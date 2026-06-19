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امریکہ، اسرائیل تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔

سیاسی خبریں News

امریکہ، اسرائیل تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
امریکہاسرائیلتعلقات
📆19/06/2026 5:43 am
📰BBCUrdu
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امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ اپنے اتحاد کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے اتحاد کو محفوظ رکھیں گے اور اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنائیں گے۔

امریکہ ، اسرائیل تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیل ی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ اپنے اتحاد کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسرائیل ی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے اتحاد کو محفوظ رکھیں گے اور اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنائیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر اسرائیل نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل کے بعض وزرا نے کہا ہے کہ وہ اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں جو ہماری قومی سلامتی کو یقینی نہیں بناتا.

امریکہ، اسرائیل تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ اپنے اتحاد کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے اتحاد کو محفوظ رکھیں گے اور اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنائیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر اسرائیل نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل کے بعض وزرا نے کہا ہے کہ وہ اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں جو ہماری قومی سلامتی کو یقینی نہیں بناتا

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امریکہ اسرائیل تعلقات کشیڈگی مفاہمتی یادداشت تحفظات

 

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