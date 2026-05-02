الیکس زانارڈی کا انتقال: ریسنگ کی دنیا میں سوگ

سابق فارمولا ون ڈرائیور اور پیرا اولمپک چیمپئن الیکس زانارڈی 59 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی زندگی اور کیریئر کا احوال۔
معزز ریسنگ صحافی اور زانارڈی کے دوست نے انہیں 'اعلیٰ ترین درجہ کے ہیرو' قرار دیا۔ سابق فارمولا ون ڈرائیور اور پیرا اولمپک چیمپئن الیکس زانارڈی 1 مئی 2026 کو 59 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ فارمولا ون کے لیے ایک تعزیتی بیان میں، برطانوی ریسنگ صحافی اور زانارڈی کے دوست ڈیوڈ ٹریمین نے انہیں 'اعلیٰ ترین درجہ کے ہیرو' کے طور پر بیان کیا۔ الیسنڈرو لیونی زانارڈی 23 اکتوبر 1966 کو بولونیا، ایمیلیا-روماگنا، اٹلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد، ڈینو زانارڈی، ایک پلمبر تھے، جبکہ ان کی والدہ، انا، ایک شرٹ بنانے والی تھیں۔ الیکس زانارڈی نے 13 سال کی عمر میں کارٹ ریسنگ شروع کی۔ انہوں نے اپنے والد کے کام سے حاصل کردہ ڈسٹ بن کے پہیوں اور پائپوں سے اپنی کارٹ بنائی۔ انہوں نے 1987 میں CIK-FIA یورپی چیمپئن شپ کی سرفہرست کلاس پر غلبہ حاصل کیا، تمام پانچ راؤنڈ میں فتح حاصل کی۔ 1988 میں، انہوں نے اطالوی فارمولا 3 سیریز میں شمولیت اختیار کی، پانچویں پوزیشن ان کی بہترین کارکردگی تھی۔ 1989 میں، زانارڈی نے دو پول پوزیشنز اور تین پوڈیم حاصل کیے، باوجود اس کے کہ ان کی ٹیم نے غیر لیڈڈ فیول پر منتقل کر دیا تھا، جس سے ان کی کار کی انجن کی طاقت کم ہو گئی۔ فٹ ورک ٹیم کے لیے ٹیسٹنگ کے بعد، زانارڈی نے F3000 میں ایک مضبوط سیزن کا مظاہرہ کیا۔ ایڈی جوردن نے 1991 کے سیزن کے بقیہ حصے کے لیے روبرٹو مورینو کو تبدیل کرنے کے لیے زانارڈی کو آخری تین ریسوں کے لیے لایا۔ زانارڈی نے 1993 میں ٹیم میٹ جانی ہربرٹ کے ساتھ مناسب طریقے سے مقابلہ کیا اور ٹیم کے ایکٹیو سسپنشن سسٹم کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا، برازیلین گراینڈ پریکس میں ان کا واحد F1 پوائنٹ حاصل ہوا۔ وہ زخمی ہو گئے جب ایک بزرگ موٹرسٹ نے ان کی بائیک سے ٹکر ماری، انہیں گرا دیا اور زانارڈی کے بائیں پاؤں پر گاڑی چلا دی۔ کئی ہڈیوں کے ٹوٹنے کے باوجود، زانارڈی نے جرمنی میں ریس کی، لیکن وہ گھوم گئے اور ختم نہیں کر سکے۔ زانارڈی نے 1997 میں CART میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنایا، سترہ ریسوں میں سے پانچ جیتی، بشمول لگاتار تین اور سیزن کے وسط سے آخر تک منعقد ہونے والے پانچ راؤنڈز میں سے چار، ڈرائیورز چیمپئن شپ جیتنے کے راستے پر۔ الیکس زانارڈی ایڈیشن Acura NSX کو 1999 میں امریکی مارکیٹ کے لیے متعارف کرایا گیا تاکہ ہونڈا کے ساتھ زانارڈی کی 1997 اور 1998 میں CART چیمپئن شپ جیتنے کی یاد دلائی جا سکے۔ زانارڈی کی CART کی کامیابی نے سر فرینک ولیمز کی توجہ مبذول کی، جن سے انہوں نے 1997 میں رابطہ کیا تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ معاہدے کی بات چیت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ ولیمز نے زانارڈی کا دورہ کیا، جنہوں نے جولائی 1998 میں تین سال کا معاہدہ کیا جو ستمبر میں عوام کے سامنے تصدیق کی گئی۔ امولا میں، زانارڈی کی کارکردگی میں دسویں پوزیشن کے ساتھ بہتری آئی۔ ریس نے زانارڈی کے لیے ایک حیرت انگیز منظر پیش کیا۔ ان کی کار میں الیکٹرانک مسائل تھے اور وہ اختتامی مراحل میں مستقل طور پر ساتویں نمبر پر رہے اور جانی ہربرٹ کے اسٹیورٹ سے آئل پر چلے گئے اور ویلینیو چکن میں ریت میں گھوم گئے۔ مونزا میں، زانارڈی نے ٹیم میٹ رالف شوماخر سے آگے چوتھے نمبر پر کوالیفائی کیا۔ انہوں نے ڈیوڈ کولٹ ہارڈ اور ہینز-ہارلڈ فرنٹزن کو شروع میں پیچھے چھوڑ دیا۔ فرنٹزن نے روگیا چکن میں زانارڈی سے دوسرا پوزیشن حاصل کر لی۔ تیسرے لیپ پر، ولیمز کا فرش کھو گیا اور انہیں اپنے حریفوں کو گزرنے کی اجازت دینے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن وہ ساتویں نمبر پر ختم کرنے میں کامیاب رہے۔ اگلے راؤنڈ میں نوربرگ رنگ میں، زانارڈی نے 18ویں نمبر پر کوالیفائی کیا، ٹریفک کو مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے شروع میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا لیکن الیگزینڈر ورز نے پیڈرو ڈینز کو کلپ کرنے کے بعد بچاؤ کے لیے کارروائی کرنی پڑی۔ واقعے نے زانارڈی کو آخری پوزیشن پر چھوڑ دیا لیکن انہوں نے اپنی کار کے انجن کے اسٹال ہونے سے پہلے پوزیشنز دوبارہ حاصل کر لیں۔ ملائیشیا میں قبل از آخری راؤنڈ میں زانارڈی نے 16ویں نمبر پر شروع کیا جس میں پہلی لیپ پر تصادم ہوا جس سے ان کے سامنے کے رم کو نقصان پہنچا اور پٹ سٹاپ سے بہتر پیشرفت کو روکنا پڑا۔ بعد میں وہ وسیع ہو گئے، جس سے کار کے ریڈی ایٹرز کو نقصان پہنچا اور ایک اور پٹ سٹاپ ہوا جس کے ساتھ زانارڈی دسویں نمبر پر رہے۔ ریس میں، زانارڈی نے اپنے بہت سے حریفوں کو پیچھے چھوڑا، نویں نمبر تک پہنچ گئے لیکن ان کا پٹ لین لمیٹر فعال ہو گیا جس سے انجن بند ہو گیا جب انہوں نے پہلے لیپ پر لمیٹر کو بند کرنے کی کوشش کی۔ سیزن کے آخر میں، زانارڈی اور ولیمز ٹیم نے زانارڈی کے معاہدے کی معطلی کے لیے $4 ملین کے تخمینہ شدہ اخراجات کے ساتھ اپنے طریقے جدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ 'جب میں بغیر پیروں کے جاگا، تو میں نے اس آدھے حصے کو دیکھا جو باقی تھا، نہ کہ وہ آدھا حصہ جو کھو گیا تھا' ( الیکس زانارڈی )۔ 2000 کے سیزن میں، زانارڈی کو کسی ٹیم نے سائن نہیں کیا، لیکن وہ CART میں واپسی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے جولائی میں سیبرنگ میں مو نون کے لیے 246 لیپس تک ٹیسٹ ڈرائیو کی اور 2001 کے لیے ٹیم کے ساتھ دستخط کرنے کا فیصلہ کیا۔ زانارڈی کو دو مصنوعی اعضاء لگائے گئے اور انہوں نے بحالی کا کام شروع کیا۔ تجارتی طور پر دستیاب پیروں کی محدودیتوں سے ناخوش، زانارڈی نے اپنے کسٹم پیر ڈیزائن کیے اور بنائے، تاکہ انہیں مختلف پاؤں کے وزن اور سختی کی तुलना کرنے کی اجازت مل سکے تاکہ ریسنگ کے لیے سب سے زیادہ مناسب پاؤں تلاش کیے جا سکیں۔ 2001 کی ریسنگ حادثے سے ہونے والی چوٹوں کے بعد، زانارڈی نے کھیل میں واپسی کرنے کا فیصلہ کیا، ہینڈ سائیکلنگ کو اختیار کیا۔ 2007 میں، انہوں نے صرف چار ہفتوں کی تربیت کے بعد نیو یارک سٹی میراتھن میں ہینڈ سائیکل ڈویژن میں چوتھا مقام حاصل کیا۔ انہوں نے اس کے بعد سنجیدگی سے ہینڈ سائیکلنگ کو اختیار کیا اور 2009 میں پیرا سائیکلنگ روڈ ورلڈ چیمپئن شپ میں مقابلہ کیا۔ 5 ستمبر 2012 کو، زانارڈی نے لندن میں 2012 کے پیرا اولمپک گیمز میں مردوں کی روڈ ٹائم ٹرائل H4 میں سونے کا تمغہ جیتا، 2.
