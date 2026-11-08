اماراتی نیشنل گارڈ نے عمان سمندر میں کارگو جہاز کی آگ بجھائی اور 22 افراد کو نکالا
اماراتی نیشنل گارڈ نے سمندرِ عمان میں کارگو جہاز میں لگی آگ سے 22 افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ اس واقعے کے دوران ایران نے ہرمز آبنائے میں تین آئل ٹینکرز کے بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کا دعویٰ کیا ہے۔
اماراتی نیشنل گارڈ کے اہلکاروں نے سمندرِ عمان میں ایک کارگو جہاز میں لگی تیز آگ کو کنٹرول کرنے اور اس کے عملے کو بحفاظت نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس بڑی ہنگامی صورتحال کے دوران جہاز میں سوار تمام 22 افراد کو امدادی ٹیموں نے محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے۔ یہ آپریشن بحری سیکیورٹی اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے مامور کردہ ٹیموں کی غیر معمولی صلاحیتوں کی واضح عکاسی ہے۔
سمندر میں آگ لگنے کا واقعہ اور ریسکیو کی کارروائی
واقعے کی ابتدائی معلومات جہاز کے عملے نے متعلقہ کوسٹ گارڈ کو دیں جس کے فوری بعد امدادی کارروائی کے لیے خصوصی ٹیمیں روانہ کی گئیں۔ اماراتی حکام کے مطابق جہاز میں سوار تمام افراد عرب ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے متاثرہ جہاز کا درست سراغ لگایا اور وہاں پہنچ کر عملے کے تمام افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا۔Also readوزیر دفاع خواجہ آصف کا صوبائی دارالحکومتوں سے اختیارات کی تقسیم کا مطالبہ
نیشنل گارڈ کے بیان کے مطابق انسانی جانوں کو بچانے کے لیے کی گئی یہ کامیاب کارروائی سمندری ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں ان کے اہلکاروں کی اعلیٰ تیاری اور پرعزم کردار کی علامت ہے۔ بحالی کے عمل کے بعد متاثرہ افراد کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی تاکہ ان کی طبی حالت مستحکم رہے۔
متاثرہ افراد کی حالت اور حتمی معلومات کی دستیابی
اماراتی حکام نے باقاعدہ طور پر تصدیق کی ہے کہ ریسکیو کیے گئے تمام افراد کی صحت کی حالت اب مستحکم ہے اور انہیں متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تاہم، ابھی تک جہاز کا نام، آگ لگنے کی اصل وجہ اور واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی مکمل تفصیلات عوام کے سامنے نہیں آئیں ہیں۔
حکام کی جانب سے جاری کردہ ابتدائی اطلاعات میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آگ لگنے کا سبب تکنیکی خرابی تھی یا کسی بیرونی مداخلت کا نتیجہ تھا۔ اس صورتحال میں ذمہ دار ادارے مزید جانکاری فراہم کرنے کے عمل میں ہیں تاکہ شفافیت برقرار رہے اور متاثرہ خاندانوں کو مکمل آگاہی دی جا سکے۔
ایران کا دعویٰ اور ہرمز آبنائے میں کشیدگی
اس واقعے کے دوران ایران کے پاسداران انقلاب کے بقول آج دن بھر میں تین آئل ٹینکرز غیرقانونی طور پر آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش میں بارودی سرنگوں سے ٹکرا گئے۔ ایران کے مطابق ان آئل ٹینکرز میں آگ بھی لگ گئی تھی اور یہ واقعہ خطے میں بحری راستوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک نئی چیلنج کی عکاسی کرتا ہے۔
امریکہ سے متعلق ایران کی جانب سے جاری کردہ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ اگر امریکا مزید زوال سے بچنا چاہتا ہے تو اسے بالادستی اور جارحانہ پالیسیوں سے باز رہنا چاہیے۔ یہ بیانات خطے میں جاری الجھنوں اور مختلف ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کی کمی کو اجاگر کرتے ہیں۔
بحری سیکیورٹی اور مستقبل کی سمت
اس سلسلے میں امریکی پالیسیوں پر تنقید اور خلیجی ممالک کی جانب سے ہونے والے ریسکیو آپریشن کے درمیان ایک واضح تضاد موجود ہے۔ جبکہ ایک جانب خطے میں جیوپولیٹیکل کشیدگی بڑھ رہی ہے، دوسری جانب اماراتی ادارے انسانی جانوں کے تحفظ کو ترجیح دیتے ہوئے کامیاب ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں۔
خطے کے دیگر ممالک بھی سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے سختی سے نگرانی کر رہے ہیں تاکہ اس قسم کے واقعات کا دوبارہ دہرانے سے روکا جا سکے۔ ان واقعات سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کے لیے اہم سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے مل کر کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔
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