امریکہ نے 14 معیشتوں پر 20 فیصد تک محصولات کا نوٹس جاری کردیا
امریکہ نے چین، بھارت اور یورپی یونین سمیت 14 بڑی معیشتوں پر اضافی صنعتی پیداوار کے خلاف 20 فیصد تک محصولات عائد کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ چین ، بھارت اور یورپی یونین سمیت چودہ بڑی معیشتوں پر درآمدات کے لحاظ سے 20 فیصد تک نئے محصولات عائد کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق یہ اقدام ایسے ممالک کے خلاف اٹھایا جا رہا ہے جن پر الزام ہے کہ وہ مصنوعی طور پر اپنی صنعتی صلاحیت بڑھا رہے ہیں۔ اس پابندی کی زد میں آنے والے ممالک میں بنگلا دیش، کمبوڈیا، انڈونیشیا، جاپان، جنوبی کوریا، ملائیشیا، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، تائیوان، تھائی لینڈ اور ویتنام بھی شامل ہیں۔
امریکی الزامات اور نئے محصولات کی تفصیلات
امریکی حکام کا مؤقف ہے کہ یہ چودہ معاشیں طلب اور منڈی کے بنیادی اصولوں سے ہٹ کر اپنی پیداواری صلاحیت کو غیر ضروری طور پر بڑھا رہی ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں امریکی تجارت اور مقامی صنعتوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ تجویز کردہ محصولات کی تفصیلات میں واضح کیا گیا ہے کہ چینی معیشت پر 20 فیصد اضافی ڈیوٹی لاگو ہونے کا امکان ہے، جو کہ ان تمام ممالک میں سب سے اونچی شرح ہے۔ دیگر ممالک پر اس سے کم لیکن اہم پیمانے پر ٹیکس عائد کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔Also readٹرمپ اور اینوڈیا کے سی ای او فینکس میں سیمی کন্ڈکٹر توسیع کی تقریب میں شرکت
عوامی رائے اور حتمی تاریخ کا تعین
امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ یہ نئے محصولات فوری طور پر نافذ نہیں کیے جائیں گے اور اس حوالے سے ایک شفاف عمل طے پایا ہے۔ حکام نے بتایا کہ پہلے عوامی رائے اور متعلقہ ممالک سے اعتراضات طلب کیے جائیں گے۔ اس مشاورتی عمل کے اختتام پر ہی حتمی فیصلہ سازی عمل میں آئے گی۔ اس سلسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ نئی ٹیرف پالیسی جنوری 2027 سے پہلے لاگو ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔
موجودہ معاہدوں اور دیگر شعبوں کا اثر
امریکی حکومت نے وضاحت کی کہ نئے محصولات موجودہ بین الاقوامی تجارتی معاہدوں کو مدنظر رکھ کر مرتب کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نئے ٹیکس ایسے ہیں جو پہلے سے عائد کیے گئے شعبہ جاتی ڈیوٹیز کے ساتھ جمع نہیں ہوں گے۔ حقیقت میں، جہاں دونوں قسم کے ٹیکس لاگو ہوں گے، وہاں متعلقہ صورت میں صرف زیادہ شرح والے ٹیکس پر عمل درآمد ہوگا۔ امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر نے برازیل سے آنے والی بعض اشیا بشمول طیاروں پر الگ سے اضافی محصولات کی تجویز بھی سامنے رکھی ہے۔
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