الیکشن کمیشن کا سخت نوٹس، وزیراعظم کے احکامات اور عطا تارڑ کی خلاف ورزی
چیف الیکشن کمشنر نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو احکامات جاری نہیں کیے جا سکتے۔ عطاء تارڑ کے خلاف کیس کی سماعت ملتوی، 1 دسمبر تک ٹال گئی۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر نے وفاقی حکومت اور وزیراعظم پر سخت تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی حکومتی شخصیت یا ادارے کو احکامات جاری کر سکتا ہے، لیکن حکومت الیکشن کمیشن کو ہدایات نہیں دے سکتی۔ اس موقف کو واضح کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر نے ٹیچرز کی الیکشن ڈیوٹیز نہ لگانے کے وزیراعظم کے حکم پر سوال اٹھایا۔
ٹیچرز کی ڈیوٹیز اور عملے کی فراہمی
چیف الیکشن کمشنر نے واضح کیا کہ ٹیچرز کی الیکشن ڈیوٹیز نہ لگانے کے لیے وزیراعظم نے کیسے حکم دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کو عملہ فراہم نہیں کیا گیا تو وہ کہاں سے اسٹاف لے کر آئے گا۔ یہ بیان تب سامنے آیا جب گوجرانوالہ ضمنی انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔Also readKiara Advani opens up about rocky start to Sidharth romance
عطا تارڑ کے ہیلی کاپٹر دورے پر سخت ردعمل
سماعت کے دوران اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے انتخابی مہم کے دوران ہیلی کاپٹر پر حلقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے عوامی اجتماع سے خطاب کیا جو کہ الیکشن ایکٹ اور ضابطہ اخلاق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ سے پوچھا کہ وزیر اطلاعات نے کنٹونمنٹ بورڈ کا دورہ کیا جو ان کے اختیار سے باہر ہے۔
سماعت کی تفصیلات اور فریقین کی پوزیشن
چیئرمین الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر دو سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ڈی آر او، ڈی ایم او اور آر او سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر تحریری جواب طلب کیے گئے ہیں۔ عطاء تارڑ کے وکیل سجیل سواتی نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اطلاعات سرکاری غیر ملکی دورے پر ہیں۔
پنجاب اسمبلی ارکان کی سرزنش
چیئرمین الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کی ارکان صحت اسما عباسی کی سرزنش کی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی سیکرٹری کے دوران مسکرانے پر توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ آپ کی پنجاب اسمبلی کی نشست بھی جا سکتی ہے۔
بلدیاتی انتخابات اور آئندہ سماعت
چیئرمین الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی اپنی پوزیشن واضح کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ تاہم انہوں نے یقین دلایا کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ضرور ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے سماعت یکم دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔
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