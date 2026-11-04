الیکشن کمیشن کا ایم کیو ایم پاکستان کو انٹرا پارٹی انتخابات پر شوکاز نوٹس
الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم پاکستان کو انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 روز میں جواب طلب کیا ہے۔ نوٹس کے مطابق انتخابی نشان سے محرومی کا خطرہ بھی ہے۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس نوٹس کے ذریعے ایم کیو ایم پاکستان کو جواب جمع کرانے کے لیے 14 روز کی مہلت دی گئی ہے۔ نوٹس الیکشن کمیشن نے 26 اکتوبر 2026 کو جاری کیا تھا۔
الیکشن کمیشن کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان مقررہ توسیعی مدت، یعنی 15 اکتوبر 2026 تک بھی اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی قانونی شرط پوری نہیں کر سکی۔ اسی بنیاد پر کمیشن نے پارٹی سے باقاعدہ جواب طلب کیا ہے۔Also readرانا ثنا اللہ کا ہائیکورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر ایک کرنے کا مطالبہ
انٹرا پارٹی انتخابات کی قانونی شرط اور نوٹس کی تفصیلات
نوٹس کے مطابق سیاسی جماعتوں کے لیے اپنے عہدیداروں کا باقاعدگی سے انتخاب کرانا قانونی تقاضا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات لازمی قرار دیے گئے ہیں۔
نوٹس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ انتخابات مکمل ہونے کے بعد انتخابی سرٹیفکیٹ سات روز کے اندر الیکشن کمیشن میں جمع کرانا ضروری ہے۔ یہ دونوں شرائط پورا کیے بغیر جماعت قانونی تقاضوں پر پوری نہیں اترتی۔
الیکشن کمیشن نے خبردار کیا ہے کہ مقررہ مدت میں جواب موصول نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق مزید کارروائی کی جائے گی۔ اس طرح ایم کیو ایم پاکستان کے پاس جواب دینے کے لیے محدود وقت باقی ہے۔
ایم کیو ایم پاکستان کے انتخابی نشان پر ممکنہ اثرات
نوٹس کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی صورت میں ایم کیو ایم پاکستان انتخابی نشان حاصل کرنے کی اہل نہیں رہے گی۔ یہ صورتحال پارٹی کے انتخابی امیدواروں کے لیے براہ راست اہمیت رکھتی ہے۔
نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ آئندہ انتخابات کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کا انتخابی نشان روکا بھی جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق قانون کے مطابق ہی ہوگا اور اس کا دائرہ کار نوٹس کے جواب اور کمیشن کی آئندہ کارروائی سے جڑا ہوا ہے۔
الیکشن کمیشن کی وارننگ اور آئندہ کارروائی
الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا جواب مقررہ 14 روز کی مہلت کے اندر موصول ہونا ضروری ہے۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد کمیشن قانون کے مطابق اگلے اقدامات کا فیصلہ کرے گا۔
یہ پیش رفت ملک کی سیاسی جماعتوں کے داخلی جمہوری نظام پر کمیشن کی نگرانی کی عکاسی کرتی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا جواب اور اس پر الیکشن کمیشن کا ردعمل آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics