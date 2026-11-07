امریکا نے مشرق وسطیٰ میں شہریوں کو انتباہ دیا
امریکہ نے مشرقِ وسطیٰ میں اپنے شہریوں کو سکیورٹی الرٹس جاری کیے ہیں۔ حوثی حملوں اور ایرانی دہشت گردی کے خطرات کا جائزہ لیں۔
امریکی حکومت نے مشرقِ وسطیٰ میں موجود اپنے شہریوں کو فوری احتیاطی اقدامات برتنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ انتباہ خطے میں مسلح حملوں کے بڑھتے ہوئے خطرات اور سکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے جاری کیا گیا ہے۔
امریکی حکام نے واضح کیا ہے کہ حوثی گروپ کے جاری حملوں اور ایران کی جانب سے امریکی سرکاری اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی کوششوں کے باعث حالات مزید ابتر ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں شہریوں کو اپنے قیام کے ملک سے متعلق تازہ ترین حفاظتی انتباہات کو نوٹ کرنے اور مقامی حکام کی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔Also readNEPRA Hikes Power Rate to Rs25.30/Unit Amid Dissent
خطے میں سکیورٹی خطرے کی تفصیلات
امریکی انتباہ میں ممکنہ سفری مشکلات اور نقل و حرکت میں رکاوٹوں سے بھی شہریوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق خطے کی کشیدہ صورت حال کی وجہ سے پروازوں کو منسوخ کیا جا سکتا ہے اور فضائی حدود کو بند کرنے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ فضائی سفر سمیت دیگر تمام سفری سرگرمیاں متاثر ہونے کا امکان ہے جس سے عام شہریوں اور کاروباری افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہوسکتا ہے۔
امریکی شہریوں کے لیے ہدایات
امریکی شہریوں کو سختی سے مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سفر سے پہلے متعلقہ ملک کے لیے جاری مخصوص سکیورٹی الرٹس کا مکمل جائزہ لیں۔ انہیں اپنی پروازوں اور دیگر سفری انتظامات کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کرتے رہنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ اچانک آنے والی تبدیلیوں کا سامنا کر سکیں۔
یہ انتباہ ایسے حساس وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ مشرقِ وسطیٰ میں ممکنہ فوجی حملوں کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں جو خطے کی جمود اور استحکام کے لیے بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔
ایران اور آبنائے ہرمز کا تنازع
اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہو رہی اور پچھلے پانچ مہینوں میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے امریکا کو ایران کی شرائط تسلیم کرنی ہوں گی۔ یہ تنازع تجزیہ کاروں کے لیے مزید پیچیدہ صورتحال کا باعث بنا ہے۔
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