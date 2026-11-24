امریکہ نے ایران کی 24 سے زائد خفیہ بینکنگ اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں
امریکہ نے ایران کے خفیہ بینکنگ نیٹ ورک کے 24 سے زائد اداروں اور افراد پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ کارروائی امریکی وزارت خزانہ کی تازہ رپورٹ کے بعد کی گئی ہے جس میں ایران کی بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال ہونے والی 14.7 ارب ڈالر کی غیر قانونی مالیات کی نشاندہی کی گئی ہے۔
امریکہ نے پیر کے روز ایران کے خفیہ بینکنگ نیٹ ورک میں شامل 24 سے زائد تبادلہ گھروں، ظاہری کمپنیوں اور افراد کے خلاف سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ اس کارروائی کا اہم مقصد ایران کی بین الاقوامی سطح پر پابندیوں سے بچنے کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ اس اقدام سے ایران کی معیشت کو مزید دھچکا لگے گا، خاص طور پر اس وقت جب مئی 2025 اور اگست 2026 کے درمیان ایران کی خفیہ مالیاتی سرگرمیوں کا تخمینہ 14.7 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔
خفیہ بینکنگ نیٹ ورک کی تفصیلات اور جائزہ
امریکہ کی وزارت خزانہ کی ہفتے کو شائع ہونے والی تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران کی خفیہ بینکنگ سرگرمیاں براعظموں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وزارت خزانہ کے بیان کے مطابق، یہ نیٹ ورک زیادہ تر متحدہ عرب امارات (یو اے ای)، ہانگ کانگ، سنگاپور اور دیگر ممالک میں کاروبار کرتا ہے۔ اس مالیاتی نظام کا استعمال تیل، شپنگ، سرمایہ کاری، اور ٹیکنالوجی کی فراہمی جیسے شعبوں میں کیا جاتا ہے۔Also read24 killed in Indonesia factory blaze
اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے مرکزی بینک کی نگرانی میں یہ خفیہ نظام کام کرتا ہے۔ ایران کی سرکاری ادارے اور کمپنیاں بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے کے لیے پیچیدہ نیٹ ورکس کا سہارا لیتی ہیں۔ ان کمپنیوں کو 'راہبر' کمپنیاں کہا جاتا ہے جو اپنے کلائنٹس کے لیے پابندیوں سے بچنے کے انتظامات کرتی ہیں۔
متعدد ممالک میں کمپنیوں کی نشاندہی
پیر کو عائد کی گئی نئی پابندیوں میں کم از کم آٹھ ایسی کمپنیاں شامل ہیں جو دبئی میں قائم ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی اور ہانگ کانگ میں بھی ایک ایک کمپنی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق، دبئی کی یہ کمپنیاں ایران کے تبادلہ گھروں کی طرف سے لاکھوں ڈالر منتقل کرنے کے لیے ہزاروں مالیاتی لین دین انجام دے رہی تھیں۔
ان اداروں اور افراد پر پابندیوں کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ ایران کی باقی ماندہ بیرونی تجارت کے لیے مالیاتی بنیاد فراہم کرتے تھے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان تبادلہ گھروں، ظاہری کمپنیوں اور اسہام کاروں کو نشانہ بنا کر عالمی مالیاتی نظام میں اربوں ڈالر کی منتقلی کو روکا جائے گا۔
علاقائی کشیدگی اور معاشی اثرات
ایران کے خلاف یہ پابندیاں اس وقت عائد کی جا رہی ہیں جب علاقائی کشیدگی شدید ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے فروری کے آخر میں ایران پر حملے شروع کیے تھے، جس کے جواب میں ایران نے امریکہ کے علاقائی اتحادیوں پر حملے کیے تھے۔ اس تنازعے کی وجہ سے خلیج فارس میں اہم توانائی کی شپنگ روٹ مسدود ہو گئی تھی۔
اگرچہ اب جنگ کی سطح میں کمی آئی ہے لیکن ہرمز کی تنگ ناک اب بھی تنازعے کا شکار ہے۔ اس صورت حال کی وجہ سے تیل اور قدرتی گیس کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ گزشتہ اگست سے ایران کی معیشت امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں اور فوجی دباؤ کی وجہ سے شدید متاثر ہو رہی ہے۔
حالیہ اقدامات کا تجزیہ اور مستقبل
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ خفیہ بینکنگ نیٹ ورک کو توڑنا امریکی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ اس مقصد کے لیے وزارت خزانہ نے اپنی تحقیق اور تجزیاتی رپورٹس کو عمومی کیا ہے تاکہ عالمی برادری کو ایران کی مالیاتی چالبازیوں سے آگاہ کیا جا سکے۔
اس کارروائی کا مقصد ایران کی حکومتی اداروں کے لیے بیرونی تجارت کے لیے فنڈز فراہم کرنے والے ذرائع کو بند کرنا ہے۔ ایران کی جانب سے تیار کیا گیا یہ 'خفیہ بینکنگ' نظام درجنوں ایران بیسڈ ایکسچینج ہاؤز کے ذریعے کام کرتا ہے جو اب امریکی پابندیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔
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