امریکی افواج کی کلاؤڈ ون سسٹم میں بڑا سائبر حملہ
امریکی ایئر فورس کے مرکزی کلاؤڈ پلاٹ فارم کلاؤڈ ون میں ہیکرز کا داخلہ سامنے آیا ہے۔ اس حملے سے فوجی اور لاجسٹک ڈیٹا خطرے میں ہے۔
امریکی ایئر فورس کی سب سے اہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم ' کلاؤڈ ون' میں ہیکرز نے کامیابی سے داخلہ حاصل کر لیا ہے۔ اس سنگین سائبر حملے کے نتیجے میں انتہائی حساس فوجی، ملازمین اور لاجسٹک ڈیٹا محفوظ نہیں رہا۔ ریٹر نیوز نے اطلاع دی ہے کہ یہ خلاف ورزی گزشتہ ایک ماہ کے دوران ہونے والے سسٹم اپگریڈ کے کام کے دوران دریافت ہوئی۔ اس واقعے نے پلیٹ فارم کی کارروائی کو شدید متاثر کیا ہے اور فوجی آپریشنز پر براہ راست اثرات مرتب ہوئے ہیں۔
کلاؤڈ ون سسٹم کی بنیادی تفصیلات
کلاؤڈ ون 2017 میں متعارف کرایا گیا تھا تاکہ امریکی ایئر فورس کی آئی ٹی ضروریات کے لیے ایک مرکزی کمپیوٹنگ پلیٹ فارم فراہم کیا جا سکے۔ یہ پلیٹ فارم چار بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں مائیکروسافٹ، ایمازون، آرکلی اور الفیٹ کے وسائل کو جمع کرتا ہے۔ یہ سسٹم درجنوں ایپلی کیشنز کو سپورٹ کرتا ہے جن میں فوجی آپریشنز، پائلوں کی تنخواہوں، اور برقرار رکھنے کی نظام شامل ہیں۔Also readجرمن ایئر لائن USC GmbH کو پاکستانی ایئر لائنز اتھارٹی سے منظوری
اس پلیٹ فارم پر امریکی ایئر فورس کا کلاؤڈ بیسڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی چلتا ہے جو شمالی امریکہ بھر سے ایئر ڈیفنس ریڈار اور دیگر ڈیٹا فیڈز اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تھیٹر انٹیگریٹڈ کامبیٹ میونیشنز سسٹم بھی اسی پلیٹ فارم کا حصہ ہے جو دنیا بھر میں 200 سے زائد امریکی ایئر فورس مقامات پر بمب اور میزائلز کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کی وسعت کی وجہ سے اسے امریکی فوج کے سب سے بڑے کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارمز میں شمار کیا جاتا ہے۔
دھوکہ دہی کے خلاف حکمت عملی اور کردار
ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ہیکرز کی شناخت کا تعین ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا اور نہ ہی یہ واضح ہو پایا ہے کہ کتنے ڈیٹا کو چوری کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی عمل میں امریکی سائبر کمانڈ، جو فوجی سائبر وار کی قوت ہے، کو طلب کیا گیا ہے تاکہ ممکنہ نقصان کا جائزہ لیا جا سکے۔ سیکرنس ماہرین نے اس واقعے کو ایک بڑی سکیورٹی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سائنس ایپلیکیشنز انٹرنیشنل کارپوریشن (SAIC) 2025 تک کلاؤڈ ون کا بنیادی ٹھیکیدار رہا۔ اس کے بعد ذمہ داری لیڈوز کے سپرد کر دی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بڑے پیمانے پر ہونے والے حملے فوجی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں۔
عوامی اور فوجی اداروں پر اثرات
اس سائبر حملے نے کلاؤڈ ون پر بیک آفس ایپلی کیشنز کی منتقلی کے مستقل مقصد کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے جو فوجی ترجیحات میں شامل تھا۔ ماخذین نے بتایا کہ اس حملے کی وجہ سے پلیٹ فارم پر پہلے سے چل رہی ایپلی کیشنز کے اپڈیٹس کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ایئر فورس کے اہلکار اپنے سسٹمز کو مرمت یا اپڈیٹ کرنے سے قاصر ہیں۔
یہ صورتحال اس وقت زیادہ خطرناک ہے جب ٹیکنالوجی انڈسٹری میں سافٹ ویئر کی حساسیت کی نئی لہر سامنے آ رہی ہے۔ ماہرین سائبر سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں کسی بھی تاخیر یا سسٹم کی خرابی کو فوجی آپریشنز کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا جائے گا۔ اس لیے اس مسئلے کا فوری حل نکالنا انتہائی ضروری ہے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔
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