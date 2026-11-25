امریکہ نے 14 ممالک پر 20 فیصد ٹیرف کا اعلان کیا
امریکہ نے چین، یورپی یونین اور دیگر 14 معیشتوں پر اضافی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس نئی پالیسی کا اثر امریکی صارفین اور عالمی تجارت پر پڑے گا۔
امریکہ نے بدھवार کو یورپی یونین اور چین سمیت 14 ممالک کی معیشتوں پر نئے ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے واشنگٹن کی تجارتی تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے کی latest کوشش کا حصہ ہے۔ ان نئے ٹیرف ز کا مقصد ان ممالک پر دباؤ ڈالنا ہے جو مصنوعی پیداوار اور گنجائش کو فروغ دے رہے ہیں۔
ٹیرف کی تفصیلات اور متاثرہ ممالک
تجویز کردہ ٹیرفز کی شرح 20 فیصد تک ہو سکتی ہے۔ اس نئے ٹیرف کا سب سے زیادہ اثر چین پر پڑے گا جہاں 20 فیصد ٹیرف تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین، بھارت، بنگلہ دیش، کیمبوڈیا، انڈونیشیا، جاپان، جنوبی کوریا، ملائیشیا، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، تائیوان، تھائی لینڈ اور ویتنام پر بھی یہ ٹیرف عائد کیے جائیں گے۔Also read14 countries 'acknowledge' ICJ ruling on Rohingya 'genocide'
امریکہ کی ٹریڈ ریپریزنٹیٹو کے دفتر نے برازیل سے آنے والی مصنوعات، خاص طور پر ایئرکرافٹ، پر بھی اضافی ٹیرف کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام ان الزامات کے بعد سامنے آیا ہے کہ برازیل امریکی تجارتی معاملات کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ان تمام اقدامات کا مقصد عالمی تجارت کو تبدیل کرنا اور دوسرے ممالک کو امریکی مصنوعات خریدنے یا امریکہ میں پیداوار بڑھانے پر مجبور کرنا ہے۔
عدالتی حکم اور تحقیقاتی عمل
یہ نیا ٹیرف ایک مہینوں پر مشتمل تحقیقات کے بعد سامنے آیا ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ متعلقہ معیشتیں مانگ اور مارکیٹ کے اصولوں سے ہٹ کر پیداوار بڑھا رہی ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے فروری میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے کچھ ٹیرفز کو غیر آئینی قرار دیا تھا، لیکن سییکٹر اسپیسفک ڈیوٹیز برقرار ہیں۔
امریکہ کی ٹریڈ ریپریزنٹیٹو نے مارچ میں ایک تحقیقات شروع کی تھی تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ کیا دیگر ممالک غیر منصفانہ اقدامات کر رہے ہیں جو امریکی تجارت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ٹریڈ لائیویر ریان میجرس کا کہنا ہے کہ یہ اقدام انتہائی اہم ہے کیونکہ اضافی گنجائش والے فیکٹریاں بیرون ملک کام کرنا شروع کر دیتی ہیں جو بعد میں بند نہیں ہوتیں۔
امریکی معیشت اور صارفین پر اثرات
ان نئے ٹیرفز کا اثر امریکی صارفین پر پڑنے کا امکان ہے کیونکہ کاروباری ادارے لاگت میں اضافہ صارفین پر ڈال سکتے ہیں۔ امریکہ میں ستمبر میں افراط زر سالانہ بنیادوں پر 3.7 فیصد رہی جو تین سال کی بلند ترین سطح ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو کا مقصد افراط زر کو دو فیصد تک محدود رکھنا ہے لیکن نئے ٹیرف اس ہدف کو متاثر کر سکتے ہیں۔
نئے ٹیرف جنوری میں نافذ العمل ہونے کا امکان ہے۔ اس فیصلے کا اثر بیٹریوں، سیمنٹ، کیمیکلز اور پروسیسڈ فوڈ جیسی صنعتوں پر بھی پڑے گا۔ اگرچہ یہ ٹیرف پہلے سے عائد شدہ ٹیرفز کے ساتھ جمع نہیں ہوں گے، بلکہ زیادہ شرح لاگو کی جائے گی، لیکن اس سے امریکی کمپنیوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔
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