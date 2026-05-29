امریکہ کے 250 سالہ جشن کے لیے ٹرمپ کا چہرہ 250 ڈالر کے نوٹ پر

امریکہ کے 250 سالہ جشن کے لیے ٹرمپ کا چہرہ 250 ڈالر کے نوٹ پر
📆29/05/2026 7:26 am
📰BOLNETWORK
امریکہ میں 250 سالہ یوم آزادی کی تقریبات کے لیے ایک مجوزہ 250 ڈالر کے نوٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کا چہرہ چھاپنے کی تجویز پر بحث جاری ہے، جس کے لیے قانون میں استثنا درکار ہوگا۔

امریکہ میں 250 سالہ یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ایک مجوزہ اقدام پر بحث جاری ہے جس کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ کا چہرہ 250 ڈالر کے یادگاری نوٹ پر چھاپا جائے گا۔ یہ تجویز اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکی حکومت 2026 میں قومی سالگرہ منانے کی تیاری کر رہی ہے۔ تاہم، موجودہ وفاقی قانون زندہ افراد کی تصویر کو کرنسی پر لگانے سے منع کرتا ہے، جس کے لیے قانون میں استثنا کی ضرورت ہوگی۔ ٹرمپ کے حامیوں نے اس استثنا کے لیے کانگریس میں بل پیش کیا ہے، جس پر توجہ دی جا رہی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ وہ اس تجویز کے حوالے سے مناسب منصوبہ بندی اور احتیاطی تدابیر کر رہا ہے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ محکمہ کے مطابق، کوئی بھی پیشرفت مکمل طور پر کانگریس کی منظوری پر منحصر ہے۔ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو 250 ڈالر کا یادگاری نوٹ جاری کیا جائے گا، جو 250 سالہ آزادی کی علامت ہوگا.

