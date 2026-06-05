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امریکا نے کوبا کے صدر پر نئے پابندیوں کا اعلان کیا

سیاست News

امریکا نے کوبا کے صدر پر نئے پابندیوں کا اعلان کیا
امریکا ، کوبا ، صدر میگوئل ڈیاز-کانل ، کیسٹرو خاند
📆05/06/2026 2:27 am
📰DunyaNews
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امریکا نے کوبا کے صدر میگوئل ڈیاز-کانل اور ان کی اہلیتیں سمیت کیسٹرو خاندان کے ارکان پر نئے پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ پابندیاں واشنگٹن کے دباؤ کو مزید بڑھانے کا ایک حصہ ہیں۔

امریکا نے کوبا کے صدر اور ان کی اہلیتیں سمیت کیسٹرو خاندان کے ارکان پر نئے پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ واشنگٹن نے اپنے کمیونسٹ رہنما کے ساتھ اپنے دباؤ کو مزید بڑھانے کے لیے نئے پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ ان میں سابق صدر راول کیسٹرو کے بیٹے اور پوتا شامل تھے جنہوں نے باضابطہ طور پر عہدے سے استعفا دے دیا ہے لیکن جزیرے پر ایک اہم طاقت کے طور پر باقی ہیں۔ صدر میگوئل ڈیاز-کانل ، ان کی بیوی اور اسٹیپ سون شامل تھے جن پر نئے پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا ، جیسا کہ ریولوشنری مسلح افواج کے منٹسٹری اور کئی دیگر اداروں پر بھی۔ کوبا 1962 سے امریکی تجارتی پابندی کے تحت ہے ، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ ماہوں میں دباؤ کو بڑھایا ہے ، اس کے تیل کے ذخائر کو بند کر دیا ہے اور جزیرے پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف امریکہ کی مہم اور وینزویلا کے سوشلسٹ رہنما نیکولس مادورو کے تختہ الٹنے کے بعد ، ایران کے بعد جزیرہ نما بھی اس کی فہرست میں شامل ہو جائے گا.

امریکا نے کوبا کے صدر اور ان کی اہلیتیں سمیت کیسٹرو خاندان کے ارکان پر نئے پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ واشنگٹن نے اپنے کمیونسٹ رہنما کے ساتھ اپنے دباؤ کو مزید بڑھانے کے لیے نئے پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ ان میں سابق صدر راول کیسٹرو کے بیٹے اور پوتا شامل تھے جنہوں نے باضابطہ طور پر عہدے سے استعفا دے دیا ہے لیکن جزیرے پر ایک اہم طاقت کے طور پر باقی ہیں۔ صدر میگوئل ڈیاز-کانل ، ان کی بیوی اور اسٹیپ سون شامل تھے جن پر نئے پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا ، جیسا کہ ریولوشنری مسلح افواج کے منٹسٹری اور کئی دیگر اداروں پر بھی۔ کوبا 1962 سے امریکی تجارتی پابندی کے تحت ہے ، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ ماہوں میں دباؤ کو بڑھایا ہے ، اس کے تیل کے ذخائر کو بند کر دیا ہے اور جزیرے پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف امریکہ کی مہم اور وینزویلا کے سوشلسٹ رہنما نیکولس مادورو کے تختہ الٹنے کے بعد ، ایران کے بعد جزیرہ نما بھی اس کی فہرست میں شامل ہو جائے گا

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امریکا ، کوبا ، صدر میگوئل ڈیاز-کانل ، کیسٹرو خاند

 

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