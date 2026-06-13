امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالر کے مالیاتی رشتے کا اعلان کیا

امارات اور ایران کے درمیان مالیاتی معاہدے کے تحت دس سے بیس ارب ڈالر کے درمیان فنڈز کی منتقلی اور ایرانی حملوں کے خاتمے کی کوششیں کی گئیں، جس سے خطے میں امن اور تجارتی استحکام کی نئی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔
متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالر کی رسائی کو ممکن بنانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ فیصلہ چند ذرائع کے مطابق ایران کی مسلسل حملوں کے بعد ایک اسٹریٹیجک موڑ کے طور پر لیا گیا ہے، جن حملوں نے امریکی‑اسرائیل کی جنگ کے دوران خلیج کے امیر عرب ملک کو نقصان پہنچایا تھا۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے پر وسیع پیمانے پر مذاکرات کے آخری مراحل جاری ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ان مذاکرات میں ایران کے وہ تیل کے ریونیو جو امریکی پابندیوں کے تحت غیر ملکی بینکوں میں منجمد ہیں، انہیں کھولنے کے لیے کئی دس ارب ڈالر تک کی رقم شامل ہو سکتی ہے۔ دو علاقائی ذرائع کے مطابق، امارات نے مجموعی طور پر دس ارب ڈالر جاری کرنے پر اتفاق کیا ہے، جن میں سے تین ارب ڈالر کی پہلی قسط پہلے ہی منتقل ہو چکی ہے۔ دیگر دو ذرائع کے مطابق اس مالیاتی پیکج کی کل مالیت بیس ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے اور اس کے بدلے میں ایران نے امارات پر حملے روکنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے بارے میں ایک اور سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امارات نے کسی بھی منجمد ایران ی فنڈ کی منتقلی یا جاری کرنے سے انکار کیا ہے اور اس طرح کی کسی بھی دعوے کو جھوٹا اور بغیر بنیاد کے قرار دیا ہے۔ تاہم، امارات کے ایک حکام نے واضح کیا کہ ملک علاقائی کشیدگی کو کم کرنے اور طویل مدت کے امن و استحکام کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی کاوشوں کے ساتھ تعاون کرنا اور خطے کے لوگوں کو جنگ کے منفی اثرات سے بچانا امارات کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ امریکی سائیڈ سے اس پر ابھی تک کوئی سرکاری ردعمل نہیں آیا ہے۔ واشنگٹن میں نائب صدر جے ڈی ونس نے اعلان کیا کہ اگر ایران نے امریکی معاہدے پر دستخط یا کسی میٹنگ میں شرکت کی تو فنڈز جاری نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تو ممکنہ معاہدے کے تحت اقتصادی فوائد پہنچائے جائیں گے۔ ایران ی حکام نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ مالیاتی سمجھوتہ امارات ‑ ایران تعلقات میں واضح تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ جنگ کے دوران ایران کے حملوں نے دبئی کی ہوٹلوں کو خالی کروا دیا تھا اور کئی غیر ملکی کارکنوں نے ملک چھوڑ دیا تھا۔ ماہرین کے مطابق، اس قدم سے امریکہ اور ایران کے درمیان تنازعے کے حل میں مدد مل سکتی ہے، جبکہ امارات اپنی سیکیورٹی اور دبئی کی تجارتی حیثیت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس کے بدلے میں ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کی روک تھام اور مستقبل میں باہمی اطلاعاتی اور معاشی تعاون کو فروغ دینا شامل ہے۔ ایران نے اس سے پہلے بھی دیگر خلیجی ممالک سے اسی طرح کے مالیاتی معاہدے کی درخواست کی تھی۔ آخری بار ایران نے امارات پر حملہ مئی کے چوتھے تاریخ کو فو جیرہ کے بندرگاہ پر کیا تھا۔ مذاکرات کا آغاز کئی ہفتے پہلے ہوا تھا، لیکن ایران کے انقلابی گارڈز کے ذیلی عہدیداروں کی ابوظہبی کے دورے کے بعد یہ رفتار تیز ہوئی۔ اس دورے کے بعد امارات ی حکام نے تهران کا بھی سفر کیا تاکہ اس مالیاتی منصوبے کی تفصیلات پر بات چیت کی جا سکے۔ اس معاہدے کے مالیاتی پہلو میں دبئی کے بینکوں کا بڑا کردار ہے، جن کے پاس طویل عرصے سے ایران ی ڈپازٹس موجود ہیں جو امریکی پابندیوں کی وجہ سے منجمد ہیں۔ امریکی حکام نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ قطر اور دیگر ملکوں میں مقفل شدہ ایران ی اثاثوں کی رہائی پر غور کر رہے ہیں، لیکن امریکی سرکاری نمائندے نے اس دعوے کو فوری طور پر مسترد کر دیا تھا.
متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالر کی رسائی کو ممکن بنانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ فیصلہ چند ذرائع کے مطابق ایران کی مسلسل حملوں کے بعد ایک اسٹریٹیجک موڑ کے طور پر لیا گیا ہے، جن حملوں نے امریکی‑اسرائیل کی جنگ کے دوران خلیج کے امیر عرب ملک کو نقصان پہنچایا تھا۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے پر وسیع پیمانے پر مذاکرات کے آخری مراحل جاری ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ان مذاکرات میں ایران کے وہ تیل کے ریونیو جو امریکی پابندیوں کے تحت غیر ملکی بینکوں میں منجمد ہیں، انہیں کھولنے کے لیے کئی دس ارب ڈالر تک کی رقم شامل ہو سکتی ہے۔ دو علاقائی ذرائع کے مطابق، امارات نے مجموعی طور پر دس ارب ڈالر جاری کرنے پر اتفاق کیا ہے، جن میں سے تین ارب ڈالر کی پہلی قسط پہلے ہی منتقل ہو چکی ہے۔ دیگر دو ذرائع کے مطابق اس مالیاتی پیکج کی کل مالیت بیس ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے اور اس کے بدلے میں ایران نے امارات پر حملے روکنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے بارے میں ایک اور سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امارات نے کسی بھی منجمد ایرانی فنڈ کی منتقلی یا جاری کرنے سے انکار کیا ہے اور اس طرح کی کسی بھی دعوے کو جھوٹا اور بغیر بنیاد کے قرار دیا ہے۔ تاہم، امارات کے ایک حکام نے واضح کیا کہ ملک علاقائی کشیدگی کو کم کرنے اور طویل مدت کے امن و استحکام کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی کاوشوں کے ساتھ تعاون کرنا اور خطے کے لوگوں کو جنگ کے منفی اثرات سے بچانا امارات کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ امریکی سائیڈ سے اس پر ابھی تک کوئی سرکاری ردعمل نہیں آیا ہے۔ واشنگٹن میں نائب صدر جے ڈی ونس نے اعلان کیا کہ اگر ایران نے امریکی معاہدے پر دستخط یا کسی میٹنگ میں شرکت کی تو فنڈز جاری نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تو ممکنہ معاہدے کے تحت اقتصادی فوائد پہنچائے جائیں گے۔ ایرانی حکام نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ مالیاتی سمجھوتہ امارات‑ایران تعلقات میں واضح تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ جنگ کے دوران ایران کے حملوں نے دبئی کی ہوٹلوں کو خالی کروا دیا تھا اور کئی غیر ملکی کارکنوں نے ملک چھوڑ دیا تھا۔ ماہرین کے مطابق، اس قدم سے امریکہ اور ایران کے درمیان تنازعے کے حل میں مدد مل سکتی ہے، جبکہ امارات اپنی سیکیورٹی اور دبئی کی تجارتی حیثیت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس کے بدلے میں ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کی روک تھام اور مستقبل میں باہمی اطلاعاتی اور معاشی تعاون کو فروغ دینا شامل ہے۔ ایران نے اس سے پہلے بھی دیگر خلیجی ممالک سے اسی طرح کے مالیاتی معاہدے کی درخواست کی تھی۔ آخری بار ایران نے امارات پر حملہ مئی کے چوتھے تاریخ کو فو جیرہ کے بندرگاہ پر کیا تھا۔ مذاکرات کا آغاز کئی ہفتے پہلے ہوا تھا، لیکن ایران کے انقلابی گارڈز کے ذیلی عہدیداروں کی ابوظہبی کے دورے کے بعد یہ رفتار تیز ہوئی۔ اس دورے کے بعد اماراتی حکام نے تهران کا بھی سفر کیا تاکہ اس مالیاتی منصوبے کی تفصیلات پر بات چیت کی جا سکے۔ اس معاہدے کے مالیاتی پہلو میں دبئی کے بینکوں کا بڑا کردار ہے، جن کے پاس طویل عرصے سے ایرانی ڈپازٹس موجود ہیں جو امریکی پابندیوں کی وجہ سے منجمد ہیں۔ امریکی حکام نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ قطر اور دیگر ملکوں میں مقفل شدہ ایرانی اثاثوں کی رہائی پر غور کر رہے ہیں، لیکن امریکی سرکاری نمائندے نے اس دعوے کو فوری طور پر مسترد کر دیا تھا
امارات ایران مالیاتی معاہدہ خطائی امن امریکی پابندیاں