امریکہ کا ایران کے خلاف سخت موقف

صدر ٹرمپ نے ایران کو کمزور قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
صدرِ امریکہ نے مزید الزام عائد کیا کہ ایران کے پاس مؤثر فضائی طاقت ، بحری قوت اور قیادت کی کمی ہے۔ واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اپنے تاریخ میں ایک سنہری دور سے گزر رہا ہے جبکہ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، انہوں نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کی۔ امریکی صدر نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کی مضبوط پوزیشن کو اجاگر کیا اور جاری تناؤ کے درمیان ایران کے امکانات کو مسترد کر دیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کمزور پوزیشن میں ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے اور جب وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو وہ اپنی حدود سے پوری طرح واقف ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی بیان کیا کہ ایران کی بحری صلاحیتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ اس بات کو دہراتے ہوئے کہ واشنگٹن تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا، خبردار کرتے ہوئے کہ اس طرح کی پیشرفت عالمی سطح پر ایک سنگین خطرہ بنے گی۔ اپنی خارجہ پالیسی کے ریکارڈ کو اجاگر کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ کوئی دوسرا رہنما اتنے آٹھ جنگوں کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، متعدد تنازعات کو کم کرنے کا سہرا لیتے ہوئے انہوں نے خود پر یہ الزام عائد کیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیان دیا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نوبل امن انعام کے مستحق نہیں ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے خلاف اپنی انتظامیہ کے اقدامات کا دفاع کیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ بی 2 بمبار طیاروں کو استعمال کیے بغیر ایران چند ہفتوں کے اندر جوہری طاقت بن سکتا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر تہران نے جوہری ہتھیار حاصل کر لیے ہوتے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوتے، اس بات کا بیان دیتے ہوئے کہ خطہ ، بشمول اسرائیل، تباہ کن نتائج کا سامنا کر سکتا تھا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایسی صورتحال میں، ہم آج یہاں نہیں ہوتے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران کی جوہری عزائم سے پیدا ہونے والے خطرے کی سنگینی کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کئی سالوں سے تناؤ کا شکار ہیں، خاص طور پر امریکہ کے جانب سے ایران کے جوہری پروگرام پر عائد کردہ پابندیوں اور اس کے خطے میں اثر و رسوخ کے بارے میں خدشات کے باعث۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی اپنائی ہے، جس کا مقصد ایران کو ایک نئے معاہدے پر مجبور کرنا ہے جو اس کے جوہری پروگرام، میزائل پروگرام اور علاقائی سرگرمیوں پر زیادہ سخت پابندیاں عائد کرے۔ ایران نے امریکہ کی پالیسی کی مذمت کی ہے اور اس نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے جب تک کہ امریکہ ایران کے جوہری معاہدے میں واپس نہ آئے۔ حالیہ مہینوں میں، امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے، جس میں خلیج فارس میں کئی واقعات شامل ہیں، جن میں تیل کے ٹینکروں پر حملے اور امریکی ڈرون کو مار گرانا شامل ہے۔ امریکہ نے ایران پر ان حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن ایران نے ان الزامات سے انکار کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خلاف سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں، جس نے ایران ی معیشت کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ پابندیوں نے ایران کے تیل کی برآمدات، بینکنگ سیکٹر اور دیگر اہم شعبوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پابندیوں کے ردعمل میں، ایران نے بھی امریکہ کے خلاف جوابی اقدامات کیے ہیں، بشمول خلیج فارس میں بحری راستوں میں رکاوٹیں اور امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کے بڑھنے سے خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بھی فوجی تصادم خطے اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے.
