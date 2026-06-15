امارات کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی: ایران کے حملوں کے بعد نیا امارات کاFreame

ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات نے اپنی روایتی 'تجارت کے ذریعے امن' پالیسی چھوڑی ہے اور اب سکیورٹی پر مرکوز ہو کر امریکہ اور اسرائیل جیسے شراکت داروں کے ساتھ فوجی تعلقات مضبوط کر رہا ہے۔
نئے امارات کی سعودی عرب اور پاکستان جیسے اتحادیوں سے دوری: یو اے ای زیادہ مضبوط بننے کی پالیسی پر کیسے عملدرآمد کر رہا ہے؟
یو اے ای کا ماڈل تھا تجارت کے ذریعے امن۔ لیکن اس کی سرزمین پر ہونے والے ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں نے اس ماڈل کو چیلنج پیش کیا ہے۔ اگرچہ لگ بھگ ساڑھے تین ماہ کی کشیدگی اور تنازع کے بعد ایران اور امریکہ میں امن معاہدہ طے پا چکا ہے، مگر اس جنگ اور اس کے نتیجے میں سامنے آنے والے اثرات کے ردعمل میں اہم خلیجی ریاست متحدہ عرب امارات نے اپنی حکمتِ عملی میں نمایاں تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے اور اب بظاہر اس نے سکیورٹی سے متعلق اُمور پر اپنی توجہ زیادہ مرکوز کر لی ہے اور اس ضمن میں چند اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے آغاز سے قبل، روایتی طور پر متحدہ عرب امارات کا شمار تجارت اور سرمایہ کاری کے ایک مستحکم مرکز کے طور پر ہوتا تھا، لیکن اب یہ مرکز بظاہر اس جنگ سے سب سے زیادہ متاثرہ نظر آتا ہے، جس سے وہ دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یو اے ای کا ماڈل تھا کہ تجارت کے ذریعے امن۔ لیکن اس کی سرزمین پر ہونے والے ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں نے اس ماڈل کو چیلنج پیش کیا ہے۔ ان حملوں سے واضح ہوا کہ جدید اور مضبوط دفاعی صلاحیتوں کے بغیر ایسے ماڈل کی بقا ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ابوظہبی نے اپنے اہم شراکت داروں، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ فوجی تعلقات کو مضبوط بنانے کی طرف حالیہ دنوں میں قدم بڑھایا ہے۔ اس جنگ نے سیاست اور معیشت کے باہمی انحصار کی حدود کو بھی واضح کیا اور ابوظہبی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ تیزی سے تبدیل ہوتے مشرقِ وسطیٰ میں سٹریٹیجک خودمختاری کی جانب اپنے سفر کو تیز کرے۔ اپنے سیاسی، اقتصادی اور توانائی کے مفادات کو زیادہ آزادی سے حاصل کرنے کے لیے ابوظہبی نے علاقائی بلاکس پر اپنے انحصار کو کم کیا ہے۔ یو اے ای نے انڈیا، یوکرین، یونان، قبرص اور ایتھوپیا جیسے شراکت darوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کے بعد بھی امارات اپنی خارجہ پالیسی کے دائرہ اثر کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملک ابھرتے ہوئے علاقائی اتحادوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ تبدیلیاں امارات کی خارجہ پالیسی میں ایک وسیع تر تنظیمِ نو کی نشاندہی کرتی ہیں اور ظاہر کرتی ہیں کہ ایران کی جنگ کے بعد اس ملک کا مستقبل کا علاقائی کردار اس کے سابقہ مقام سے نمایاں طور پر مختلف ہو سکتا ہے۔ شہرت کے لیے خطرناک کرتب مگر المناک انجام: یمن کے سپائیڈر مین آتش فشاں میں گر کر ہلاک سٹاک مارکیٹ میں نقصان سے دلبرداشتہ سکول پرنسپل نے بیوی بچوں کو قتل کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا آسٹریلوی وزیرِاعظم کا پاکستان سے نو سالہ ہانیہ کی ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ: چکوال میں پاکستانی نژاد آسٹریلوی لڑکی کی ہلاکت کن حالات میں ہوئی؟
بی بی سی اردو کی خبروں اور فیچرز کو اپنے فون پر حصول کے لیے نوٹیفیکیشن آن کریں اور سب سے پہلے ان کہانیوں کے بارے میں جانیں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہیں۔ امارات میں اہم تنصیبات پر ایران کے غیر معمولی حملوں نے ابوظہبی کو اس کی روایتی خارجہ پالیسی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے، یہ روایتی خارجہ پالیسی محتاط سفارتکاری اور اقتصادی مفادات کے درمیان توازن پر مبنی تھی۔ آٹھ اپریل کو امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود متحدہ عرب امارات یہ اطلاع دیتا رہا کہ اس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی وزارت دفاع نے 10 مئی کی اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ تنازع کے آغاز سے اب تک 551 بیلسٹک میزائل، 29 کروز میزائل اور 2265 ڈرون اس کی طرف داغے گئے ہیں۔ ابتدا میں اماراتی حکام نے کشیدگی کم کرنے کے مطالبات کیے، لیکن جنگ کے جاری رہنے کے ساتھ ان کے سرکاری بیانات کا لہجہ سخت ہوتا گیا۔ یو اے ای کے صدر نے جنگ کے آغاز کے بعد اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ امارات آسان شکار نہیں ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ یہ ملک اس بحران سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلے گا۔ ایران نے اپنے حملوں کا جواز یہ دیا کہ امریکہ کی فوجی تنصیبات امارات میں موجود ہیں اور وہ اسرائیل کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے۔ تاہم اماراتی حکام نے کہا ہے کہ ان حملوں سے سکیورٹی شراکت داری کے لیے ابوظہبی کا عزم کمزور ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہوا ہے۔ اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش نے کہا تھا کہ یہ حملے ابوظہبی کو امریکہ کے ساتھ سکیورٹی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی ترغیب دیں گے۔ انھوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ امارات آبنائے ہرمز میں بحری سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کی زیر قیادت اقدامات میں شامل ہونے پر غور کر رہا ہے۔ اسرائیلی دائیں بازو کے نیٹ ورک آئی 24 نیوز نے فنانشل ٹائمز کی اپنی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل نے امارات کو فضائی دفاعی نظام اور جدید ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ان میں جدید لیزر نظام، نگرانی کا نظام سپیکٹرو اور آئرن بیم اور آئرن ڈوم دفاعی نظام شامل ہیں۔ امارات نے اب تک ان رپورٹوں کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ تاہم اس نے اسرائیلی وزیرِ اعظم بنیامین نیتن یاہو کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ وہ جنگ کے دوران خفیہ طور پر امارات گئے اور ایران کے ساتھ جنگ سے متعلق معاملات پر بات چیت کی۔ دفاعی شراکت داریوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ابوظہبی نے حالیہ مہینوں میں یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے دفاع کے لیے خود مختاری پر مبنی اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ طرزِ عمل اس نظریے کی عکاسی کرتا ہے جسے یونیورسٹی کے ممتاز پروفیسر عبدالخالق عبداللہ نیا امارات قرار دیتے ہیں، ایک ایسا امارات جو ان کے بقول اپنے مفادات کے دفاع میں زیادہ جرات مند ہے
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