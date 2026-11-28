اماراتی جہاز پر صومالی ڈاکوؤں کا حملہ، یمن سے ہائی جیک
اماراتی کارگو جہاز پر صومالی ڈاکوؤں نے حملہ کر کے یمن سے ہائی جیک کر لیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے مطابق جہاز اور اس کے عملے کی گرفت کر لی گئی ہے۔
صومالی ڈاکو ؤں نے یمن کے ساحلی علاقوں سے ایک اماراتی کارگو جہاز کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ سیکیورٹی اہلکار وں نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جہاز پر چڑھائی کے دوران اسے قیدی بنا لیا گیا ہے۔ یہ حملہ بحیرہ احمر میں تجارتی سمندری راستوں کے لیے بڑے خطرے کی علامت بن چکا ہے۔
ہائی جیکنگ کا واقعہ اور سیکیورٹی کی صورتحال
حاصل کردہ معلومات کے مطابق اماراتی جہاز پر صومالی ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کیا اور اسے کنٹرول میں کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ جہاز کو یمن کی طرف سے باہر نکال کر ایک نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقائی سیکیورٹی فورسز کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔Also readکراچی: مہم گڑھ میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے عمارت ڈھہ گئی، دو افراد کی بچائی گئی
اماراتی حکام اور یمنی سیکیورٹی ادارے اس بات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ جہاز اور اس کے عملے کو محفوظ طریقے سے آزاد کرایا جائے۔ ڈاکوؤں کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی مطالبہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن توقع ہے کہ جلد ہی ان کا اظہار کیا جائے گا۔
جہاز اور عملے کی تفصیلات اور موجودہ حالت
سیکیورٹی اہلکاروں کے مطابق جہاز کے اندر موجود تمام عملہ اراکین محفوظ ہیں لیکن وہ ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں۔ جہاز کی نوعیت کارگو ہے اور اس میں تجارتی سامان کی کشتی بند حالت ہے۔ اس وقت تک جہاز کی اصل پوزیشن کا پتہ چلنا باقی ہے۔
بین الاقوامی سمندری قانون کے مطابق ایسی صورت حال میں ڈاکوؤں سے مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اماراتی حکومت نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنے سفارتی اور فوجی وسائل کو متحرک کر رکھا ہے۔
بحیرہ احمر میں تجارتی نقل و حمل پر اثرات
اس ہائی جیکنگ کے واقعے سے بحیرہ احمر میں چلنے والی دیگر کمرشل شپنگ کمپنیوں کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے۔ کئی بین الاقوامی شپنگ لائنز نے اپنے سفر کے راستے بدلنے یا اضافی حفاظتی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے سمندری نقل و حمل میں تاخیر اور لاگت میں اضافے کا امکان ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسے حملے جاری رہے تو عالمی تجارتی سلاسل کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں سیکیورٹی ایجنسیز کو مضبوط بنایا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔
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