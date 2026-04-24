الاسکا کے ساحل پر سنہری ساخت کی دریافت: سمندر کی گہرائیوں سے ایک حیران کن انکشاف

NOAA کے ایک مشن نے الاسکا کے ساحل سے دور سمندر کی گہرائیوں میں ایک عجیب و غریب سنہری ساخت کو دریافت کیا ہے۔ یہ ساخت ایک سمندری anemone کی پرجاتی Relicanthus daphneae سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی دریافت سمندری حیاتیات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو گی۔
الاسکا کے ساحل سے دور سمندر کی گہرائیوں میں ایک غیر معمولی دریافت ہوئی ہے جس نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا ہے۔ نیشنل اوشینیک اینڈ اٹموسفیرک ایڈمنسٹریشن ( NOAA ) کے ایک مشن نے ایک عجیب و غریب سنہری ساخت کو دریافت کیا جو سمندر کی سطح سے دو میل سے زیادہ کی گہرائی میں ایک زیر آب پہاڑ پر موجود تھی۔ یہ دریافت اگست 2023 میں NOAA کے تحقیقی بحری جہاز اوکیانوس ایکسپلورر کے ذریعے کی گئی تھی۔ سائنسدان گلف آف الاسکا میں زیر آب پہاڑ کا جائزہ لے رہے تھے کہ انہیں یہ چمکدار، گنباد کی شکل کی سنہری ساخت نظر آئی جو سمندر کی تہہ پر ایک چٹان سے مضبوطی سے جڑی ہوئی تھی۔ اس کے گرد گہرے سمندر کے سپنج موجود تھے۔ یہ ساخت تقریباً چار انچ قطر کی تھی اور اس کے نچلے حصے میں ایک چھوٹا سا شگاف تھا۔ اس غیر معمولی منظر نے فوری طور پر سائنسی تجسس کو جنم دیا۔ پہلے تو یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ نظریات یہ تھے کہ یہ ایک نامعلوم حیاتیاتی انڈے کا خول ہو سکتا ہے یا سمندری ارتقاء میں زندگی کا ایک بالکل نیا مرحلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی غیر معمولی اور پراسرار ظاہری شکل کے پیش نظر، نمونے کو احتیاط سے نکالا گیا اور مزید اعلیٰ سطحی سائنسی تحقیقات کے لیے سمیتھسونین کے نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری منتقل کر دیا گیا۔ وہاں، جینیاتی ترتیب، مورفولوجیکل جائزہ اور گہرے سمندر کے حیاتیاتی ماہرین کی مدد سے ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی سائنسی تفتیش شروع ہوئی۔ 2021 میں جمع کیے گئے ایک مماثل نمونے کو بھی دوبارہ جانچ پڑتال کی گئی تاکہ موازنہ کا تجزیہ کیا جا سکے۔ جینیاتی ترتیب کے نتائج نے انکشاف کیا کہ یہ سنہری ساخت جینیاتی طور پر گہرے سمندر کے سمندری anemone s سے منسلک ہے، خاص طور پر Relicanthus daphneae نامی پرجاتی سے۔ مزید mitochondrial genome mapping نے تقریباً ایک ہی جینیاتی نشان دکھایا، جس نے اس معمہ کو حل کر دیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ غیر حقیقی سنہری ساخت ایک سست حیاتیاتی عمل کے ذریعے بنی تھی۔ اس عمل میں، anemone نے وقت کے ساتھ ایک چپچپا، حفاظتی مادہ خارج کیا۔ پرتوں کی صورت میں یہ مادہ جمع ہوتا گیا اور بالآخر ایک حیرت انگیز orb-like خول بن گیا جو ابتدا میں وضاحت سے گریزاں تھا۔ Relicanthus daphneae پہلی بار 1970 کی دہائی میں شناخت کی گئی تھی اور باضابطہ طور پر 2006 میں درجہ بندی کی گئی تھی۔ یہ پرجاتی سمندر کے انتہائی اور کم دریافت شدہ علاقوں میں رہتی ہے، اکثر hydrothermal vent systems کے قریب پائی جاتی ہے۔ یہ اپنی لمبی، بہتی ہوئی tentacle کے لیے مشہور ہے جو کئی فٹ تک پھیلی ہو سکتی ہے۔ سمندری سائنسدانوں نے اس دریافت کو ایک طاقتور یاد دہانی قرار دیا ہے کہ زمین کے سمندر کا کتنا حصہ ابھی تک غیر معلوم ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کی دریافتیں ایک پوشیدہ حیاتیاتی دنیا کو اجاگر کرتی ہیں جو اب بھی پوشیدہ ارتقائی رازوں سے بھری ہوئی ہے اور جن کو جدید گہرے سمندر کی تلاش اور جینیاتی سائنس کے ذریعے اب تک دریافت کیا جا رہا ہے۔ یہ دریافت سمندری حیاتیات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بڑھانے اور سمندر کی گہرائیوں میں موجود پوشیدہ زندگی کی تلاش کو جاری رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ NOAA کے اس مشن نے ثابت کر دیا ہے کہ سمندر کی گہرائیاں ابھی بھی بہت سے رازوں کا گھر ہیں اور ان رازوں کو کھولنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے.
NOAA گہرے سمندر کی تلاش سمندری Anemone Relicanthus Daphneae سنہری ساخت
