھے اور انھیں اسرائیل ی فوج، اسرائیل ی جیل سروس، خصوصی فورسز اور پولیس یونٹس کے اہلکاروں نے زیادتی یا اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بعض متاثرین کے ساتھ یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی اس بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے جس میں جنگی تنازعات کے دوران جنسی تشدد میں ملوث فریقوں کو نامزد کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں اسرائیل ی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ حماس کو بھی شامل رکھا گیا ہے جسے 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد پہلے ہی فہرست میں شامل کیا جا چکا تھا۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں روسی افواج کو بھی پہلی مرتبہ شامل کیا گیا۔ یوکرین جنگ کے دوران روسی فورسز پر جنگی قیدیوں اور زیر حراست شہریوں کے خلاف جنسی تشدد کے الزامات سامنے آئے۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں مجموعی طور پر ایک درجن ممالک کے 77 سرکاری اور غیر سرکاری گروہوں کو شامل کیا گیا ہے جن پر جنگی حالات میں جنسی تشدد کے الزامات ہیں۔ اسرائیل کے اقوام متحدہ میں سفیر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ اسرائیل اب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ساتھ مزید تعلقات نہیں رکھے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتونیو گوتریس نے اسرائیل کو حماس، داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ انھوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کو ان الزامات کے حوالے سے دستاویزات، اعداد و شمار اور تفصیلی جوابات فراہم کیے تھے تاہم انہیں نظر انداز کیا گیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ رپورٹ آزادانہ تحقیقات، عینی شاہدین کے بیانات، طبی شواہد اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں شامل کیے گئے متاثرین کے بیانات کے مطابق ان کے ساتھ جنسی تشدد کی مختلف صورتیں روا رکھی گئیں جن میں اجتماعی زیادتی، جنسی اعضاء پر حملے اور دیگر اذیتیں شامل ہیں۔ رپورٹ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر زور دیا گیا ہے اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان جرائم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اقدامات کرے.
اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ جنسی تشدد، اجتماعی زیادتی اور جنسی ہراسانی کے متعدد واقعات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 35 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں دنیا بھر کے جنگی تنازعات میں جنسی تشدد کے واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ اقوام متحدہ نے اس رپورٹ میں 2025 کے دوران اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف جنسی تشدد کے منظم رجحانات کو دستاویزی شکل میں ریکارڈ کیا ہے جس کے لیے متعدد انٹرویوز کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے سے تعلق رکھنے والے 14 مردوں، 7 خواتین، 9 کم عمر لڑکوں اور ایک بچی کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات کی تصدیق کی گئی ہے جن میں بعض واقعات کو تشدد اور اذیت دینے کے حربے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے کم از کم 9 متاثرین کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان میں سے بیشتر غزہ سے تعلق رکھتے تھے اور انھیں اسرائیلی فوج، اسرائیلی جیل سروس، خصوصی فورسز اور پولیس یونٹس کے اہلکاروں نے زیادتی یا اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بعض متاثرین کے ساتھ یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی اس بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے جس میں جنگی تنازعات کے دوران جنسی تشدد میں ملوث فریقوں کو نامزد کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ حماس کو بھی شامل رکھا گیا ہے جسے 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد پہلے ہی فہرست میں شامل کیا جا چکا تھا۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں روسی افواج کو بھی پہلی مرتبہ شامل کیا گیا۔ یوکرین جنگ کے دوران روسی فورسز پر جنگی قیدیوں اور زیر حراست شہریوں کے خلاف جنسی تشدد کے الزامات سامنے آئے۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں مجموعی طور پر ایک درجن ممالک کے 77 سرکاری اور غیر سرکاری گروہوں کو شامل کیا گیا ہے جن پر جنگی حالات میں جنسی تشدد کے الزامات ہیں۔ اسرائیل کے اقوام متحدہ میں سفیر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ اسرائیل اب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ساتھ مزید تعلقات نہیں رکھے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتونیو گوتریس نے اسرائیل کو حماس، داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ انھوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کو ان الزامات کے حوالے سے دستاویزات، اعداد و شمار اور تفصیلی جوابات فراہم کیے تھے تاہم انہیں نظر انداز کیا گیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ رپورٹ آزادانہ تحقیقات، عینی شاہدین کے بیانات، طبی شواہد اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں شامل کیے گئے متاثرین کے بیانات کے مطابق ان کے ساتھ جنسی تشدد کی مختلف صورتیں روا رکھی گئیں جن میں اجتماعی زیادتی، جنسی اعضاء پر حملے اور دیگر اذیتیں شامل ہیں۔ رپورٹ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر زور دیا گیا ہے اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان جرائم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اقدامات کرے
فلسطینی قیدی جنسی تشدد اقوام متحدہ اسرائیل انسانی حقوق
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پہلے میچ میں مہمان ٹیم کو 30 رنز پر پہلی وکٹ کا نقصان اٹھانا پڑاپاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان 14 سال بعد کراچی میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز باؤلرز حاوی رہے، پورے روز کے دوران 14 وکٹیں گر گئیں۔
Read more »
موٹروے زیادتی کیس، عدالت نے ملزمان کو سزائے موت سنادی -دونوں ملزمان کو سزائے موت اور 14، 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے
Read more »
صارفین کے لیے آئی فون 14 کے پری آرڈر کا آغاز - ایکسپریس اردوآئی فون 14، 14 پرو اور 14 پرومیکس کی شپمنٹ کی شروعات 16 ستمبر سے متوقع ہے جبکہ 14 پلس کی بُکنگ 7 اکتوبر سے شروع ہوگی مزید پڑھیں: ExpressNews Iphone
Read more »
Apple iPhone 14 Latest PTA Tax & Price in PakistanIn Karachi, paying the PTA Tax is mandatory for using local SIM cards with the Apple iPhone 14 series, including the iPhone 14, iPhone 14
Read more »
Apple iPhone 14 Latest Price & PTA Tax in PakistanPTA Tax is mandatory for using local SIM cards with Apple iPhone 14 series, including the iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro.
Read more »
شیاؤمی نے پاکستان میں اپنی نئی اسمارٹ فون ’ریڈمی نوٹ 14‘ سیریز لانچ کردیشیاؤمی نے Redmi Note Note 14 Pro+5G، Redmi Note 14 Pro اور Redmi Note 14 سریز لانچ کردی
Read more »