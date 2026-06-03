امريکا نے ایران پر نئی مالی پابنديات عائد کردیں جو چار شہروں اور کرپٹو ایکسچینجز پر مشتمل ہیں
واشنگٹن (3 جون 2026): امریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدے کی کوششیں جاری ہونے کے باوجود امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے روئٹرز کے مطابق یہ پابندیاں چار ایرانی شہروں اور چند کرپٹو ایکسچینجز پر لگائی گئی ہیں۔ محکمہ خزانہ کے مطابق نوبی ٹیکس ایران کے مرکزی بینک اور پاسدارانِ انقلاب کیلئے کروڑوں ڈالر کی مالی لین دین کا ذریعہ بن چکا تھا اور انٹرنیٹ بندش کے دوران بھی لاکھوں ڈالر کے لین دین جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ پابندیاں ایران سے منسلک مالیاتی سرگرمیوں کو محدود کرنے اور ایسے نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے کے مقصد سے عائد کی گئی ہیں جن پر امریکی حکام کو پابندیوں سے بچنے میں معاونت کا شبہ ہے۔ غیرملکی مالیاتی ادارے اور افراد بھی اگر ان کمپنیوں سے لین دین کریں تو پابندیوں کی زد میں آسکتے ہیں۔ t jaz car analy sts ke mutabiq nai amrici pabandiyan aur jari safarti munaqashat Iran aur America ke darmiyan t是一只关系 mein aik navi pareshani paida kar saktai hain, jabke dono m lamai ke darmiyan kisi mumkin se samjhoutay ke imkanat par bhi aalami baraqari ki nazroна me? rūkūz hain.
Yeh nai pabandiyan amrici irani munaqashat ke mausmon ko a名副首相? serious kar saktai hain. Khasosan crypto exchanges par pabandiyan Iran ke digital economy par asar da kh sakte hain. Aeena-e-hal yeh hai ke America apni tawanai ko Iran ke against mazeed kur raha hai, Morocco ke Relationship ke darmiyan diplomatic channels active rakhne ke bawajood.
Yeh pabandiyan Iran ke barkrazi ke sath sath amrici economy ke sath bhi nuqsaan pohanchaa sakte hain kiyonke do-asti munaqashat se mutalliq kuch corporations bhi nuksaan men hain. Iran ke pasdaran-e-inqalab aur markazi bank ke tawajjah per pabandiyan lagai gai hain jo k Iran ke internal security ke liye muhim hisay dor
Amrici Pabandiyan Iran Crypto Finance Sanctions
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bharatiya kisanon ke unions ne Bharatiya sarkar dwara pesh kiye gaye paanch saal ke nyuntam samarthan mulyon (MSPs) ke liye anumati nahi di haiBharatiya sarkar ne dal, makka aur kapas ke liye guaranteeit samarthan mulya pesh kiya hai, jisse kisanon ke virodh ko todne ki koshish ki ja rahi hai
Read more »
Sean Paul aur Kes T20 World Cup 2024 ka tarana tayar karengeTournament ke tickets 15 April se live ho jayenge. Sean Paul, Grammy Award vijeta, aur Soca superstar Kes ICC Men's T20 World Cup 2024 ke liye official tarana tayar karne ke liye mil rahe hain. Ye announcement tournament ke shuru hone se 50 din pehle ki gayi hai, jo 1 June ko West Indies aur USA mein hoga. Michael 'Tano' Montano dwara utpadit ye gaana aane wale hafton mein release kiya jayega aur iske saath kai mashoor vyaktiyon ke saath ek music video bhi hoga. Sean Paul, jo do dashak se zyada samay se music industry mein prasiddh vyakti rahe hain, ne is project ke baare mein apni utsaah bhari baat kahi. Unhone kaha, 'Cricket hamesha se hamari sanskriti ka ek bada hissa rahi hai, isliye main T20 World Cup ke official tarane ke liye sammanit hoon.'
Read more »