امریکی فضائی نظام کی ناکامی سے 11,500 پروازیں متاثر
امریکی فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن کے ٹیکنالوجی کے ناکام ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں 11,500 سے زائد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہوگئیں۔
امریکہ میں فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن کے ٹیکنالوجی کے ناکام ہونے سے ہوابازی کے نظام میں شدید خلل پیدا ہوا اور گذشتہ اتوار کو ملک بھر میں 11,500 سے زائد پروازیں متاثر ہوئیں۔ ٹرانسپورٹ سیکرٹری سیان ڈفی نے پیش گوئی کی ہے کہ ہفتہ کے روز عوام کی آمدورفت کا سلسلہ معمول پر آجائے گا، حالانکہ ہوا بازی کے ادارے اب بھی اپنے شیڈول کو بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ فلیٹ ایئر ویئر کی اعداد و شمار کے مطابق اتوار کو 2,100 پروازیں منسوخ کی گئیں جبکہ 9,400 پروازوں میں تاخیر ہوئی۔
پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کی تفصیلات
ہوا بازی کے اداروں کے لیے گذشتہ دو دن انتہائی مشکل ثابت ہوئے جہاں اتوار کو 11,500 پروازیں متاثر ہوئیں۔ جمیٹ بلیو کی تقریباً 28 فیصد اور امریکن ایئر لائنز کی 20 فیصد پروازیں منسوخ ہوئیں۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز، ساؤتھ ویسٹ اور ڈیلٹا نے بھی اپنی پروازوں کے 3 سے 5 فیصد حصے کی منسوخی کی اطلاع دی۔ اگلے دن کے لیے صورتحال بہتر نظر آرہی تھی جہاں اتوار کی شام تک صرف 88 پروازیں منسوخ ہوئیں۔Also readEOBI introduces 15pc increase in pension from Sept 1
ٹیکنیکل خرابی اور روٹر کا کردار
فا ایف اے کے عہدیداروں کے مطابق لیک ہیرس کمپنی کی جانب سے الین ڈورڈو، آرکنساس میں نصب کیا گیا ایک نیا روٹر مسئلے کا سبب بنا۔ اس نئے روٹر نے ڈیٹا کے بہاؤ کو بڑھا دیا جس کے نتیجے میں دیگر ایئر ٹریفک کنٹرول سینٹرز میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ سیان ڈفی نے بتایا کہ الین ڈورڈو میں روٹر کی تبدیلی نے ٹیکساس کے ایمیریلو میں نئے لگائے گئے روٹر میں مسائل پیدا کیے جنہوں نے پورے ملک کے دیگر سینٹرز کو اوورلوڈ کر دیا۔
سیان ڈفی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف
ٹرانسپورٹ سیکرٹری سیان ڈفی نے یقین دہانی کراتے ہوئے بتایا کہ اس واقعے میں سائبر حملے یا کسی قسم کے بدمعاشانہ مقاصد کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اس بات پر زور دیا کہ ایئر ٹریفک کنٹرول کے نظام کو ترقی دینے کے لیے فنڈز کا اجراء ڈھانچے دار انداز میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو اس مالی امداد کی منظوری دینا ہوگی تاکہ نظام کو جدید بنایا جا سکے۔
موجودہ صورتحال اور مستقبل کے اقدامات
فا ایف اے نے 2001 میں خریدے گئے پرانے روٹرز کو غیر فعال قرار دیا جنہیں 2006 تک پرانا سمجھا جاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد سیان ڈفی نے ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے 50 ارب ڈالر کی مالی امداد کی اپیل کی ہے۔ تاہم، نمائندگان ریک لارسن اور اینڈری کرسن نے گذشتہ سال منظور شدہ 12.5 ارب ڈالر کے فنڈز میں سے 11 ارب ڈالر کے ابھی تک خرچ نہ ہونے کی نشاندہی کی ہے۔
عوامی ردعمل اور نظام کی تنقید
اس مسئلے نے امریکہ کے ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں موجود پرانے ٹیکنالوجی اور آلات کی خامیوں کو اجاگر کر دیا ہے۔ اس نظام میں ہزاروں کنٹرولرز کی کمی بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ جماعتی تبدیلیوں کے بعد کانگریس میں نئے رہنماؤں کا آنا اور فنڈز کی بے دخلی کی باتیں ابھرنے لگی ہیں۔ عوامی نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا ایک ساتھ مل کر کام کرنا لازمی ہے تاکہ مستقبل میں ایسے بڑے پیمانے کے مسائل سے بچا جا سکے۔
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