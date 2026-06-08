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البانیہ میں امریکی صدر کی بیٹی اور گلابی فلامنگوز کی تصاویر ساحلی سیاحتی منصوبے کے خلاف مظاہروں کی نمایاں خصوصیات

سیاست News

البانیہ میں امریکی صدر کی بیٹی اور گلابی فلامنگوز کی تصاویر ساحلی سیاحتی منصوبے کے خلاف مظاہروں کی نمایاں خصوصیات
البانیہ، امریکی صدر کی بیٹی، گلابی فلامنگوز، ساحلی
📆08/06/2026 7:55 am
📰BBCUrdu
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البانیہ کے دارالحکومت تیرانا میں ہزاروں مظاہرین کئی دنوں سے سڑکوں پر مارچ کر رہے ہیں۔ ان مظاہرین نے ایک لگژری سیاحتی منصوبے کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے، جس کا تعلق مبینہ طور پر امریکی صدر کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے داماد جیرڈ کشنر سے بتایا جاتا ہے۔

البانیہ کے دارالحکومت تیرانا میں ہزاروں مظاہرین کئی دنوں سے سڑکوں پر مارچ کر رہے ہیں۔ ان مظاہرین نے ایک لگژری سیاحتی منصوبے کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے، جس کا تعلق مبینہ طور پر امریکی صدر کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے داماد جیرڈ کشنر سے بتایا جاتا ہے۔ مظاہرین نے البانوی پرچم اٹھا رکھے ہیں اور بدعنوانی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی انھوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی اور چمکدار گلابی فلامنگوز کی متعدد تصاویر بھی اٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بڑھتی ہوئی مہم کا حصہ ہیں، جس میں ایوانکا اور ان کے شوہر کشنر سے 'اپنے ملک واپس جانے' کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس علاقے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی وسیع پیمانے پر ہوئیں، جہاں لوگ 'منصوبہ منسوخ کرو' کے نعرے لگا رہے تھے اور 'البانیہ برائے فروخت نہیں' کے بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ 1.

4 ارب یورو (1.6 ارب ڈالر) کا ریزورٹ ایک جزیرے اور البانوی ساحلی پٹی کے ایک غیر ترقی یافتہ حصے پر تعمیر کیا جانا ہے، جو ایک محفوظ دلدلی علاقے کے قریب ہے جہاں فلامنگوز، سیلز اور سمندری کچھووں کی پناہ گاہیں موجود ہیں۔ ملک کے وزیراعظم ایڈی راما اس منصوبے کی حمایت کر رہے ہیں اور انھوں نے اس خطے کے لیے چار ارب یورو کے وژن کو بیان کیا ہے جس سے روزگار اور بنیادی ڈھانچہ دونوں آئیں گے۔ ترقیاتی منصوبوں میں سازان جزیرہ اور قریبی ساحلی علاقے شامل ہیں جو محفوظ دلدلی علاقوں کے قریب واقع ہی

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البانیہ، امریکی صدر کی بیٹی، گلابی فلامنگوز، ساحلی

 

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