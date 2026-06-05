الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے عام انتخابات 2026 کے لیے انتخابی شیڈول کے اعلان کے بعد تمام سرکاری اداروں کو انتخابی ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ اس ہدایت میں تبادلوں، نئی تقرریوں اور ترقیاتی اسکیموں پر پابندی، سرکاری وسائل اور گاڑیوں کے انتخابی مقاصد کے لیے استعمال پر مکمل پابندی، اور تمام سرکاری ملازمین کی سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کا حکم شامل ہے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کا口感 بھی کیا گیا ہے۔
الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے عام انتخابات 2026 کے انتخابی شیڈول کے اعلان کے بعد تمام سرکاری اداروں کو انتخابی ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابی شیڈول کے نفاذ کے ساتھ ہی تبادلوں اور نئی تقرریوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، ترقیاتی اسکیموں کے اجراء اور نئی منظوریوں پر فوری طور پر پابندی لگا دی۔ سرکاری وسائل، گاڑیوں اور سرکاری مشینری کے انتخابی مقاصد کے لیے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، الیکشن کمیشن نے تمام سرکاری ملازمین کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے اور غیر جانبداری برقرار رکھنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے انتظامی امور کی نگرانی مزید سخت کر دی اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو الیکشن کمیشن کے احکامات پر یقینی عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی، انتخابی مدت کے duration میں حکومتی وسائل کے ناجائز استعمال کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک الگ خبر کے طور پر، پشاور ہائیکورٹ نے صوبائی وزیر مینا خان افریدی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے قانون سازی کرنے کا فیصلہ بھی悬挂 ہے۔ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی خبریں سے متعلق ویب سائٹ کے حساب سے، یہ تمام مواد ایکسپریس میڈیا گروپ کے حقوق محفوظ ہیں.
الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے عام انتخابات 2026 کے انتخابی شیڈول کے اعلان کے بعد تمام سرکاری اداروں کو انتخابی ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابی شیڈول کے نفاذ کے ساتھ ہی تبادلوں اور نئی تقرریوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، ترقیاتی اسکیموں کے اجراء اور نئی منظوریوں پر فوری طور پر پابندی لگا دی۔ سرکاری وسائل، گاڑیوں اور سرکاری مشینری کے انتخابی مقاصد کے لیے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، الیکشن کمیشن نے تمام سرکاری ملازمین کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے اور غیر جانبداری برقرار رکھنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے انتظامی امور کی نگرانی مزید سخت کر دی اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو الیکشن کمیشن کے احکامات پر یقینی عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی، انتخابی مدت کے duration میں حکومتی وسائل کے ناجائز استعمال کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک الگ خبر کے طور پر، پشاور ہائیکورٹ نے صوبائی وزیر مینا خان افریدی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے قانون سازی کرنے کا فیصلہ بھی悬挂 ہے۔ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی خبریں سے متعلق ویب سائٹ کے حساب سے، یہ تمام مواد ایکسپریس میڈیا گروپ کے حقوق محفوظ ہیں
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