الیژہ شاہ نے فلک شاہیر کے خلاف سوشل میڈیا پر سلسلہ وار الزامات عacks کر کے تنازے کو شدت دی

پاکستانی اداکارہ الیژہ شاہ نے سینجر فلک شاہیر کے خلاف سوشل میڈیا پر سلسلہ وار حقیقت پسندانہ الزامات عacks کر کے موجودہ تنازے کو مزید شدت دے رہی ہیں۔ الیژہ نے اپنے انسٹاگرام اسٹوری پر氟ک کےcomments کے خلاف ردعمل ظاہر کیا اور دعویٰ کیا کہ ماضی میں ایک موزیک ویدیو میں کام کرتے ہوئے اسے ایسے لباس پہنا گیا جن کی安检 into Stiles نے ہی جو معیار وہ عوامی طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس نے یہ بھی کہا کہ ان کے ان لباسوں کا اسٹائلنگ فلک کی بیوی سارہ خان نے کی تھی اور باوجود اس کے کہ اسے رک.Authenticator، اسے رومانوی سینوں کے لیے قائل کیا گیا۔ الیژہ نے بھی اشارہ کیا کہ اس نے مزید تفصیلی محفوظ رکھی ہیں اور پہلے ہی اس کی عوامی تصویر کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔
پاکستانی اداکارہ الیژہ شاہ نے سینگر فلک شاہیر کے خلاف گزشتہ کالم کے بعد اب سوشل میڈیا پر سلسلہ وار حقیقت پسندانہ الزامات عacks کر کے موجودہ تنازے کو مزید شدت دے رہی ہیں۔ اداکارہ نے اپنے انسٹاگرام اسٹوری پر氟ک شاہیر کی نئی رپورٹس پر ردعمل ظاہر کیا جن میں انہوں نے "چھوٹے لباس" کے خلاف نظم کی سفارش کی تھی۔ وہ ایک کالج دکھاتے ہوئے جس میں مسلم اداکار منشا پاشا اور ہادیقہ کیانی سمیت دیگر معروف شخصیات کی رائے شامل تھیں، الیژہ نے سینگر کی منافقانہ کرایہ پر ڈطاکڑے کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا کہ کیسے ان کے موجودہ خیالات ان کے ماضیменноتقلبات کے ساتھ متضikit ہیں۔ الیژہ نے اپنے مضبوط الفاظ میں دعویٰ کیا کہ ماضی میں فلک کے ساتھ ایک موزیک ویدیو میں کام کرتے ہوئے اسے وہ لباس پہنا تھا جن کی安检 إلى Stiles نے ہی اب جو معیار وہ عوامی انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس نے یہ بھی کہا کہ ان کے ان لباسوں کا اسٹائلنگ ان کی بیوی، اداکارہ سارہ خان نے ہی کی تھی۔ اداکارہ نے مزید دعویٰ کیا کہ باوجود اس کے کہ اسے رک.
Authenticator، اسے رومانوی سینوں کے لیے قائل کیا گیا۔ Fleming کی ریسٹیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے الیژہ نے پوچھا کہ فیم موزیک ویڈیو کی تیاری کے وقت ایسے معیار کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ الیژہ نے اپنی تحریر میں یہ سوال اٹھایا کہ کیا Fleming کی موجودہ رائے ان کے ماضی معاون کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے؟
اس نے دلائل کے ساتھ کہا کہ اگر لباس اور سکرین پر ظہور اب عوامی معاملات کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں تو وہی معیار ہر صورت میں لاگو ہونے چاہئیں۔ الیژہ کی تنقید یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اشارہ کیا کہ اس کے تجربے کے بارے میں مزید تفصیلی وہ ایسی بات ہے جو اس نے افشا نہیں کی ہے، اس نے کہا کہ وہ Fleming کی فیملی کے خاطر پابندی کر رہی ہے۔ اداکارہ نے دعویٰ کیا کہ ماضی میں اس کی عوامی تصویر کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئی ہیں اور یہ وقت ہے کہ سینگر اپنے اعمال کے خلاف تنقید کا سامنا کرے۔ باوجود اس کے کہ Fleming شاہیر نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان کی پہلی رائے تمام جنس کے لیے تھی خاص طور پر خواتین کے لیے نہیں تھی، اس معاملے کے ارد گرد بغض بڑھتا جا رہا ہے۔ الیژہ شاہ کی الزامات اس بحث میں ذاتی پہلو شامل کر کے ہیں اور اسے سوشل میڈیا پر زندہ رکھ رہی ہیں
الیژہ شاہ فلک شاہیر پاکستانی اداکارہ سوشل میڈیا تنازا لباس معیار
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