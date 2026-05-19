امارات میں نیا قانون: بروقت تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے کے لیے

متحدہ عرب امارات میں حکومت نے ملازمین کو بروقت تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے کیلئے نیا قانون نافذ کر دیا ہے جس کے تحت نجی کمپنیوں کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ تک تنخواہیں ادا کرنا لازمی ہوگا۔ اس قانون کا اطلاق صرف نجی شعبے کی کمپنیوں پر ہوگا جبکہ سرکاری ادارے اس پالیسی کے دائرہ کار میں شامل نہیں ہوں گے۔ حکام کے مطابق اگر کوئی کمپنی مقررہ تاریخ کے بعد تنخواہ ادا کرتی ہے تو اسے تاخیر تصور کیا جائے گا اور متعلقہ کمپنی کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جرمانے اور دیگر قانونی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ وزارت محنت نے واضح کیا کہ اس قانون کا مقصد ملازمین کے حقوق کا تحفظ اور تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کے نظام کو مزید مؤثر بنانا ہے
