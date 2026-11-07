امریکہ نے 16 ارب ڈالر لین دین کے الزام میں MEXC Global کو پابندیوں میں شامل کر لیا
امریکی محکمہ خزانہ نے 2021 سے 2026 کے دوران 16 ارب ڈالر کے غیر قانونی لین دین میں کردار کے الزام میں MEXC Global اور 8 کینیڈین کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔
امریکی محکمہ خزانہ نے شدید الزامات لگاتے ہوئے معروف کرپٹو کرنسی ایکسچینج MEXC Global پر سخت کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ایران کے خلاف جاری آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کے تحت مالی پابندیوں سے بچنے کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس پلیٹ فارم نے پابندیوں کے باوجود غیر قانونی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
16 ارب ڈالر غیر قانونی لین دین کی تفصیلات
امریکی محکمہ خزانہ کے ماتحت ادارے مالیاتی جرائم کے نفاذ FinCEN نے MEXC Global کے خلاف ایک سخت حکم جاری کیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اس کرپٹو ایکسچینج نے مئی 2021 سے مئی 2026 کے دوران کم از کم 16 ارب ڈالر کے مشتبہ اور غیر قانونی مالیاتی لین دین میں سہولت فراہم کی۔ یہ ریکارڈ تعداد اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح ڈیجیٹل اثاثے غیر قانونی فنڈز کی منتقلی کے لیے استعمال ہوئے۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
8 کینیڈین مالیاتی اداروں پر پابندیاں
اس کے علاوہ محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول نے کینیڈا کے صوبوں اونٹاریو اور برٹش کولمبیا میں قائم 8 منی سروسز کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ان کمپنیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے ایرانی ریال سمیت مختلف کرنسیوں کو ڈیجیٹل اثاثوں میں تبدیل کرنے کا کام کیا۔ ملین ایکسچینج، امین ایکسچینج، این آئی اے نیشنز کرنسی، فرح ایکسچینج، کرپٹو رائل اور دیگر ادارے اس فہرست میں شامل ہیں۔
ایرانی اداروں اور دیگر پابندیوں سے جڑے معاملات
امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کا سامنا کرنے والی کمپنیوں میں بعض لین دین ایران کی پاسداران انقلاب سے منسلک ڈیجیٹل والٹس سے متعلق ہیں۔ MEXC Global نے ایرانی ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینجز کے ساتھ تقریبا ایک ارب ڈالر کے براہ راست لین دین بھی کیے ہیں۔ امریکی حکام کی نشاندہی کے مطابق اس میں ایران کے مرکزی بینک اور روس و شمالی کوریا سے متعلق پابندیوں سے بچنے کی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔
اثاثوں کی منجمدی اور مستقبل کے اقدامات
امریکی محکمہ خزانہ نے تصدیق کی ہے کہ نامزد کمپنیوں کے امریکا میں موجود تمام اثاثے فوری طور پر منجمد کر دیے جائیں گے۔ امریکی شہریوں اور اداروں کے ساتھ ان کمپنیوں کے مالیاتی لین دین پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ کارروائی اگست 2026 میں شروع ہونے والے آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا حصہ ہے جس کا بنیادی ہدف ایران کے مالیاتی ذرائع کو تنگ کرنا ہے۔
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