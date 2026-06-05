الیکسینڈر زوریو فرانچ اوپن کی فائنل میں پہنچ کر پہلی گرینڈ سlam ٹائٹل کے خواب دیکھ رہے ہیں

جرمن ٹینس کھلاڑی الیکسینڈر زوریو نے جاکب مینسک کو شکست دے کر فرینچ اوپن کی فائنل میں رسائی حاصل کر لی اور اب فلیویو کوبولی یا میاتھے آرنالی کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔
الیکسینڈر زوریو نے جمعہ کے روز چار سیٹوں میں جاکب مینسک کو شکست دے کر اپنے برابر کے دوسرے فرینچ اوپن فائنل میں شرکت کے ساتھ طویل عرصے سے متوقع پہلے گریینڈ سlam ٹائٹل کے دہانے پر قدم رکھا۔ دوسری سیڈ کے جرمن کھلاڑی نے 7-5، 6-2، 3-6، 6-3 کے اسکور سے مینسک کو مغلوب کیا اور اب اتوار کو 10ویں سیڈ فلیویو کوبولی یا ان کے compatriot اٹالوی میاتھے آرنالی کے ساتھ مقابلے کا سامنا کرے گا۔ زوریو نے بڑے ٹورنامنٹ میں تین بار فائنل ہار کر اپنی قسمت آزما لی تھی، جن میں دو سال قبل رولان گاروس میں کارلوس الکاراز کے خلاف ہونے والا فاینل بھی شامل ہے۔ اپنی بات میں زوریو نے کہا کہ "یہ گرینڈ سlam ہے، پانچ سیٹوں کا میچ ہے، مخالف بھی بہتر کھیل سکتے ہیں، لیکن میں نے اسے منظم کرلیا"۔ یہ مقابلہ زوریو کے لیے اہم ہے کیونکہ وہ جلد ہی ٹورنامنٹ کے فیورٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ جیکب مینسک، جو صرف 20 سال کا ہے اور پہلی بار ایک بڑے ٹورنامنٹ کے چوٹھے راؤنڈ میں پہنچا ہے، پیریس میں ہونے والی اپنی پچھلی طویل میچوں کے باعث تھکا ہوا محسوس ہوا۔ زوریو نے اپنی ذہنی مضبوطی اور تجربے سے مینسک کو شکست دی، جبکہ جانیك سِنَر اور نوواک جوکوویچ کے ابتدائی اخراج نے اسے مزید حوصلہ دیا۔ زوریو نے کہا کہ "میرا دماغ خالی ہے، ہمارے جیسے کھلاڑیوں کے سر میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی سادہ سوچنا بہتر ہوتا ہے"۔ یہ جملے اس کے میچ کے بعد کورٹ پر دلائل کے ساتھ کہے گئے۔ فائنل میں زوریو کو ایک اور ذہنی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جسمانی طور پر وہ تازہ حال میں ہوگا کیونکہ چھ میچوں میں صرف دو سیٹ ہی اس نے ہارے ہیں۔ اس نے اپنے پچھلے گریینڈ سlam فائنل ز میں بھی ایک سیٹ کی کمی سے ہار کا سامنا کیا تھا، جیسے کہ الکاراز کے خلاف 2024 کی رولان گاروس فائنل اور 2020 کے امریکی اوپن میں ڈومینک تھیئم کے خلاف۔ اس کے ساتھ، زوریو 14 ماہ سے کوئی ٹائٹل نہیں جیت پایا، آخری ٹائٹل اپریل میں میونخ کے کلائی کورٹ پر جیتا تھا۔ اس مینسک کے خلاف جاری مقابلے میں زوریو نے پہلی سیٹ کے 11ویں گیم میں بریک لیا، دو بریک پوائنٹس بچا کر مینسک کو 5-3 کا لیڈ حاصل کرنے سے روک دیا۔ دوسرے سیٹ میں زوریو نے دو بار بریک لیا اور اپنی سروس پر صرف چار پوائنٹس چھوڑے۔ مینسک نے تیسری سیٹ کے شروع میں طبی وقفے کے لیے درخواست کی، لیکن جلد ہی اپنی ڈراپ شاٹ حکمت عملی سے واپس کھیل میں داخل ہوا اور چار سیٹ کے آخر تک زوریو نے اپنی ثابت قدمی اور قوت سے فائنل کی جانب قدم بڑھایا.
الیکسینڈر زوریو نے جمعہ کے روز چار سیٹوں میں جاکب مینسک کو شکست دے کر اپنے برابر کے دوسرے فرینچ اوپن فائنل میں شرکت کے ساتھ طویل عرصے سے متوقع پہلے گریینڈ سlam ٹائٹل کے دہانے پر قدم رکھا۔ دوسری سیڈ کے جرمن کھلاڑی نے 7-5، 6-2، 3-6، 6-3 کے اسکور سے مینسک کو مغلوب کیا اور اب اتوار کو 10ویں سیڈ فلیویو کوبولی یا ان کے compatriot اٹالوی میاتھے آرنالی کے ساتھ مقابلے کا سامنا کرے گا۔ زوریو نے بڑے ٹورنامنٹ میں تین بار فائنل ہار کر اپنی قسمت آزما لی تھی، جن میں دو سال قبل رولان گاروس میں کارلوس الکاراز کے خلاف ہونے والا فاینل بھی شامل ہے۔ اپنی بات میں زوریو نے کہا کہ "یہ گرینڈ سlam ہے، پانچ سیٹوں کا میچ ہے، مخالف بھی بہتر کھیل سکتے ہیں، لیکن میں نے اسے منظم کرلیا"۔ یہ مقابلہ زوریو کے لیے اہم ہے کیونکہ وہ جلد ہی ٹورنامنٹ کے فیورٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ جیکب مینسک، جو صرف 20 سال کا ہے اور پہلی بار ایک بڑے ٹورنامنٹ کے چوٹھے راؤنڈ میں پہنچا ہے، پیریس میں ہونے والی اپنی پچھلی طویل میچوں کے باعث تھکا ہوا محسوس ہوا۔ زوریو نے اپنی ذہنی مضبوطی اور تجربے سے مینسک کو شکست دی، جبکہ جانیك سِنَر اور نوواک جوکوویچ کے ابتدائی اخراج نے اسے مزید حوصلہ دیا۔ زوریو نے کہا کہ "میرا دماغ خالی ہے، ہمارے جیسے کھلاڑیوں کے سر میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی سادہ سوچنا بہتر ہوتا ہے"۔ یہ جملے اس کے میچ کے بعد کورٹ پر دلائل کے ساتھ کہے گئے۔ فائنل میں زوریو کو ایک اور ذہنی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جسمانی طور پر وہ تازہ حال میں ہوگا کیونکہ چھ میچوں میں صرف دو سیٹ ہی اس نے ہارے ہیں۔ اس نے اپنے پچھلے گریینڈ سlam فائنلز میں بھی ایک سیٹ کی کمی سے ہار کا سامنا کیا تھا، جیسے کہ الکاراز کے خلاف 2024 کی رولان گاروس فائنل اور 2020 کے امریکی اوپن میں ڈومینک تھیئم کے خلاف۔ اس کے ساتھ، زوریو 14 ماہ سے کوئی ٹائٹل نہیں جیت پایا، آخری ٹائٹل اپریل میں میونخ کے کلائی کورٹ پر جیتا تھا۔ اس مینسک کے خلاف جاری مقابلے میں زوریو نے پہلی سیٹ کے 11ویں گیم میں بریک لیا، دو بریک پوائنٹس بچا کر مینسک کو 5-3 کا لیڈ حاصل کرنے سے روک دیا۔ دوسرے سیٹ میں زوریو نے دو بار بریک لیا اور اپنی سروس پر صرف چار پوائنٹس چھوڑے۔ مینسک نے تیسری سیٹ کے شروع میں طبی وقفے کے لیے درخواست کی، لیکن جلد ہی اپنی ڈراپ شاٹ حکمت عملی سے واپس کھیل میں داخل ہوا اور چار سیٹ کے آخر تک زوریو نے اپنی ثابت قدمی اور قوت سے فائنل کی جانب قدم بڑھایا
فرینچ اوپن الیکسینڈر زوریو ٹینس گریینڈ سlam فائنل
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