امارات میں موسلادھار بارش اور آبشاروں کی منظر کشی
متحدہ عرب امارات کے مشرقی ساحل پر 29 نومبر کو ہوئی موسلادھار بارش کے بعد پہاڑی علاقوں میں آبشاریں بہنے لگیں جبکہ کئی سڑکیں تالاب بن گئیں اور عوام کو سیلابی خطرات سے آگاہ کیا گیا ہے۔
29 نومبر اتوار کو متحدہ عرب امارات کے مشرقی ساحل پر شدید موسلادھار بارش وں نے ماحول میں یکدم تبدیلی لا دی اور قدرتی حسن کو ایک منفرد شکل دی۔ خورفکان کے گردونواح میں برسندے پانی نے حجر پہاڑ ی سلسلے کی وادیوں کو تالاب میں بدل دیا جہاں چٹانوں کے کناروں سے زبردست آبشاریں بہنے لگیں۔ مقامی باشندوں نے اس نظارے کو ریکارڈ کرتے ہوئے ویڈیوز جاری کیں جن میں گاڑیاں پانی میں بھری سڑکوں سے گزرتے ہوئے دکھائی دیں۔
مشرق ساحل پر بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا
قومی مرکز برائے موسمیات نے ہفتہ بھر کے لیے موسمیاتی پیش گوئی جاری کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ کم از کم جمعرات تک ہر روز بارش کا امکان ہے۔ یہ بارشیں خاص طور پر مشرقی، شمالی اور ساحلی علاقوں میں تیز ہوگیں گی جہاں آب و ہوا کا نظام غیر مستحکم رہے گا۔ اس دوران خورفکان میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی جس سے مقامی سطح پر پانی کے جمع ہونے کے واقعات سامنے آئے۔Also readWorkers across Spain stage first general strike in 14 years in anger over housing
طبیعیاتی تبدیلیاں اور سفری خطرے کا خدشہ
پہاڑوں اور سمندر کے ملنے والے مقامات پر موسلادھار بارشوں نے قدرتی راستوں کو خطرناک بنا دیا ہے جہاں آبشاریں عوام کے لیے دیکھنے کا منفرد تجربہ فراہم کر رہی ہیں۔ تاہم حکام نے عوام کو انتہائی محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے کیونکہ وادیوں میں اچانک آنے والا سیلاب اور پانی سے بھری سڑکیں گاڑیوں کو پھنس سکتی ہیں۔ لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ اگر ممکن ہو تو ان متاثرہ پہاڑی علاقوں سے دور رہیں تاکہ کوئی بھی جان یا مال کا نقصان نہ ہو۔
پرندوں کی ہجرت اور موسمیاتی تبدیلیاں
اتوار کے اس سرد اور گیلے موسم نے پرندوں کی ایک بڑی تعداد کو متحرک کر دیا جس کی ویڈیوز موسمیاتی اکاؤنٹ اسٹارم سینٹر نے شیئر کیں۔ امارات کے سرد مہینوں میں مختلف اقسام کے پرندے ساحلوں کا رخ کرتے ہیں جو سمندری ہوائوں کا استعمال کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں۔ ان مناظر نے قدرتی ماحول کے ایک خوبصورت پہلو کو اجاگر کیا ہے جو معمول کے موسم میں عام طور پر نظر نہیں آتا۔
عوامی احتیاط اور مستقبل کی صورتحال
فی الحال کوئی سرکاری موسمیاتی الرٹ جاری نہیں کیا گیا تاہم ماضی میں حکام نے غیر مستحکم موسم کے دوران پہاڑی علاقوں میں جانے کے خطرات کے بارے میں واضح خبرداریاں جاری کی ہیں۔ مقامی لوگوں کے لیے یہ موسم ایک منفرد قدرتی تفریح کا ذریعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سفری مشکلات اور سیلابی خطرے کا احاطہ بھی کیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں بارشوں کی شدت اور مدت کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آنے کا امکان ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle