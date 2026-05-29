امریکا نے ایران کے کرپٹو کرنسی اثاثے ضبط کر لیے

امریکا نے ایران کے کرپٹو کرنسی اثاثے ضبط کر لیے
📆29/05/2026 11:36 pm
📰ExpressNewsPK
امریکا نے ایران کے تقریباً ایک ارب ڈالر مالیت کے کرپٹو کرنسی اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ یہ اقدام ایران کے خلاف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی جانب سے جاری معاشی دباؤ کی پالیسی کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آبنائے ہرمز سے متعلق فیصلوں پر عمل درآمد مرحلہ وار کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو اقدامات ہٹائے جائیں گے وہ آہستہ آہستہ ختم کیے جائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے امکانات پر پیش رفت ہو رہی ہے اور پہلی بار ایران نے جوہری معاملے پر بات چیت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمان نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے، تاہم ایران کی مدد کرنے کی صورت میں عمان کے خلاف پابندیوں کا امکان موجود ہے۔ ادھر امریکی محکمہ خزانہ نے ایران سے متعلق نئی انسداد دہشت گردی پابندیوں کا اعلان بھی کیا ہے جن کے تحت متعدد ایرانی افراد اور اداروں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران کو اس بات کی ضمانت دینا ہوگی کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے فیصلے کا بھی عندیہ دیا اور کہا کہ ایران کے معاملے پر حتمی فیصلہ جلد کیا جائے گا۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ امریکا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری نہیں ہیں۔ امریکا سے معاہدہ مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ میزائل قوت سے حاصل کیا؛ ایرانی اسپیکرسی آئی اے کے سینیئر افسر پر کروڑوں ڈالر مالیت کی سونے کی اینٹیں چوری کرنے کا الزام، غار میں 5 افراد سیلاب کا پانی بھرجانے سے 8 دن سے موت و زندگی کی کشمکش میں، ویڈیو وائرل خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں

