امریکہ کا چین کو ڈیپورٹیشن کے حوالے سے سخت پیغام

صدر ٹرمپ کے بیجنگ دورے سے قبل امریکہ نے چین پر اپنے شہریوں کو واپس لینے کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر چین تعاون نہیں کرتا تو وہ ویزا پابندیوں میں اضافہ کرے گا۔
امریکہ کی جانب سے چین کے لیے تازہ ترین دھمکی صدر ٹرمپ کے 14-15 مئی کو بیجنگ کے دورے سے چند روز قبل سامنے آئی ہے۔ چین نے امریکہ کی ان شہریوں کو واپس لینے کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے جنہوں نے اپنی مدت قیام سے تجاوز کر لی ہے یا غیر قانونی طور پر داخل ہوئے ہیں۔ واشنگٹن (رائٹرز) – ایک سینئر ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ چین غیر قانونی طور پر امریکہ میں موجود اپنے شہریوں کی وطن واپسی کی کوششوں کو سست کر رہا ہے، اور خبردار کیا کہ واشنگٹن اس معاملے پر بیجنگ کے رویے میں تبدیلی نہ آنے کی صورت میں ملک کے لیے سفری پابندیوں میں اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کی جانب سے چین کے لیے یہ نئی دھمکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیجنگ کے طے شدہ دورے سے چند روز قبل سامنے آئی ہے، جو 14-15 مئی کو ہونے والا ہے۔ اس دورے کے دوران، وہ اپنے چین ی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ ملاقاتوں میں ڈیپورٹیشن کے مسئلے کو اٹھانے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ دورہ ٹرمپ کے لیے اہم ہے، جو بیجنگ سے تجارت ی مراعات حاصل کرنے کی امید کر رہے ہیں جو وہ نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے ووٹرز کو پیش کر سکیں، جس کے پول کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر کی ریپبلکن پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ گزشتہ سال کے اوائل میں وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد، ٹرمپ نے متعدد ممالک پر ڈیپورٹیوں کو قبول کرنے میں ناکامی پر ٹیرف اور پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے، جو وائٹ ہاؤس کے لیے ان کی انتخابی مہم اور سخت امیگریشن پالیسیوں کا ایک مرکزی ستون ہے۔ امریکہ میں اپنی مدت قیام سے تجاوز کرنے والے یا غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے اپنے لاکھوں شہریوں کو واپس لینے کے لیے چین پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ جب ٹرمپ نے دفتر سنبھالا تو چین نے تصدیق شدہ چین ی شہریوں کو توثیق کے بعد وطن واپسی کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی تھی۔ لیکن بیجنگ کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ایک سینئر امریکی اہلکار نے بتایا کہ 2025 کے اوائل میں چارٹر اور کمرشل پروازوں کے ذریعے تقریباً 3,000 ڈیپورٹیوں کو قبول کرنے کے بعد، چین نے گزشتہ چھ ماہ کے دوران تعاون میں کمی کر دی ہے۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انتظامیہ کی منصوبہ بندی کے بارے میں کھل کر بات کی۔ اہلکار نے کہا کہ چین امریکی شہریوں کو واپس لینے کے لیے مکمل تعاون نہیں کر رہا ہے، اور اسے چین کی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور اپنے شہریوں کے ساتھ ذمہ داری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اہلکار نے کہا کہ اگر چین ڈیپورٹیشن پر تعاون میں اضافہ نہیں کرتا ہے تو امریکہ ویزا درخواستوں کے ساتھ کیش بانڈز میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ویزا منسوخ کرنے اور سرحد پر مزید داخلے کو روکنے پر غور کرے گا۔ اہلکار نے کہا کہ چین ی حکومت کی جانب سے کارروائی نہ کرنے سے قانون کا احترام کرنے والے چین ی شہریوں کے لیے مستقبل کی سفری سہولیات خطرے میں پڑ جائیں گی۔ پہلے بیجنگ نے غیر قانونی ہجرت کی مذمت کی ہے اور اسے 'ایک بین الاقوامی مسئلہ قرار دیا ہے جس کے لیے ممالک کے درمیان تعاون کی ضرورت ہے۔' ٹرمپ نے ایک سخت امیگریشن پالیسی پر عمل کیا ہے، بشمول ڈیپورٹیشن کی ایک پرجوش مہم، ویزا اور گرین کارڈ کی منسوخی، اور تارکین کے سوشل میڈیا پوسٹس اور ماضی کے بیانات کی جانچ۔ بائیڈن انتظامیہ کے دوران، امریکہ کے جنوبی سرحد کو عبور کرنے والے چین ی شہریوں کی تعداد نہ ہونے والی تعداد سے لاکھوں تک بڑھ گئی، کیونکہ چین کی معیشت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کووڈ دور کی پابندیوں کی وجہ سے امریکی ویزا حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔ اہلکار نے کہا کہ اب امریکہ میں 100,000 سے زیادہ غیر دستاویزی چین ی شہری ہیں، جن میں سے 30,000 سے زیادہ کے خلاف ڈیپورٹیشن کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور ان میں سے 1,500 سے زیادہ ڈیپورٹیشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ آزادانہ اندازوں کے مطابق امریکہ میں غیر دستاویزی چین ی شہریوں کی تعداد مختلف ہے۔ مائیگریشن پالیسی انسٹی ٹیوٹ (MPI) نے کہا کہ وسط 2022 تک تقریباً 239,000 چین ی تارکین ملک میں غیر قانونی طور پر موجود تھے۔ اہلکار نے کہا کہ ہندوستان سمیت امریکہ میں غیر دستاویزی لوگوں کی بڑی تعداد والے دیگر ممالک پوری طرح امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ امریکہ کے قانون کے تحت، امریکہ ان ممالک پر ویزا پابندیاں عائد کر سکتا ہے جنہیں وطن واپسی کی درخواستوں کے ساتھ تعاون کرنے میں 'متعصب' سمجھا جاتا ہے، ایک لیبل جو محکمہ داخلہ سکیورٹی نے باقاعدگی سے چین پر لاگو کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین نئے سفری دستاویزات کے اجراء میں تاخیر کرتا ہے کیونکہ وہ انہیں واپس نہیں لینا چاہتا ہے یا اس مسئلے کو واشنگٹن کے ساتھ سودے بازی کے لیے ایک مفید نقطہ سمجھتا ہے۔ امریکی قانون نافذ کرنے والے حکام نے رائٹرز کو بتایا کہ چین کبھی کبھار واشنگٹن کی ڈیپورٹیشن کی درخواستوں کو بیجنگ کی درخواستوں سے منسلک کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ امریکہ میں فرار ہونے والے اقتصادی یا سیاسی مفروروں کو حوالہ کیا جا سکے.
