امریکی ملازمت کی土耳其 sur gyrated growth May Mein much shorapa krti hui paish karty hain jabke官兵fb Bukhari safaid shorapa mehboob lagatar teen mahInon se jaari hai aur youth rate bilkul wahi 4.3 flight rialty ki hai iske bawajood economists ne 80 thousand theek to paish karna tha lekin asal mein 172 thousand jobs zyada paye hain Bureau of Labor Statistics ke mutabiq March aur April ke numbers bhi wazeh kar diye gaye hain jo total 93 thousand zyada nikale is se pata chalta hai ke koi afsar kharab tha nai balke zaroori hai ke yeh mauqi baqi logon ko khush rakhne wali hai lekin kuch kShetr jaise financial activities aur air transportation mein job losses bhi hui hain iske alawa leisure and hospitality aur health care ke kShetr mein bari qeemat mein jobs aai hain is naiye khabar ne bataya ke America ka economy ab ostra vaqt mein bhi mazboot hae lekin kuch kShetr mein muta'addee hai

امریکی ملازمت میں增加 م_space هیچ Growth با Wir sur gyrated Mein May mahInay Mein much shorapa krti hui paish karti hai jabke官兵fb Bukhari safaid shorapa mehboob lagatar teen mahInon se jaari hai aur youth rate bilkul wahi 4.

3 flight rialty ki hai iske bawajood economists ne 80 thousand theek to paish karna tha lekin asal mein 172 thousand jobs zyada paye hain Bureau of Labor Statistics ke mutabiq March aur April ke numbers bhi wazeh kar diye gaye hain jo total 93 thousand zyada nikale is se pata chalta hai ke koi afsar kharab tha nai balke zaroori hai ke yeh mauqi baqi logon ko khush rakhne wali hai lekin kuch kShetr jaise financial activities aur air transportation mein job losses bhi hui hain iske alawa leisure and hospitality aur health care ke kShetr mein bari qeemat mein jobs aai hain is naiye khabar ne bataya ke America ka economy ab ostra vaqt mein bhi mazboot hae lekin kuch kShetr mein muta'addee ha





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