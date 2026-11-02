المائدہ ایل این جی ٹینکر پر حملہ: قطر سے پاکستان آنے والا جہاز متاثر
قطر سے پاکستان جانے والا المائدہ ایل این جی ٹینکر خلیج فارس میں حملے کا نشانہ بنا۔ 25 رکنی عملہ محفوظ ہے۔ قطر اور سعودی عرب نے حملے کی مذمت کی ہے۔
قطر سے پاکستان آنے والے المائدہ ایل این جی ٹینکر پر حملے کا معمہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ خلیج فارس میں پیش آیا جہاں اس جہاز کو نامعلوم اشیاء کی زد میں لایا گیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق اس ٹینکر کا مقصد پورٹ قاسم کراچی تھا۔ اسلام آباد نے محفوظ سفر کے لیے تہران سے بات بھی کی تھی۔
المائدہ ٹینکر پر حملے کی تفصیلات
ایل این جی ٹینکر المائدہ تیس اکتوبر کو قطر کے راس لفان گیس پروسیسنگ مرکز سے روانہ ہوا۔ اسے دو نومبر کی دوپہر کراچی پہنچنا تھا۔ لیکن یہ اب بھی خلیج فارس میں موجود ہے۔ قطر گیس ٹرانسپورٹ کمپنی ناقلات نے تصدیق کی کہ جمعے کی شام جہاز پر حملہ ہوا۔Also readایشین انڈر 16 والی بال: مسلسل تین فتوحات کے ساتھ پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی یقینی
وزارتِ خارجہ کے بیان میں بتایا گیا کہ جہاز پروجیکٹائلز کی زد میں آیا۔ متعلقہ حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس واقعے میں جہاز پر سوار عملے کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا۔ ماحولیات پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ جہاز محفوظ حالت میں ہے اور آپریشنل ہے۔
پاکستان اور ایران کے سفارتی رابطے
پاکستان نے مائع قدرتی گیس بردار جہاز المائدہ کو محفوظ راستہ دینے کے لیے ایران سے گرین سگنل حاصل کیا تھا۔ بلومبرگ کے مطابق مارشل آئی لینڈ کے جھنڈے والے اس جہاز کو محفوظ راستہ دینے سے متعلق پاکستان نے تیس اکتوبر کو ایران سے بات کی تھی۔
معاملے سے براہِ راست آگاہ افراد نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حملے سے چند گھنٹے قبل ایرانی حکام کی جانب سے جہاز کو گزرنے کی منظوری دی گئی تھی۔ پاکستان گذشتہ ایک ماہ کے دوران قطری ایل این جی کی کئی دیگر ٹینکرز کی سلامتی کے حوالے سے ایرانی حکام سے رابطے میں رہا۔ تمام ٹینکرز کامیابی سے خلیجِ عمان میں داخل ہوئے۔
بین الاقوامی ردعمل اور عملے کی صورتحال
قطر اور سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارتِ خارجہ کے مطابق یہ واقعہ عالمی توانائی سپلائی اور بحری سلامتی کے لیے سنگین خطرات پیدا کرتا ہے۔ قطر نے اب تک کسی ملک پر الزام عائد نہیں کیا۔
سعودی وزارتِ خارجہ نے بیان میں کہا کہ سمندری جہاز رانی کی سلامتی اور عالمی توانائی کی سپلائی کو خطرے میں ڈالنے والی تمام کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین اور یمن نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے۔ سربانند سونووال نے ایکس پر لکھا کہ جہاز میں چھ انڈین شہریوں سمیت عملے کے تمام پچیس ارکان مکمل طور پر محفوظ ہیں۔
پاکستان کی توانائی کی ضروریات
قطر سے ایل این جی کی درآمد متاثر ہونے سے پاکستان میں گیس کا بحران جنم لے سکتا ہے۔ پاکستان میں پانچ سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کی درآمد کی اجازت کی پالیسی بھی زیر بحث ہے۔ صارفین کے لیے استعمال شدہ گاڑیوں کی قیمت کم ہو پائے گی۔ یہ سوال ابھی تک بے جواب ہے۔
والد کی وفات، بیٹے کی کینیڈا سے واپسی اور خاندان کے تین افراد کی خودکشی کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ روس اور یوکرین کے ایمرجنسی وارننگ سسٹمز پر سائبر حملے ہوئے۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس ڈرون بھیجے جانے کے جعلی الرٹس جاری کیے گئے۔ ایران نے کئی ممالک کے بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے سے روک دیا۔ تاہم مختلف مواقع پر وہ پاکستان آنے والے بحری جہازوں کو سفر کی اجازت دیتا رہا۔
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