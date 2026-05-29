امریکہ کے 250 سالہ جشن کے لیے ٹرمپ کا چہرہ 250 ڈالر کے نوٹ پر

امریکہ میں 250 سالہ یوم آزادی کی تقریبات کے لیے ایک مجوزہ 250 ڈالر کے نوٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کا چہرہ چھاپنے کی تجویز پر بحث جاری ہے، جس کے لیے قانون میں استثنا درکار ہوگا۔
امریکہ میں 250 سالہ یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ایک مجوزہ اقدام پر بحث جاری ہے جس کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ کا چہرہ 250 ڈالر کے یادگاری نوٹ پر چھاپا جائے گا۔ یہ تجویز اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکی حکومت 2026 میں قومی سالگرہ منانے کی تیاری کر رہی ہے۔ تاہم، موجودہ وفاقی قانون زندہ افراد کی تصویر کو کرنسی پر لگانے سے منع کرتا ہے، جس کے لیے قانون میں استثنا کی ضرورت ہوگی۔ ٹرمپ کے حامیوں نے اس استثنا کے لیے کانگریس میں بل پیش کیا ہے، جس پر توجہ دی جا رہی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ وہ اس تجویز کے حوالے سے مناسب منصوبہ بندی اور احتیاطی تدابیر کر رہا ہے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ محکمہ کے مطابق، کوئی بھی پیشرفت مکمل طور پر کانگریس کی منظوری پر منحصر ہے۔ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو 250 ڈالر کا یادگاری نوٹ جاری کیا جائے گا، جو 250 سالہ آزادی کی علامت ہوگا.
امریکہ میں 250 سالہ یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ایک مجوزہ اقدام پر بحث جاری ہے جس کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ کا چہرہ 250 ڈالر کے یادگاری نوٹ پر چھاپا جائے گا۔ یہ تجویز اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکی حکومت 2026 میں قومی سالگرہ منانے کی تیاری کر رہی ہے۔ تاہم، موجودہ وفاقی قانون زندہ افراد کی تصویر کو کرنسی پر لگانے سے منع کرتا ہے، جس کے لیے قانون میں استثنا کی ضرورت ہوگی۔ ٹرمپ کے حامیوں نے اس استثنا کے لیے کانگریس میں بل پیش کیا ہے، جس پر توجہ دی جا رہی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ وہ اس تجویز کے حوالے سے مناسب منصوبہ بندی اور احتیاطی تدابیر کر رہا ہے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ محکمہ کے مطابق، کوئی بھی پیشرفت مکمل طور پر کانگریس کی منظوری پر منحصر ہے۔ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو 250 ڈالر کا یادگاری نوٹ جاری کیا جائے گا، جو 250 سالہ آزادی کی علامت ہوگا
امریکی کرنسی ڈونلڈ ٹرمپ 250 سالہ جشن یادگاری نوٹ کانگریس
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مقامی وعالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں پھر اضافہفی تولہ 250 روپے اور فی اونس 12 ڈالربڑھ...;
Read more »
مقامی وعالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمیفی تولہ 250 روپے اور فی اونس 3 ڈالر...;
Read more »
بغیر توانائی ہنزہ کی بنجر اراضی کو آباد کرنےکا منصوبہSamaaBlogs پشاور کے ایک ماہر زراعت کی تجویز پر یہاں بغیر توانائی کا ایک پمپ لگا دیا گیا جو پانی کے دباؤ میں مزید ہوا کا دباؤ پیدا کرتا ہے جسے ریم پمپ کہا جاتا ہے۔ فہیم اختر کی تحریر
Read more »
سونے کی فی تولہ قیمت میں مزید کمیمقامی مارکیٹ میں فی تولہ 250 روپے کمی...;
Read more »
سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہسونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ SamaaTV
Read more »
امریکی تاریخ تبدیل، ٹرمپ کی تصویر والا 250 ڈالر کا کرنسی نوٹ چھاپنے کی تیاریاںTrump May Appear on New $250 US Bill Amid Controversy
Read more »