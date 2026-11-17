امریکی فضائی سفر بحال، Trump نے FAA پر تنقید کی
امریکی فضائی سفر منگل کو معمول پر لوٹ آیا۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پرانی سامان کی شکایت کی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے سیکرٹیری سون ڈافی نے 50 بلین ڈالر کی درخواست کی۔
منگل کے دن امریکی فضائی سفر تقریباً معمول پر لوٹ آیا جب کہ نایاب ناصطخروی حکم نے ہفتے کے آخر میں ساحل سے ساحل تک ایئرپورٹس پر مسافروں کو الجھا رکھا تھا۔ فلائیٹ اورا کے مطابق کم از کم تین سو پچپن پروازیں منگل کو منسوخ کی گئیں، جو پیر کے روز نینہ ہزار اور دو سو پروازوں کے مقابلے میں بہت کم تھیں جب زمینی روک کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ اس بحران کے دوران ہزاروں مسافر الجھن کا شکار ہوئے لیکن اب صورتحال مستحکم ہو رہی ہے۔
Trump blames old equipment for communications failure
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز چین کے لیے اپنے سفر کے دوران خبرائے صحافیوں کو بتایا کہ پرانے اور ٹوٹے ہوئے سامان نے مواصلات کی ناکامی کا سبب بنایا۔ انہوں نے گذشتہ انتظامیہ کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے دو سال سے پیسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب فدرل ایوی ایشن اتھارٹی نے پانچ ستمبر کے حملوں کے بعد صرف دوسری بار پورے ملک میں اڑانیں روک دی تھیں۔Also readShane Deitz appointed Pakistan women's team head coach
Wall Street Journal reports Arkansas network overload
دی وال اسٹریٹ جرنل نے ہفتہ کو اطلاع دی تھی کہ آرکنساس میں پرانے نیٹ ورکنگ کے سامان کے اوورلوڈ ہونے سے ٹیکساس اور دیگر ریاستوں میں بھی مواصلات کی ناکامی پھیلی۔ یہ خرابی ملک کے اکیس بڑے ایئر کنٹرول سینٹرز میں سولہ سینٹرز تک پھیل گئی۔ اس واقعہ نے صنعت میں ہنگامہ برپا کر دیا کیونکہ طیارے ان ایئرپورٹس پر پھنس گئے جہاں ان کی ضرورت نہیں تھی اور کریو ممبران کی کام کرنے کی حد پوری ہو گئی۔
Transportation Secretary Sean Duffy seeks 50 billion
ٹرانسپورٹ سیکرٹیری سون ڈافی نے جمعہ کی رات وضاحت کی کہ نظام میں کوئی سیبری حملہ نہیں ہوا بلکہ پرانا نظام گر گیا۔ انہوں نے ہفتہ کے آخر میں اپنے استعفیٰ کے طلب کو مسترد کر دیا۔ ڈافی نے جمعہ کی شام سفید گھر میں خبرائے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پچاس ارب ڈالر درکار ہیں۔ انہوں نے کانگریس سے اپیل کی کہ وہ ایمرجنسی فنڈنگ فراہم کرے۔
FAA maintains safety protocols during the disruption
فدرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (FAA) کا کہنا تھا کہ احتیاط کے طور پر نیشن وائیڈ گراؤنڈ اسٹاپ لایا گیا۔ اس خرابی کے دوران کچھ ریڈیو فریکوئنسیز اور ریڈار فیڈز کام کرتے رہے۔ اس سے ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے طیاروں سے رابطہ برقرار رکھا اور انہیں ٹریک کیا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ سیکورٹی کے معیار کو کم نہیں کیا گیا تھا اور محکمہ ٹرانسپورٹ نے سلامتی کے خطرات کو مسترد کیا تھا۔
Previous outages highlight recurring infrastructure issues
نیشن وائیڈ ہلٹ جمعہ کی رات آٹھ بج کر پندرہ منٹ پر ختم ہوا۔ اس کے بعد مسافروں کو دوبارہ بکنگ کرنے اور طیاروں کو ان کی منزلوں پر پہنچانے کا عمل منگل تک جاری رہا۔ یونائٹڈ ایئرلائن نے بھی منگل کو ایک وسیع خرابی کی اطلاع دی جو مختصر تاخیر کا سبب بنی۔ آخری بڑا آؤٹ ایج جنوری دو ہزار تیس میں ہوا تھا جب نوٹم کمپنیو نیکیشنز نیٹ ورک ناکام ہو گیا تھا۔
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