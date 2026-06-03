امریکہ کا 60 ممالک پر اضافی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان

امریکی حکومت نے بھارت سمیت 60 ممالک پر 12.5 فیصد اضافی ٹیرف عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جس کا مقصد جبری مشقت سے تیار کردہ مصنوعات کی تجارت کو روکنا ہے۔
امریکی حکومت نے بھارت سمیت 60 ممالک پر 12.5 فیصد اضافی ٹیرف عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ اقدام جبری مشقت سے تیار کردہ مصنوعات کی عالمی تجارت کے خلاف تحقیقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ امریکی تجارتی نمائندے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت سمیت کئی ممالک ایسے قوانین پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے ہیں جو جبری مشقت سے تیار کردہ اشیا کی درآمد کو روک سکیں۔ اس رپورٹ میں بھارت کو ایک درمیانی کردار ادا کرنے والا ملک قرار دیا گیا ہے جہاں سے جبری مشقت کا خام مال یا مصنوعات عالمی سپلائی چینز میں شامل ہو سکتی ہیں۔ بھارت ی حکومت نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور مذاکرات جاری ہیں۔ بھارت ی حکام کے مطابق یہ ٹیرف ابھی حتمی نہیں ہے اور اس پر عوامی آراء طلب کی گئی ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ٹیرف فوری طور پر نافذ نہیں ہوں گے بلکہ 6 جولائی تک عوامی رائے لی جائے گی اور 7 جولائی کو باضابطہ سماعت ہوگی جس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس تجویز کے تحت بھارت ، چین، جاپان، جنوبی کوریا، برازیل اور سوئٹزرلینڈ سمیت 54 ممالک پر 12.
5 فیصد اضافی ٹیرف عائد کیا جا سکتا ہے جبکہ کینیڈا، میکسیکو، برطانیہ، یورپی یونین اور تائیوان پر 10 فیصد اضافی ڈیوٹی لگانے کی سفارش کی گئی ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ متعدد ممالک جبری مشقت سے تیار کردہ اشیا کی درآمد روکنے میں ناکام رہے ہیں جس سے امریکی کارکنوں اور صنعتوں کو غیر منصفانہ مقابلے کا سامنا ہے۔ یہ اقدام امریکی صدر کی پالیسی کا حصہ ہے جس کا مقصد امریکی مصنوعات کو تحفظ فراہم کرنا اور غیر ملکی کمپنیوں پر دباؤ ڈالنا ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ نے چین، یورپی یونین اور دیگر ممالک پر محصولات عائد کیے تھے جس کے جواب میں ان ممالک نے بھی امریکی مصنوعات پر جوابی محصولات لگائے تھے۔ اس بار بھی توقع کی جارہی ہے کہ متاثرہ ممالک امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے عالمی تجارتی جنگ میں شدت آ سکتی ہے اور عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ادھر امریکی تجارتی مذاکرات کار اس وقت نئی دہلی میں بھارتی حکام کے ساتھ دوطرفہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں تاہم نئے ٹیرف سے ان مذاکرات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات پہلے ہی پیچیدہ ہیں اور حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تنازعات میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت نے امریکی مصنوعات پر محصولات بڑھائے ہیں جبکہ امریکہ نے بھارت کو ترجیحی تجارتی سہولیات سے محروم کر دیا تھا۔ اب نئے ٹیرف کی تجویز سے یہ تنازع مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ عالمی بینک اور آئی ایم ایف جیسی تنظیموں نے بھی خبردار کیا ہے کہ تجارتی تنازعات عالمی معیشت کی بحالی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دونوں فریقین باہمی مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔ عوامی رائے عام طور پر اس اقدام کے خلاف ہے کیونکہ اس سے صارفین کو مہنگی اشیا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی کمپنیاں بھی تشویش کا اظہار کر رہی ہیں کیونکہ اضافی محصولات سے ان کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں ان کا مقابلہ کم ہو جائے گا۔ دوسری طرف بھارت میں بھی صنعت کاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے ہندوستانی برآمدات متاثر ہوں گی اور روزگار کے مواقع کم ہو سکتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے گی اور اپنے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ مجموعی طور پر یہ صورت حال عالمی تجارت کے مستقبل کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تجارتی پالیسیوں میں سختی اختیار کر رہا ہے اور وہ اپنے مفادات کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس سے دوسرے ممالک بھی متاثر ہوں گے اور وہ بھی اپنی تجارتی پالیسیوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آنے والے دنوں میں عالمی تجارتی نظام میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر نظر رکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ پالیسی سازوں پر عوامی مفادات کا خیال رکھنے کا دباؤ ڈالا جا سکے
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