امبیسیڈر حامد شاہ کا اقوام متحدہ میں خلیجی تنازعات پر اہم بیان
پاکستان کے نمائندے نے اقوام متحدہ میں خلیجی تنازعات اور بحری تجارت کے لیے عالمی ایکت کو یقینی بنانے پر زور دیا۔
پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو مخاطب کرتے ہوئے خلیج فارس اور عدن کی کھائی کے گرد بڑھتی ہوئی عسکری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے مستقل نمائندے ایمبیسیڈر سید حامد شاہ نے اس بات کی واضح نوٹس لی ہے کہ بحری جہازوں پر حملے اور تجارتی راستوں میں خلل نے نہ صرف خطے بلکہ پورے براعظم کے لیے سنگین معاشی نتائج پیدا کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے بحران وقت کے ساتھ ساتھ ملکی معیشتوں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔
خلیجی تنازعات کا عالمی معیشت پر اثرات
ایمبیسیڈر حامد شاہ نے انتباہ کیا ہے کہ ان اہم سمندری راستوں میں ہونے والی عدم استحکام نے توانائی کی قیمتوں میں اضافے کو تیز کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر غذائی عدم تحفظ کا خطرہ بھی نمایاں ہو گیا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ یہ اثرات خصوصاً ترقی پذیر معیشتوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان خطرات کو کم کرنے کے لیے عالمی سطح پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔Also readاستیفلن ڈان نے دوسری بچی کی پیدائش اور پوسٹ پیرٹل کمپلیکیشن کے بارے میں بتایا
دیگر ممالک اور تنظیموں کا مؤقف
اس نشست کا آغاز اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل خالد الخیری نے کیا جنہوں نے سکریٹری جنرل کی جانب سے جاری شدہ سخت وارننگز کو دہرایا۔ ان کے مطابق اب تک کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ نومبر تک سترہ سو پچاس بحری جہازوں کے عملے پر حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعے ناقابل قبول ہیں اور عالمی تجارتی نظام کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔
خلیج تعاون کونسل کے نمائندے امبیسیڈر جمال فارس الرویعی نے خطے کی سلامتی کو بین الاقوامی امن کا ستون قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں نے نہ صرف شہری بنیاد ڈھانچوں کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ بین الاقوامی تجارت کو بھی متاثر کیا ہے۔ انہوں نے تقریباً سات ہزار حملوں کا ذکر کیا جس کے نتیجے میں ہزاروں بحری جہاز متاثر ہوئے ہیں۔
پاکستان کا سفارتی کردار اور سفارشات
پاکستان کے نمائندے نے سفارتی کوششوں کو حل بنانے کا واحد راستہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے باہمی گفتگو اور مذاکرات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عمان، قطر اور پاکستان کی ثالثی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ خطے کی استحکام کے لیے ڈپلومیسی ہی بہترین حل ہے۔
پاکستان نے سعودی عرب کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حوتی ملیشیا کے بمباری کے واقعات کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام فوری حملے رکے جائیں اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔
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