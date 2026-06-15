امریکی نائب صute president JD Vance نے اعلان کردہ صلح کے تحت ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکے گا، اور معاہدے کو ایک اہم سفارتی کامیابی قرار دیا ہے جو وسطی مشرق کو 50 سالوں کے لیے تبدیل کر سکتی ہے۔ وہ معاہدے کی digi حفاظت، ہورموز کہرے کی حیرت اور global energy markets میں استحکام کے ممکنہ فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے瑞士 Geneve میں signing ceremony میں حاضری کے امکانات کی بات کرتے ہیں۔
امریکی نائب صute president JD Vance کا کہنا ہے کہ نئی اعلان کردہ صلح کے تحت ایران کبھی بھی ایک ایٹمی ہتھیار 发展 نہیں کر سکے گا، اسikin acrylic painting description اس accord کو ایک اہم سفارتی کامیابی قرار دیا ہے جو وسطی مشرق کو دہائیوں کے لیے تبدیل کر سکتی ہے۔ Vance نےalso پورے پورا کہا کہ وہ اس معاہدے کیamaعaisi گنت hvodexvitee تحریر مراسمoru Geneva, Switzerland میں presence کرنے کے منصوبوں کا تصدیق کرتے ہیں، جبکہnoting کہ امریکی صدر Donald Trump بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ Vance نے تسلی بخش کام کر رہے ہیں کہ تحریر مراسم کے لیے سازubساری کی جا رہی ہے۔ 'میں Certainly یہاں آنے کا from plan رکھتا ہوں، لیکن صدر خود بھی موجود ہو سکتے ہیں،' Vance کا فرق کچھ یوں ہ汶هfurther arrangements حتمی کر رہے ہیں۔ یہ بیان امریکی اور ایران ی افسران کے اعلان کے بعد آیا ہوا ہے کہ انہوں جنگ کو ختم کرنے اور ہورموز کہرے ware ری اوپن کرنے پر ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ پاکستان ، جو بات چیت میں mediator کے طور پرサービス和服务nardu کவا کردہ ہے، نے بتایا کہ تحریر مراسم 19 جون کو Geneva میں عمل میں آئیں گی۔ Vance کے مطابق، معاہدے کی ایک اہم ش activation ہے کہ یoon Iran کو ایٹمی ہتھیار hovado نہیں ہونے دینا۔ Vance نے وضاحت کی کہ deal میں verification mechanisms شامل ہیں جو comply کرنے کی نگرانی اور Tehran کو ایٹمی ہتھیار کی صلاحیت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ڈیزائن ہیں۔ عام طور پر Iran's nuclear programme کا مستقبل بعد کی مذاکرات میں ملاحظہ کرنا ہوگا، لیکن Vance کا کہنا ہے کہ فریم ورک معاہدہ مضبوط safeguards قائم کرتا ہے۔ امریکی نائب صدر کا انکاڑا ہے کہ معاہدہ کے ذریعے middle east میں fundamental تبدیلی آ سکتی ہے۔ 'اگر ایران ی اس deal کی تعمیل کرتے ہیں، تو یہ middle east کو اگلے 50 سال کے لیے بہت بڑی change دے گا،' انہوں نے کہا۔ Vance کے مطابق، con accord اسطرح کسی سے متعلق regional conflicts کو کم کر سکتا ہے، economic investment کو مشوق کر سکتا ہے اور طوالتvail stability ke conditions crate کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس accord کو امریکہ کے لیے ایک بڑیایchedar Car قرار دیا اور Peace کی طرف ایک اہ قدم قرار دیا۔ Vance کا کہنا ہے کہ معاہدہ کی immediate repercurring ہوگی گی اور امریکی بحری blockade جو Iran پر عائد تھا ختم ہو جائے گا۔ اس stergic waterway کی حیرت Restore ہونا global energy flows کو بحال کرنے اور oil and gas shipments میں disturbance concerns کو دور کرنے کے لیے متوقع ہے۔ نائب ص一波 نے نوٹ کیا کہ جنگ کے دوران بڑھتے ہوئے oil and gas prices نے امریکی consumers اور businesses پر اثر ڈالا تھا۔ Vance کا کہنا ہے کہ معاہدے سے فوری فائدے میں سے ایک کم energy costs ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ cease fire agreement اور ہورموز کہرے میں بحری转身 کی بحالی کے بعد oil and gas prices حتماً گرنے کے متوقع ہیں۔ administration کا خیال ہے کہ علاقائی紧缩 میں turtleكم ہونا global energy markets کو stable banāne میں مدد کرے گا aur consumers پر Dabaa کم کرے گا۔ Vance نےبھی افشاء کیا کہ امریکی افسران Israeli strikes on Beirut کے بعد ایران ی جواب کے امکان سے پریشان تھے۔ تاہم، انہوں کہا کہ ممبئی munaại karty hue Iranian negotiators نے Washington کو یقین دلایا کہ Tehran جواب نہیے دے گا بلکہ peace agreement کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ 'ہم ان کے ساتھ和平协议 تک رسائی کے دوران ہماری موصلت میں، انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ اسرائیلیوں کا جواب نہیں دیں گے اور وہ یہ معاہدہ Sign کر کے peace تک پہنچیں گے،' انہوں نے کہا۔ اپنی مثبت پسندیکی کے باوجود، Vance نے تسلیم کیا کہ چیلنجز باقی ہیں۔ انہوں نے حزب industrielle کے drone تائید اورعلاق ain میں ceasefires کی حفاظت اور تعimati karnay ke bt difficulty کے potential حقائق کی نشاندہی کی۔ بھیٹ کے باوجود، انہوں نے معاہدہ 'americans people ke liye bari kamyabi' قرار دیا اور کہا کہ administration would continue regional stability aur energy costs ko kam karne mein koshish karti rahegi۔ peace فریم ورک کی اعلان اس وقت ہوا ہے جب صدر Trump نے اعلان کیا کہ Iran ساتھ ایک معاہدہ مکمل ہو گیا ہے۔ 'Islamic Republic of Iran ساتھ deal now complete ہے،' Trump نے apni Truth Social platform پر لکھا۔ ان کا بیان-spectrum ممبai ممبai Shamim Sharif کے اعلان کے بعد آیا کہ pakistan mediates کوششوں کے بعد ایک معاہدہ حاصل ہو گیا ہے.
امریکی نائب صute president JD Vance کا کہنا ہے کہ نئی اعلان کردہ صلح کے تحت ایران کبھی بھی ایک ایٹمی ہتھیار发展 نہیں کر سکے گا، اسikin acrylic painting description اس accord کو ایک اہم سفارتی کامیابی قرار دیا ہے جو وسطی مشرق کو دہائیوں کے لیے تبدیل کر سکتی ہے۔ Vance نےalso پورے پورا کہا کہ وہ اس معاہدے کیamaعaisi گنت hvodexvitee تحریر مراسمoru Geneva, Switzerland میں presence کرنے کے منصوبوں کا تصدیق کرتے ہیں، جبکہnoting کہ امریکی صدر Donald Trump بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ Vance نے تسلی بخش کام کر رہے ہیں کہ تحریر مراسم کے لیے سازubساری کی جا رہی ہے۔ 'میں Certainly یہاں آنے کا from plan رکھتا ہوں، لیکن صدر خود بھی موجود ہو سکتے ہیں،' Vance کا فرق کچھ یوں ہ汶هfurther arrangements حتمی کر رہے ہیں۔ یہ بیان امریکی اور ایرانی افسران کے اعلان کے بعد آیا ہوا ہے کہ انہوں جنگ کو ختم کرنے اور ہورموز کہرے ware ری اوپن کرنے پر ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ پاکستان، جو بات چیت میں mediator کے طور پرサービス和服务nardu کவا کردہ ہے، نے بتایا کہ تحریر مراسم 19 جون کو Geneva میں عمل میں آئیں گی۔ Vance کے مطابق، معاہدے کی ایک اہم ش activation ہے کہ یoon Iran کو ایٹمی ہتھیارhovado نہیں ہونے دینا۔ Vance نے وضاحت کی کہ deal میں verification mechanisms شامل ہیں جو comply کرنے کی نگرانی اور Tehran کو ایٹمی ہتھیار کی صلاحیت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ڈیزائن ہیں۔ عام طور پر Iran's nuclear programme کا مستقبل بعد کی مذاکرات میں ملاحظہ کرنا ہوگا، لیکن Vance کا کہنا ہے کہ فریم ورک معاہدہ مضبوط safeguards قائم کرتا ہے۔ امریکی نائب صدر کا انکاڑا ہے کہ معاہدہ کے ذریعے middle east میں fundamental تبدیلی آ سکتی ہے۔ 'اگر ایرانی اس deal کی تعمیل کرتے ہیں، تو یہ middle east کو اگلے 50 سال کے لیے بہت بڑی change دے گا،' انہوں نے کہا۔ Vance کے مطابق، con accord اسطرح کسی سے متعلق regional conflicts کو کم کر سکتا ہے، economic investment کو مشوق کر سکتا ہے اور طوالتvail stability ke conditions crate کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس accord کو امریکہ کے لیے ایک بڑیایchedar Car قرار دیا اور Peace کی طرف ایک اہ قدم قرار دیا۔ Vance کا کہنا ہے کہ معاہدہ کی immediate repercurring ہوگی گی اور امریکی بحری blockade جو Iran پر عائد تھا ختم ہو جائے گا۔ اس stergic waterway کی حیرت Restore ہونا global energy flows کو بحال کرنے اور oil and gas shipments میں disturbance concerns کو دور کرنے کے لیے متوقع ہے۔ نائب ص一波 نے نوٹ کیا کہ جنگ کے دوران بڑھتے ہوئے oil and gas prices نے امریکی consumers اور businesses پر اثر ڈالا تھا۔ Vance کا کہنا ہے کہ معاہدے سے فوری فائدے میں سے ایک کم energy costs ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ cease fire agreement اور ہورموز کہرے میں بحری转身 کی بحالی کے بعد oil and gas prices حتماً گرنے کے متوقع ہیں۔ administration کا خیال ہے کہ علاقائی紧缩 میں turtleكم ہونا global energy markets کو stable banāne میں مدد کرے گا aur consumers پر Dabaa کم کرے گا۔ Vance نےبھی افشاء کیا کہ امریکی افسران Israeli strikes on Beirut کے بعد ایرانی جواب کے امکان سے پریشان تھے۔ تاہم، انہوں کہا کہ ممبئی munaại karty hue Iranian negotiators نے Washington کو یقین دلایا کہ Tehran جواب نہیے دے گا بلکہ peace agreement کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ 'ہم ان کے ساتھ和平协议 تک رسائی کے دوران ہماری موصلت میں، انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ اسرائیلیوں کا جواب نہیں دیں گے اور وہ یہ معاہدہ Sign کر کے peace تک پہنچیں گے،' انہوں نے کہا۔ اپنی مثبت پسندیکی کے باوجود، Vance نے تسلیم کیا کہ چیلنجز باقی ہیں۔ انہوں نے حزب industrielle کے drone تائید اورعلاق ain میں ceasefires کی حفاظت اور تعimati karnay ke bt difficulty کے potential حقائق کی نشاندہی کی۔ بھیٹ کے باوجود، انہوں نے معاہدہ 'americans people ke liye bari kamyabi' قرار دیا اور کہا کہ administration would continue regional stability aur energy costs ko kam karne mein koshish karti rahegi۔ peace فریم ورک کی اعلان اس وقت ہوا ہے جب صدر Trump نے اعلان کیا کہ Iran ساتھ ایک معاہدہ مکمل ہو گیا ہے۔ 'Islamic Republic of Iran ساتھ deal now complete ہے،' Trump نے apni Truth Social platform پر لکھا۔ ان کا بیان-spectrum ممبai ممبai Shamim Sharif کے اعلان کے بعد آیا کہ pakistan mediates کوششوں کے بعد ایک معاہدہ حاصل ہو گیا ہے
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