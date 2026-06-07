امریکا نے ایرانی فٹ بال ٹیم کے لیے ویزے جاری کیے

امریکی حکام نے ایرانی فٹ بال ٹیم کے لیے ویزے جاری کیے ہیں لیکن ٹیم کی انتظامیہ اور مینجمنٹ سے تعلق رکھنے والے 15 افراد کو اب تک ویزے نہیں مل سکے ہیں۔
امریکی حکام نے ایرانی فٹ بال ٹیم کے لیے ویزے جاری کیے ہیں لیکن ٹیم کی انتظامیہ اور مینجمنٹ سے تعلق رکھنے والے 15 افراد کو اب تک ویزے نہیں مل سکے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکا نے ٹیم کے مکمل وفد کو ویزے جاری نہیں کیے ہیں۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ مہدی تاج، ٹیم منیجر، میڈیا آفیسر، سکیورٹی اہلکار اور وزارت خارجہ کے نمائندے جنہیں ٹیم کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے انہیں ویزے نہیں مل سکے ہیں۔ امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایرانی کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے امریکا آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایرانی حکام نے اس صورتحال پر ردعمل دیتے ہوئے فیفا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ معاملے کا نوٹس لے اور اس میں مداخلت کرے۔ ایرانی فٹ بال ٹیم فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کے لیے میکسیکو پہنچ گئی ہے جہاں وہ اپنے گروپ مرحلے کے میچز کھیلے گی۔ شیڈول کے مطابق ایران اپنا پہلا میچ 15 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا جبکہ اسی شہر میں بیلجیئم سے بھی اس کا مقابلہ متوقع ہے.
امریکی حکام نے ایرانی فٹ بال ٹیم کے لیے ویزے جاری کیے ہیں لیکن ٹیم کی انتظامیہ اور مینجمنٹ سے تعلق رکھنے والے 15 افراد کو اب تک ویزے نہیں مل سکے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکا نے ٹیم کے مکمل وفد کو ویزے جاری نہیں کیے ہیں۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ مہدی تاج، ٹیم منیجر، میڈیا آفیسر، سکیورٹی اہلکار اور وزارت خارجہ کے نمائندے جنہیں ٹیم کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے انہیں ویزے نہیں مل سکے ہیں۔ امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایرانی کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے امریکا آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایرانی حکام نے اس صورتحال پر ردعمل دیتے ہوئے فیفا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ معاملے کا نوٹس لے اور اس میں مداخلت کرے۔ ایرانی فٹ بال ٹیم فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کے لیے میکسیکو پہنچ گئی ہے جہاں وہ اپنے گروپ مرحلے کے میچز کھیلے گی۔ شیڈول کے مطابق ایران اپنا پہلا میچ 15 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا جبکہ اسی شہر میں بیلجیئم سے بھی اس کا مقابلہ متوقع ہے
امریکا، ایرانی فٹ بال ٹیم، ویزے، فیفا ورلڈ کپ 2026
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